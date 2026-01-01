Bluesky Ozone là dịch vụ kiểm duyệt và gắn nhãn chính thức cho Giao thức AT, mạng lưới mở vận hành Bluesky. Nó kết hợp giao diện người dùng web Next.js với một dịch vụ backend cho phép người kiểm duyệt phân loại báo cáo, gỡ xuống hoặc tạm ngừng nội dung và tài khoản, gắn nhãn và xuất bản các nhãn đó trở lại mạng lưới thông qua WebSockets.

Việc chạy phiên bản Ozone của riêng bạn sẽ biến bạn thành một công cụ gắn nhãn có thể tích hợp mà người dùng Bluesky có thể đăng ký, mang đến cho cộng đồng, nhà xuất bản và nhà nghiên cứu một cách để định hình những gì họ và thành viên của họ thấy mà không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp kiểm duyệt đơn lẻ nào. Tự host giúp giữ các báo cáo, lịch sử nhãn và quyết định chính sách trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.