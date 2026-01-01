Flagsmith là một nền tảng open-source feature flag và remote config cho phép các nhà phát triển triển khai code đằng sau các toggles, nhắm mục tiêu các tính năng đến các phân đoạn người dùng và chạy A/B tests mà không cần triển khai lại. Được xây dựng như một giải pháp thay thế self-hosted cho LaunchDarkly và Split, nó cung cấp các giá trị flag theo môi trường, triển khai theo phần trăm, các biến thể đa biến, audit logs và SDKs cho mọi programming language và mobile framework chính.

Việc self-hosting Flagsmith trên VPS của bạn giúp giữ mọi feature flag, phân đoạn người dùng và quyết định triển khai bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì thông qua một SaaS bên thứ ba có thể biết cách sản phẩm của bạn được triển khai. task processor đi kèm xử lý việc gửi webhook, các thay đổi flag theo lịch trình và lưu trữ audit log một cách bất đồng bộ mà không làm chặn các flag evaluation requests.