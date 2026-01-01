Triển khai VERT với 1 nhấp cài đặt.
Công cụ chuyển đổi tệp mã nguồn mở chạy hoàn toàn trong trình duyệt sử dụng WebAssembly — không tải tệp lên, bảo mật hoàn toàn.
Chọn gói VPS cho VERT
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với VERT
VERT là một công cụ chuyển đổi tệp mã nguồn mở xử lý mọi thứ cục bộ trong trình duyệt bằng cách sử dụng WebAssembly. Tệp không bao giờ rời khỏi thiết bị của người dùng — không có quá trình xử lý phía máy chủ, không tải lên và không lưu giữ dữ liệu. Nó chuyển đổi tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video bằng cách sử dụng FFmpeg-WASM.
Tự lưu trữ VERT trên một VPS giúp nó có sẵn dưới dạng một công cụ riêng tư cho nhóm, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần dựa vào các dịch vụ chuyển đổi của bên thứ ba. Chuyển đổi hàng loạt với drag-and-drop, không giới hạn kích thước tệp và không phụ thuộc vào cloud biến nó thành một giải pháp thay thế thiết thực cho các quy trình làm việc chú trọng quyền riêng tư.
Các tính năng chính của VERT
Xử lý chỉ trên trình duyệt
Tất cả quá trình chuyển đổi diễn ra cục bộ bằng WebAssembly — các tệp không bao giờ rời khỏi trình duyệt của người dùng, đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu hoàn toàn.
Không giới hạn kích thước tệp
Không giống như các công cụ chuyển đổi đám mây có giới hạn tải lên, VERT xử lý các tệp có bất kỳ kích thước nào trực tiếp trong trình duyệt, sử dụng bộ nhớ thiết bị có sẵn.
Hỗ trợ đa định dạng
Chuyển đổi tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video giữa hàng chục định dạng bằng công cụ chuyển đổi FFmpeg-WASM.
Chuyển đổi hàng loạt
Kéo và thả nhiều tệp cùng lúc và chuyển đổi tất cả chúng trong một thao tác hàng loạt duy nhất mà không cần lặp lại các bước.
Tại sao lại chạy VERT trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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