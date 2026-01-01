Triển khai PieFed với một nhấp cài đặt.
Nền tảng tổng hợp liên kết và thảo luận kiểu Reddit liên hợp, với các công cụ kiểm duyệt hàng đầu và khả năng tương tác ActivityPub.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PieFed
PieFed là một nền tảng tổng hợp liên kết liên kết và thảo luận mã nguồn mở — một giải pháp thay thế cho Lemmy và Mbin được viết bằng Python với Flask. Nó kết nối với Fediverse rộng lớn hơn thông qua ActivityPub để người dùng trên Lemmy, Mbin, Mastodon và các máy chủ tương thích khác có thể đăng ký các cộng đồng bạn lưu trữ, và thành viên của bạn có thể theo dõi các cộng đồng ở bất cứ đâu.
PieFed tạo sự khác biệt với trọng tâm mạnh mẽ vào sức khỏe cộng đồng: cấp độ tin cậy tích hợp sẵn, cảnh báo nội dung, quản lý nguồn cấp dữ liệu dựa trên chủ đề và công cụ kiểm duyệt chi tiết là cốt lõi của nền tảng chứ không phải là các tiện ích mở rộng được gắn thêm. Tự lưu trữ trên VPS của bạn giúp quyền sở hữu nội dung, chính sách kiểm duyệt và dữ liệu thành viên hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của bạn mà không có thao túng nguồn cấp dữ liệu thuật toán hoặc khóa nền tảng.
Các tính năng chính của PieFed
ActivityPub Federation
Hoạt động cùng với Lemmy, Mbin, Mastodon và các dịch vụ Fediverse khác để cộng đồng của bạn tiếp cận người dùng trên toàn bộ network mà không khóa họ vào một platform duy nhất.
Kiểm duyệt cao cấp
Mức độ tin cậy, hàng đợi báo cáo, cảnh báo nội dung và các quy tắc riêng cho từng cộng đồng cung cấp cho người kiểm duyệt quyền kiểm soát chính xác đối với chất lượng thảo luận ngay từ ngày đầu tiên.
Nguồn cấp dữ liệu theo chủ đề
Nhóm các cộng đồng liên quan thành các chủ đề và cho phép người dùng theo dõi toàn bộ các lĩnh vực quan tâm thay vì đăng ký từng cộng đồng một.
Bình chọn và Phản hồi theo luồng
Bình luận dạng chuỗi theo phong cách Reddit quen thuộc, với tính năng bình chọn tăng/giảm và nhiều tùy chọn sắp xếp để xếp hạng các cuộc thảo luận.
API tích hợp sẵn
API Alpha tương thích với các ứng dụng khách Lemmy cho phép người dùng duyệt và đăng bài từ các ứng dụng di động và máy tính để bàn của bên thứ ba đã có trong hệ sinh thái.
Python Stack gọn nhẹ
Flask, PostgreSQL, Redis và Celery chạy hiệu quả trên phần cứng VPS khiêm tốn, để lại dư địa cho sự phát triển của cộng đồng mà không tốn chi phí cơ sở hạ tầng.
Tại sao lại chạy PieFed trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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