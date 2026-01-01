Triển khai Flagsmith với cài đặt một chạm.
Dịch vụ open-source feature flag và remote config để triển khai mã nguồn ẩn, chạy A/B tests và nhắm mục tiêu người dùng theo phân khúc.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Flagsmith
Flagsmith là một nền tảng open-source feature flag và remote config cho phép các nhà phát triển triển khai code đằng sau các toggles, nhắm mục tiêu các tính năng đến các phân đoạn người dùng và chạy A/B tests mà không cần triển khai lại. Được xây dựng như một giải pháp thay thế self-hosted cho LaunchDarkly và Split, nó cung cấp các giá trị flag theo môi trường, triển khai theo phần trăm, các biến thể đa biến, audit logs và SDKs cho mọi programming language và mobile framework chính.
Việc self-hosting Flagsmith trên VPS của bạn giúp giữ mọi feature flag, phân đoạn người dùng và quyết định triển khai bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì thông qua một SaaS bên thứ ba có thể biết cách sản phẩm của bạn được triển khai. task processor đi kèm xử lý việc gửi webhook, các thay đổi flag theo lịch trình và lưu trữ audit log một cách bất đồng bộ mà không làm chặn các flag evaluation requests.
Các tính năng chính của Flagsmith
Các cờ và remote config
Bật hoặc tắt các tính năng, nhắm mục tiêu theo phân khúc người dùng, cung cấp các biến thể đa biến và phân phối các giá trị cấu hình từ xa từ một nền tảng duy nhất.
Triển khai đa môi trường
Chuyển các giá trị cờ từ môi trường phát triển sang môi trường thử nghiệm đến môi trường sản xuất chỉ với một cú nhấp chuột để sao chép và ghi đè tùy chỉnh cho từng môi trường nhằm triển khai an toàn.
Triển khai theo phần trăm
Triển khai dần dần các tính năng theo tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập với phân nhóm cố định cho mỗi người dùng, để cùng một người dùng thấy được trải nghiệm nhất quán qua các phiên.
Kiểm toán và phê duyệt
Nhật ký kiểm tra đầy đủ của mọi thay đổi cờ với quy trình làm việc phê duyệt yêu cầu thay đổi tùy chọn cho các cờ nhạy cảm trong môi trường sản xuất.
SDKs thời gian thực
Các SDK chính thức cho JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native và Flutter với bộ nhớ đệm đánh giá cục bộ.
Tích hợp và webhooks
Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket và tích hợp webhook thông báo cho đội của bạn và các pipeline CI khi các cờ thay đổi trong môi trường production.
Tại sao lại chạy Flagsmith trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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