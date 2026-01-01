Triển khai Overseerr với cài đặt một nhấp chuột.
Công cụ quản lý yêu cầu phương tiện và khám phá cho Plex với tính năng duyệt được hỗ trợ bởi TMDb, quy trình phê duyệt và tích hợp tự động với Sonarr và Radarr.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Overseerr
Overseerr là công cụ quản lý yêu cầu nội dung đa phương tiện mã nguồn mở hàng đầu dành cho các nhà điều hành máy chủ Plex. Người dùng duyệt qua một giao diện tuyệt đẹp được hỗ trợ bởi TMDb để khám phá và yêu cầu phim hoặc chương trình TV; quản trị viên xem xét và phê duyệt các yêu cầu đó, sau đó chúng được tự động thực hiện thông qua Sonarr và Radarr. Xác thực Plex cung cấp tính năng đăng nhập một lần liền mạch, và trình quét thư viện ngăn chặn các lượt tải xuống trùng lặp bằng cách đối chiếu với những gì đã có sẵn.
Tự lưu trữ Overseerr trên VPS của bạn mang lại cho cộng đồng Plex của bạn một cổng thông tin tinh tế, luôn có thể truy cập mà không làm lộ các công cụ tự động hóa backend. Tài nguyên chuyên dụng đảm bảo khám phá nội dung đa phương tiện nhanh chóng với hình ảnh nghệ thuật độ phân giải cao, trong khi bộ nhớ lưu trữ liên tục bảo vệ lịch sử yêu cầu, tài khoản người dùng và cài đặt tích hợp qua các lần khởi động lại và cập nhật.
Các tính năng chính của Overseerr
Plex Đăng nhập một lần
Người dùng xác thực bằng tài khoản Plex của họ và quyền tự động đồng bộ hóa, vì vậy không cần duy trì một lớp quản lý người dùng riêng biệt.
Tích hợp Sonarr và Radarr
Các yêu cầu đã được phê duyệt được chuyển trực tiếp đến Sonarr hoặc Radarr để tự động tải xuống và phân phối vào thư viện, hoàn tất quy trình mà không cần can thiệp thủ công.
Giao diện khám phá TMDb
Trải nghiệm duyệt web trực quan phong phú được hỗ trợ bởi The Movie Database cho phép người dùng khám phá nội dung thịnh hành, phổ biến và được đề xuất trước khi đưa ra yêu cầu.
Quy trình phê duyệt yêu cầu
Quản trị viên xem xét các yêu cầu đang chờ xử lý thông qua bảng điều khiển trực quan với khả năng phê duyệt, từ chối hoặc đặt hạn mức cho từng người dùng để quản lý dung lượng lưu trữ.
Thông báo đa kênh
Giúp người dùng được thông báo về trạng thái yêu cầu qua Discord, Telegram, Slack, email, webhook, Pushover và nhiều kênh khác, với mỗi kênh có thể cấu hình độc lập.
Tại sao lại chạy Overseerr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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