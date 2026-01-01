Apache Gravitino là một hồ dữ liệu siêu dữ liệu liên kết, phân tán địa lý, cung cấp cho các nhóm dữ liệu một nơi duy nhất để quản lý bảng, lược đồ, tập tin, mô hình và chính sách truy cập trên các danh mục không đồng nhất. Không giống như một Hive Metastore truyền thống, Gravitino liên kết các danh mục hiện có mà không sao chép siêu dữ liệu và hiển thị chúng thông qua một REST API thống nhất và giao diện người dùng web hiện đại, để các công cụ như Trino, Spark, Flink và Doris có thể truy vấn cùng một chế độ xem logic.

Việc tự lưu trữ Gravitino trên VPS của riêng bạn giúp giữ các thông tin nhạy cảm về nguồn gốc, định nghĩa lược đồ và ánh xạ thông tin xác thực bên trong môi trường của bạn, đồng thời tránh chi phí định kỳ của các dịch vụ siêu dữ liệu được quản lý. Điểm cuối Iceberg REST catalog được đóng gói sẵn sàng hỗ trợ các bảng lakehouse ngay lập tức.