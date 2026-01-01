PieFed là một nền tảng tổng hợp liên kết liên kết và thảo luận mã nguồn mở — một giải pháp thay thế cho Lemmy và Mbin được viết bằng Python với Flask. Nó kết nối với Fediverse rộng lớn hơn thông qua ActivityPub để người dùng trên Lemmy, Mbin, Mastodon và các máy chủ tương thích khác có thể đăng ký các cộng đồng bạn lưu trữ, và thành viên của bạn có thể theo dõi các cộng đồng ở bất cứ đâu.

PieFed tạo sự khác biệt với trọng tâm mạnh mẽ vào sức khỏe cộng đồng: cấp độ tin cậy tích hợp sẵn, cảnh báo nội dung, quản lý nguồn cấp dữ liệu dựa trên chủ đề và công cụ kiểm duyệt chi tiết là cốt lõi của nền tảng chứ không phải là các tiện ích mở rộng được gắn thêm. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp quyền sở hữu nội dung, chính sách kiểm duyệt và dữ liệu thành viên hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của bạn mà không có thao túng nguồn cấp dữ liệu thuật toán hoặc khóa nền tảng.