Triển khai Apache Gravitino chỉ với một nhấp.
Hồ dữ liệu siêu dữ liệu mã nguồn mở hợp nhất các danh mục, lược đồ và bảng trên Iceberg, Hive, MySQL và PostgreSQL đằng sau một API duy nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Gravitino
Apache Gravitino là một hồ dữ liệu siêu dữ liệu liên kết, phân tán địa lý, cung cấp cho các nhóm dữ liệu một nơi duy nhất để quản lý bảng, lược đồ, tập tin, mô hình và chính sách truy cập trên các danh mục không đồng nhất. Không giống như một Hive Metastore truyền thống, Gravitino liên kết các danh mục hiện có mà không sao chép siêu dữ liệu và hiển thị chúng thông qua một REST API thống nhất và giao diện người dùng web hiện đại, để các công cụ như Trino, Spark, Flink và Doris có thể truy vấn cùng một chế độ xem logic.
Việc tự lưu trữ Gravitino trên VPS của riêng bạn giúp giữ các thông tin nhạy cảm về nguồn gốc, định nghĩa lược đồ và ánh xạ thông tin xác thực bên trong môi trường của bạn, đồng thời tránh chi phí định kỳ của các dịch vụ siêu dữ liệu được quản lý. Điểm cuối Iceberg REST catalog được đóng gói sẵn sàng hỗ trợ các bảng lakehouse ngay lập tức.
Các tính năng chính của Apache Gravitino
Hồ siêu dữ liệu thống nhất
Hợp nhất các danh mục Iceberg, Hive, JDBC và hệ thống tệp đằng sau một API REST duy nhất và không gian tên metalake.catalog.schema ba cấp.
Iceberg REST tích hợp
Cung cấp một điểm cuối danh mục Iceberg REST trên cổng 9001 để Spark, Flink và Trino có thể đọc và ghi các bảng Iceberg mà không cần dịch vụ bên ngoài.
Giao diện web hiện đại
Duyệt qua metalake, danh mục, lược đồ và bảng, chỉnh sửa thuộc tính và kiểm tra nguồn gốc từ một bảng điều khiển web tích hợp sẵn — không yêu cầu thêm vùng chứa nào.
Khả năng tương thích đa động cơ
Các trình kết nối Trino, Spark, Flink, Doris và PyIceberg giao tiếp với Gravitino để cùng một siêu dữ liệu hỗ trợ các khối lượng công việc SQL, batch và streaming.
Danh mục bộ tập tin và mô hình
Quản lý các tập tin không có cấu trúc và siêu dữ liệu mô hình ML cùng với các bảng, cung cấp cho các khối lượng công việc AI và lakehouse một mặt phẳng quản trị duy nhất.
Tại sao lại chạy Apache Gravitino trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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