VERT là một công cụ chuyển đổi tệp mã nguồn mở xử lý mọi thứ cục bộ trong trình duyệt bằng cách sử dụng WebAssembly. Tệp không bao giờ rời khỏi thiết bị của người dùng — không có quá trình xử lý phía máy chủ, không tải lên và không lưu giữ dữ liệu. Nó chuyển đổi tài liệu, hình ảnh, âm thanh và video bằng cách sử dụng FFmpeg-WASM.

Tự lưu trữ VERT trên một VPS giúp nó có sẵn dưới dạng một công cụ riêng tư cho nhóm, có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần dựa vào các dịch vụ chuyển đổi của bên thứ ba. Chuyển đổi hàng loạt với drag-and-drop, không giới hạn kích thước tệp và không phụ thuộc vào cloud biến nó thành một giải pháp thay thế thiết thực cho các quy trình làm việc chú trọng quyền riêng tư.