PufferPanel là một bảng điều khiển quản lý máy chủ game dựa trên web, mã nguồn mở, miễn phí, cho phép bạn tạo, cấu hình và vận hành các máy chủ game chuyên dụng từ một giao diện duy nhất. Nó hỗ trợ nhiều tựa game ngay lập tức — bao gồm Minecraft, Factorio, Rust, ARK và các game sử dụng engine Source — và sử dụng các mẫu để bạn có thể khởi tạo các loại máy chủ mới mà không cần chạm vào dòng lệnh.

Tự host PufferPanel trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát các máy chủ game, dữ liệu người chơi và thiết lập modding của mình, với các vai trò người dùng tích hợp, quyền truy cập SFTP và đầu ra console trực tiếp. Đây là một giải pháp thay thế nhẹ cho các bảng điều khiển thương mại và kết hợp tự nhiên với một cộng đồng game sử dụng VPS đơn lẻ.