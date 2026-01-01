OpenHands là một nền tảng mã nguồn mở để chạy các tác nhân AI tự động hoàn thành các tác vụ kỹ thuật phần mềm. Được hỗ trợ bởi môi trường thực thi hộp cát, nó đọc và ghi tệp, chạy các lệnh terminal, thực thi các bộ kiểm thử, cài đặt các gói và duyệt web — tất cả mà không cần sự can thiệp của con người giữa các bước. Mỗi phiên chạy trong một vùng chứa biệt lập, để tác nhân có thể thực hiện các hoạt động tùy ý một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến máy chủ VPS của bạn.

Nền tảng hỗ trợ mọi nhà cung cấp LLM lớn thông qua LiteLLM, cho phép bạn cấu hình OpenAI, Anthropic, Google, Ollama hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích OpenAI nào làm phần phụ trợ suy luận. Tự lưu trữ giữ codebase và lịch sử tác vụ của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi tác vụ ngoài những gì nhà cung cấp LLM của bạn tính phí.