Mayan EDMS là một hệ thống quản lý tài liệu cấp doanh nghiệp mã nguồn mở, miễn phí, giúp thu thập, lưu trữ, sắp xếp và truy xuất tài liệu của tổ chức bạn thông qua giao diện web gọn gàng. Được xây dựng trên Django và được sử dụng trong các tổ chức y tế, pháp lý, chính phủ và tài chính trên toàn thế giới, Mayan cung cấp OCR, tìm kiếm toàn văn bản, quy trình làm việc tự động, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết, lịch sử phiên bản và tủ tài liệu dựa trên siêu dữ liệu — các tính năng thường thấy trong các sản phẩm DMS thương mại có giá hàng nghìn đô la cho mỗi người dùng.

Tự host Mayan EDMS trên VPS của bạn giúp giữ mọi tài liệu, nhật ký kiểm tra và quy trình làm việc bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì thông qua một SaaS của bên thứ ba. Tài liệu được lưu trữ mã hóa khi không hoạt động và hệ thống quyền hạn phong phú cho phép bạn phân tách khả năng hiển thị giữa các phòng ban, khách hàng hoặc phạm vi tuân thủ.