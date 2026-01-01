Giảm giá lên đến 69% cho Apache Gravitino

Triển khai Apache Gravitino chỉ với một nhấp.

Hồ dữ liệu siêu dữ liệu mã nguồn mở hợp nhất các danh mục, lược đồ và bảng trên Iceberg, Hive, MySQL và PostgreSQL đằng sau một API duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Gravitino chỉ với một nhấp.

Chọn gói VPS cho Apache Gravitino

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Gravitino

Apache Gravitino là một hồ dữ liệu siêu dữ liệu liên kết, phân tán địa lý, cung cấp cho các nhóm dữ liệu một nơi duy nhất để quản lý bảng, lược đồ, tập tin, mô hình và chính sách truy cập trên các danh mục không đồng nhất. Không giống như một Hive Metastore truyền thống, Gravitino liên kết các danh mục hiện có mà không sao chép siêu dữ liệu và hiển thị chúng thông qua một REST API thống nhất và giao diện người dùng web hiện đại, để các công cụ như Trino, Spark, Flink và Doris có thể truy vấn cùng một chế độ xem logic.

Việc tự lưu trữ Gravitino trên VPS của riêng bạn giúp giữ các thông tin nhạy cảm về nguồn gốc, định nghĩa lược đồ và ánh xạ thông tin xác thực bên trong môi trường của bạn, đồng thời tránh chi phí định kỳ của các dịch vụ siêu dữ liệu được quản lý. Điểm cuối Iceberg REST catalog được đóng gói sẵn sàng hỗ trợ các bảng lakehouse ngay lập tức.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Gravitino

Hồ siêu dữ liệu thống nhất

Hợp nhất các danh mục Iceberg, Hive, JDBC và hệ thống tệp đằng sau một API REST duy nhất và không gian tên metalake.catalog.schema ba cấp.

Iceberg REST tích hợp

Cung cấp một điểm cuối danh mục Iceberg REST trên cổng 9001 để Spark, Flink và Trino có thể đọc và ghi các bảng Iceberg mà không cần dịch vụ bên ngoài.

Giao diện web hiện đại

Duyệt qua metalake, danh mục, lược đồ và bảng, chỉnh sửa thuộc tính và kiểm tra nguồn gốc từ một bảng điều khiển web tích hợp sẵn — không yêu cầu thêm vùng chứa nào.

Khả năng tương thích đa động cơ

Các trình kết nối Trino, Spark, Flink, Doris và PyIceberg giao tiếp với Gravitino để cùng một siêu dữ liệu hỗ trợ các khối lượng công việc SQL, batch và streaming.

Danh mục bộ tập tin và mô hình

Quản lý các tập tin không có cấu trúc và siêu dữ liệu mô hình ML cùng với các bảng, cung cấp cho các khối lượng công việc AI và lakehouse một mặt phẳng quản trị duy nhất.

Tại sao lại chạy Apache Gravitino trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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