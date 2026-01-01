Triển khai Bluesky Ozone với một cú nhấp cài đặt.
Dịch vụ kiểm duyệt và gắn nhãn tự lưu trữ cho mạng Bluesky và các ứng dụng Giao thức AT khác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bluesky Ozone
Bluesky Ozone là dịch vụ kiểm duyệt và gắn nhãn chính thức cho Giao thức AT, mạng lưới mở vận hành Bluesky. Nó kết hợp giao diện người dùng web Next.js với một dịch vụ backend cho phép người kiểm duyệt phân loại báo cáo, gỡ xuống hoặc tạm ngừng nội dung và tài khoản, gắn nhãn và xuất bản các nhãn đó trở lại mạng lưới thông qua WebSockets.
Việc chạy phiên bản Ozone của riêng bạn sẽ biến bạn thành một công cụ gắn nhãn có thể tích hợp mà người dùng Bluesky có thể đăng ký, mang đến cho cộng đồng, nhà xuất bản và nhà nghiên cứu một cách để định hình những gì họ và thành viên của họ thấy mà không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp kiểm duyệt đơn lẻ nào. Tự host giúp giữ các báo cáo, lịch sử nhãn và quyết định chính sách trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.
Các tính năng chính của Bluesky Ozone
Ghi nhãn xếp chồng
Xuất bản các nhãn mà người dùng Bluesky có thể chọn tham gia, áp dụng các chế độ xem kiểm duyệt của bạn lên trên các chính sách mạng mặc định.
Phân loại báo cáo
Xem xét, chuyển tiếp và xử lý các báo cáo kiểm duyệt đến từ một giao diện duy nhất được thiết kế cho các đội ngũ kiểm duyệt.
Gỡ bỏ và đình chỉ
Áp dụng gỡ bỏ, đình chỉ tài khoản và hoàn tác quyết định với lịch sử kiểm tra đầy đủ gắn liền với danh tính người kiểm duyệt.
Mẫu email
Gửi email kiểm duyệt theo mẫu đến người dùng bị ảnh hưởng trực tiếp từ bảng điều khiển để giao tiếp nhất quán.
Quy tắc nhãn tùy chỉnh
Tạo và chỉnh sửa bộ từ vựng nhãn của riêng bạn để phù hợp với các cộng đồng ngách, ngôn ngữ hoặc chính sách nội dung.
Tại sao lại chạy Bluesky Ozone trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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