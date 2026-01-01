Triển khai Trailarr với 1 nhấp.
Tự động tải xuống và sắp xếp đoạn giới thiệu phim và chương trình TV cho các thư viện phương tiện Radarr và Sonarr của bạn.
Chọn gói VPS cho Trailarr
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Trailarr
Trailarr là một công cụ mã nguồn mở đồng hành với arr media stack, giúp tìm kiếm, tải xuống và sắp xếp các đoạn giới thiệu (trailer) cùng với các bộ phim và chương trình TV đã được quản lý bởi Radarr và Sonarr. Nó kết nối với nhiều phiên bản Radarr, Sonarr và Plex, phát hiện xem một đoạn giới thiệu đã tồn tại hay chưa, và sử dụng yt-dlp với FFmpeg để tìm nạp những đoạn còn thiếu ở độ phân giải và codec bạn chọn.
Tự lưu trữ Trailarr trên một VPS giúp quy trình làm việc với đoạn giới thiệu chạy liên tục mà không làm tắc nghẽn máy chủ tại nhà, và các tệp đã tải xuống sẽ nằm trong cùng đường dẫn thư viện mà máy chủ phương tiện của bạn đã quét. Các quy ước đặt tên có thể tùy chỉnh, hồ sơ chất lượng và lịch sử sự kiện giúp dễ dàng duy trì một bộ sưu tập đoạn giới thiệu hoàn chỉnh hoạt động với Plex, Jellyfin, Emby và Kodi.
Các tính năng chính của Trailarr
Đồng bộ Radarr và Sonarr
Kết nối với nhiều phiên bản Radarr, Sonarr và Plex để khám phá mọi phim và chương trình TV được theo dõi mà không cần nhập thủ công.
Tự động tải xuống trailer
Sử dụng yt-dlp và FFmpeg bên dưới để tìm nạp các đoạn giới thiệu và mã hóa lại chúng theo độ phân giải, codec và cài đặt âm thanh bạn muốn.
Hồ sơ chất lượng
Xác định độ phân giải, định dạng và quy tắc lọc theo từng hồ sơ để mỗi thư viện nhận được các đoạn giới thiệu phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của nó.
Plex quy ước đặt tên
Lưu trữ trailer bên cạnh các tệp phương tiện sử dụng tên theo kiểu Plex để Plex, Jellyfin, Emby và Kodi nhận diện chúng mà không cần cấu hình bổ sung.
Tăng tốc phần cứng
Tùy chọn tăng tốc VAAPI và NVIDIA giúp tăng tốc chuyển mã trailer và giữ mức sử dụng CPU thấp trên các thư viện lớn.
Lịch sử sự kiện và nhật ký
Tính năng theo dõi sự kiện tích hợp và nhật ký chi tiết hiển thị chính xác những đoạn giới thiệu nào đã được tải xuống, bỏ qua hoặc thất bại để dễ dàng khắc phục sự cố.
Tại sao lại chạy Trailarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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