Kaneo là một ứng dụng quản lý dự án tự lưu trữ (self-hosted) tập trung vào việc cung cấp những gì các nhóm cần mà không có sự phức tạp không cần thiết. Nó tổ chức công việc thông qua các dự án, nhiệm vụ và bảng kanban, với khả năng cộng tác theo thời gian thực thông qua các kết nối WebSocket để các thành viên trong nhóm xem các cập nhật mà không cần làm mới trang.

Không giống như các công cụ quản lý dự án cấp doanh nghiệp thường thêm vào nhiều tính năng ít được sử dụng, Kaneo được xây dựng với giao diện tối giản. Nó tích hợp với các kho lưu trữ GitHub để liên kết các thay đổi mã với các nhiệm vụ dự án, và hỗ trợ GitHub OAuth để các nhóm có thể xác thực bằng các tài khoản nhà phát triển hiện có. Tất cả dữ liệu dự án được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.