Trailarr là một công cụ mã nguồn mở đồng hành với arr media stack, giúp tìm kiếm, tải xuống và sắp xếp các đoạn giới thiệu (trailer) cùng với các bộ phim và chương trình TV đã được quản lý bởi Radarr và Sonarr. Nó kết nối với nhiều phiên bản Radarr, Sonarr và Plex, phát hiện xem một đoạn giới thiệu đã tồn tại hay chưa, và sử dụng yt-dlp với FFmpeg để tìm nạp những đoạn còn thiếu ở độ phân giải và codec bạn chọn.

Tự lưu trữ Trailarr trên một VPS giúp quy trình làm việc với đoạn giới thiệu chạy liên tục mà không làm tắc nghẽn máy chủ tại nhà, và các tệp đã tải xuống sẽ nằm trong cùng đường dẫn thư viện mà máy chủ phương tiện của bạn đã quét. Các quy ước đặt tên có thể tùy chỉnh, hồ sơ chất lượng và lịch sử sự kiện giúp dễ dàng duy trì một bộ sưu tập đoạn giới thiệu hoàn chỉnh hoạt động với Plex, Jellyfin, Emby và Kodi.