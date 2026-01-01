Triển khai Kaneo chỉ với một nhấp.
Công cụ quản lý dự án mã nguồn mở được xây dựng để đơn giản, với bảng Kanban, theo dõi tác vụ và tích hợp GitHub.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kaneo
Kaneo là một ứng dụng quản lý dự án tự lưu trữ (self-hosted) tập trung vào việc cung cấp những gì các nhóm cần mà không có sự phức tạp không cần thiết. Nó tổ chức công việc thông qua các dự án, nhiệm vụ và bảng kanban, với khả năng cộng tác theo thời gian thực thông qua các kết nối WebSocket để các thành viên trong nhóm xem các cập nhật mà không cần làm mới trang.
Không giống như các công cụ quản lý dự án cấp doanh nghiệp thường thêm vào nhiều tính năng ít được sử dụng, Kaneo được xây dựng với giao diện tối giản. Nó tích hợp với các kho lưu trữ GitHub để liên kết các thay đổi mã với các nhiệm vụ dự án, và hỗ trợ GitHub OAuth để các nhóm có thể xác thực bằng các tài khoản nhà phát triển hiện có. Tất cả dữ liệu dự án được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các tính năng chính của Kaneo
Bảng công việc Kanban
Trực quan hóa công việc dự án dưới dạng các thẻ công việc di động trên các cột quy trình làm việc, giúp toàn đội có cái nhìn chung về những gì đang được tiến hành và những gì đã hoàn thành.
Tích hợp GitHub
Kết nối kho lưu trữ GitHub với các dự án và đồng bộ hoạt động mã trực tiếp vào dòng thời gian của dự án mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
Cộng tác thời gian thực
Các kết nối WebSocket đẩy các cập nhật bảng đến tất cả thành viên nhóm đang hoạt động ngay lập tức, nhờ đó bảng luôn phản ánh trạng thái hiện tại mà không cần làm mới thủ công.
Đăng nhập GitHub OAuth
Thành viên nhóm đăng nhập bằng tài khoản GitHub hiện có của họ, loại bỏ nhu cầu quản lý một bộ thông tin đăng nhập riêng biệt cho công cụ dự án.
Thiết kế tối giản
Kaneo chỉ cung cấp các tính năng mà các đội ngũ thực sự sử dụng — dự án, nhiệm vụ và bảng — mà không có gánh nặng cấu hình như các giải pháp thay thế cấp doanh nghiệp.
Tại sao lại chạy Kaneo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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