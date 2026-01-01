Overseerr là công cụ quản lý yêu cầu nội dung đa phương tiện mã nguồn mở hàng đầu dành cho các nhà điều hành máy chủ Plex. Người dùng duyệt qua một giao diện tuyệt đẹp được hỗ trợ bởi TMDb để khám phá và yêu cầu phim hoặc chương trình TV; quản trị viên xem xét và phê duyệt các yêu cầu đó, sau đó chúng được tự động thực hiện thông qua Sonarr và Radarr. Xác thực Plex cung cấp tính năng đăng nhập một lần liền mạch, và trình quét thư viện ngăn chặn các lượt tải xuống trùng lặp bằng cách đối chiếu với những gì đã có sẵn.

Tự lưu trữ Overseerr trên VPS của bạn mang lại cho cộng đồng Plex của bạn một cổng thông tin tinh tế, luôn có thể truy cập mà không làm lộ các công cụ tự động hóa backend. Tài nguyên chuyên dụng đảm bảo khám phá nội dung đa phương tiện nhanh chóng với hình ảnh nghệ thuật độ phân giải cao, trong khi bộ nhớ lưu trữ liên tục bảo vệ lịch sử yêu cầu, tài khoản người dùng và cài đặt tích hợp qua các lần khởi động lại và cập nhật.