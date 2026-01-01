Triển khai OpenHands với 1 nhấp cài đặt.
Kỹ sư phần mềm AI tự chủ mã nguồn mở đọc, viết và chạy mã để hoàn thành các tác vụ phát triển từ đầu đến cuối.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenHands
OpenHands là một nền tảng mã nguồn mở để chạy các tác nhân AI tự động hoàn thành các tác vụ kỹ thuật phần mềm. Được hỗ trợ bởi môi trường thực thi hộp cát, nó đọc và ghi tệp, chạy các lệnh terminal, thực thi các bộ kiểm thử, cài đặt các gói và duyệt web — tất cả mà không cần sự can thiệp của con người giữa các bước. Mỗi phiên chạy trong một vùng chứa biệt lập, để tác nhân có thể thực hiện các hoạt động tùy ý một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến máy chủ VPS của bạn.
Nền tảng hỗ trợ mọi nhà cung cấp LLM lớn thông qua LiteLLM, cho phép bạn cấu hình OpenAI, Anthropic, Google, Ollama hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích OpenAI nào làm phần phụ trợ suy luận. Tự lưu trữ giữ codebase và lịch sử tác vụ của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, không có phí cho mỗi tác vụ ngoài những gì nhà cung cấp LLM của bạn tính phí.
Các tính năng chính của OpenHands
Thực thi mã tự động
Đọc tệp, viết mã, chạy lệnh và kiểm tra đầu ra lặp đi lặp lại — tất cả trong một môi trường sandbox container biệt lập cho mỗi phiên.
Hỗ trợ LLM đa nhà cung cấp
Mang theo khóa API của riêng bạn cho OpenAI, Anthropic, Google hoặc bất kỳ điểm cuối nào tương thích với OpenAI thông qua tích hợp LiteLLM có sẵn.
Duyệt web và tìm kiếm
Duyệt tài liệu, tìm kiếm trên web và truy xuất dữ liệu trực tiếp như một phần của các tác vụ nghiên cứu và triển khai đa bước.
Tích hợp GitHub
Xác thực với GitHub để tác nhân có thể đọc kho lưu trữ, tạo nhánh, thực hiện thay đổi và mở yêu cầu kéo một cách tự động.
Truy cập tệp không gian làm việc
Gắn thư mục dự án của bạn để tác nhân đọc và sửa đổi các tệp nguồn thực tế của bạn trong mỗi phiên viết mã.
Duy trì phiên
Lịch sử cuộc trò chuyện và bộ nhớ tác nhân tồn tại xuyên suốt các phiên để công việc kéo dài có thể tiếp tục chính xác từ nơi nó đã dừng lại.
Tại sao lại chạy OpenHands trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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