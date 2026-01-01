Giảm giá lên đến 69% cho Flagsmith

Triển khai Flagsmith với cài đặt một chạm.

Dịch vụ open-source feature flag và remote config để triển khai mã nguồn ẩn, chạy A/B tests và nhắm mục tiêu người dùng theo phân khúc.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Flagsmith với cài đặt một chạm.

Chọn gói VPS cho Flagsmith

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Flagsmith

Flagsmith là một nền tảng open-source feature flag và remote config cho phép các nhà phát triển triển khai code đằng sau các toggles, nhắm mục tiêu các tính năng đến các phân đoạn người dùng và chạy A/B tests mà không cần triển khai lại. Được xây dựng như một giải pháp thay thế self-hosted cho LaunchDarkly và Split, nó cung cấp các giá trị flag theo môi trường, triển khai theo phần trăm, các biến thể đa biến, audit logs và SDKs cho mọi programming language và mobile framework chính.

Việc self-hosting Flagsmith trên VPS của bạn giúp giữ mọi feature flag, phân đoạn người dùng và quyết định triển khai bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì thông qua một SaaS bên thứ ba có thể biết cách sản phẩm của bạn được triển khai. task processor đi kèm xử lý việc gửi webhook, các thay đổi flag theo lịch trình và lưu trữ audit log một cách bất đồng bộ mà không làm chặn các flag evaluation requests.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Flagsmith

Các cờ và remote config

Bật hoặc tắt các tính năng, nhắm mục tiêu theo phân khúc người dùng, cung cấp các biến thể đa biến và phân phối các giá trị cấu hình từ xa từ một nền tảng duy nhất.

Triển khai đa môi trường

Chuyển các giá trị cờ từ môi trường phát triển sang môi trường thử nghiệm đến môi trường sản xuất chỉ với một cú nhấp chuột để sao chép và ghi đè tùy chỉnh cho từng môi trường nhằm triển khai an toàn.

Triển khai theo phần trăm

Triển khai dần dần các tính năng theo tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập với phân nhóm cố định cho mỗi người dùng, để cùng một người dùng thấy được trải nghiệm nhất quán qua các phiên.

Kiểm toán và phê duyệt

Nhật ký kiểm tra đầy đủ của mọi thay đổi cờ với quy trình làm việc phê duyệt yêu cầu thay đổi tùy chọn cho các cờ nhạy cảm trong môi trường sản xuất.

SDKs thời gian thực

Các SDK chính thức cho JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native và Flutter với bộ nhớ đệm đánh giá cục bộ.

Tích hợp và webhooks

Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket và tích hợp webhook thông báo cho đội của bạn và các pipeline CI khi các cờ thay đổi trong môi trường production.

Tại sao lại chạy Flagsmith trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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