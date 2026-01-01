Triển khai Mayan EDMS chỉ với một cú nhấp chuột.
Quản lý tài liệu doanh nghiệp mã nguồn mở với OCR, tìm kiếm toàn văn, quy trình làm việc, quyền dựa trên vai trò và kiểm soát phiên bản.
Chọn gói VPS cho Mayan EDMS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mayan EDMS
Mayan EDMS là một hệ thống quản lý tài liệu cấp doanh nghiệp mã nguồn mở, miễn phí, giúp thu thập, lưu trữ, sắp xếp và truy xuất tài liệu của tổ chức bạn thông qua giao diện web gọn gàng. Được xây dựng trên Django và được sử dụng trong các tổ chức y tế, pháp lý, chính phủ và tài chính trên toàn thế giới, Mayan cung cấp OCR, tìm kiếm toàn văn bản, quy trình làm việc tự động, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chi tiết, lịch sử phiên bản và tủ tài liệu dựa trên siêu dữ liệu — các tính năng thường thấy trong các sản phẩm DMS thương mại có giá hàng nghìn đô la cho mỗi người dùng.
Tự host Mayan EDMS trên VPS của bạn giúp giữ mọi tài liệu, nhật ký kiểm tra và quy trình làm việc bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì thông qua một SaaS của bên thứ ba. Tài liệu được lưu trữ mã hóa khi không hoạt động và hệ thống quyền hạn phong phú cho phép bạn phân tách khả năng hiển thị giữa các phòng ban, khách hàng hoặc phạm vi tuân thủ.
Các tính năng chính của Mayan EDMS
OCR và tìm kiếm toàn văn bản
OCR tích hợp sẵn trích xuất văn bản từ các tệp PDF và hình ảnh đã quét, lập chỉ mục mọi từ để tìm kiếm toàn văn bản tức thì trên toàn bộ thư viện tài liệu.
Quy trình làm việc tự động
Xác định quy trình phê duyệt nhiều bước với định tuyến có điều kiện, xem xét song song và các hành động được kích hoạt khi chuyển đổi trạng thái tài liệu.
Quyền dựa trên vai trò
Kiểm soát truy cập chi tiết ở cấp độ tài liệu, tủ tài liệu và loại siêu dữ liệu cho phép bạn phân quyền hiển thị theo từng phòng ban, khách hàng hoặc phạm vi tuân thủ.
Tủ hồ sơ và metadata
Sắp xếp tài liệu vào các tủ tài liệu phân cấp với các trường siêu dữ liệu tùy chỉnh, quy tắc lưu trữ thông minh và lọc theo thẻ để truy xuất nhanh chóng.
Lịch sử phiên bản và nhật ký kiểm tra
Mọi lượt tải lên, chỉnh sửa, bình luận và xem đều được lập phiên bản và kiểm toán, cung cấp một chuỗi giám sát hoàn chỉnh để tuân thủ các yêu cầu về quy định và pháp lý.
REST API và tích hợp
Hệ thống REST API và webhook toàn diện giúp dễ dàng tích hợp Mayan với các nền tảng CRM, ERP và chữ ký điện tử hiện có.
Tại sao lại chạy Mayan EDMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.