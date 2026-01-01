Triển khai PufferPanel với cài đặt một nhấp.
Bảng điều khiển quản lý máy chủ trò chơi mã nguồn mở với giao diện web dành cho Minecraft, Factorio, Rust và nhiều trò chơi khác.
Chọn gói VPS cho PufferPanel
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PufferPanel
PufferPanel là một bảng điều khiển quản lý máy chủ game dựa trên web, mã nguồn mở, miễn phí, cho phép bạn tạo, cấu hình và vận hành các máy chủ game chuyên dụng từ một giao diện duy nhất. Nó hỗ trợ nhiều tựa game ngay lập tức — bao gồm Minecraft, Factorio, Rust, ARK và các game sử dụng engine Source — và sử dụng các mẫu để bạn có thể khởi tạo các loại máy chủ mới mà không cần chạm vào dòng lệnh.
Tự host PufferPanel trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các máy chủ game, dữ liệu người chơi và thiết lập modding của mình, với các vai trò người dùng tích hợp, quyền truy cập SFTP và đầu ra console trực tiếp. Đây là một giải pháp thay thế nhẹ cho các bảng điều khiển thương mại và kết hợp tự nhiên với một cộng đồng game sử dụng VPS đơn lẻ.
Các tính năng chính của PufferPanel
Hỗ trợ đa trò chơi
Các mẫu tích hợp sẵn cho Minecraft, Factorio, Rust, ARK, các trò chơi sử dụng engine Source và nhiều trò chơi khác, với khả năng thêm các mẫu tùy chỉnh.
Console nền web
Quản lý mọi máy chủ trò chơi thông qua giao diện web UI gọn gàng với đầu ra console trực tiếp, điều khiển khởi động/dừng và số liệu thống kê sử dụng tài nguyên theo thời gian thực.
Vai trò và quyền của người dùng
Cấp quyền truy cập có giới hạn cho bạn bè, người kiểm duyệt hoặc quản trị viên để nhiều người có thể giúp quản lý máy chủ mà không cần chia sẻ tài khoản gốc.
Truy cập tệp SFTP
Máy chủ SFTP tích hợp cho phép người dùng tải lên các bản mod, thế giới và các tệp cấu hình trực tiếp vào máy chủ trò chơi của họ.
Tác vụ đã lên lịch
Tự động hóa việc khởi động lại, sao lưu và các công việc định kỳ khác cho mỗi máy chủ bằng cách sử dụng trình lập lịch tác vụ tích hợp sẵn.
OAuth2 API
REST API được bảo vệ bằng OAuth2 cho phép các công cụ, bots và dashboards bên ngoài tích hợp với hệ thống máy chủ trò chơi của bạn.
Tại sao lại chạy PufferPanel trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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