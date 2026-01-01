Triển khai ArangoDB với cài đặt một nhấp chuột.
Cơ sở dữ liệu đa mô hình gốc hỗ trợ dữ liệu đồ thị, tài liệu và khóa-giá trị thông qua một ngôn ngữ truy vấn thống nhất duy nhất.
Chọn gói VPS cho ArangoDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ArangoDB
ArangoDB là một multi-model database mã nguồn mở bản địa, xử lý graphs, documents và key-value data trong một engine duy nhất. Không giống như các cơ sở dữ liệu chuyên biệt chỉ giới hạn bạn vào một mô hình dữ liệu, ArangoDB cho phép bạn kết hợp các mô hình trong một truy vấn duy nhất sử dụng AQL (ArangoDB Query Language), loại bỏ chi phí duy trì các hệ thống riêng biệt cho các loại dữ liệu khác nhau.
Tự host ArangoDB mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu, schema và performance tuning của mình mà không có licensing fees hoặc usage caps. Web interface tích hợp sẵn của nó cung cấp visual graph exploration, query execution, collection management và server monitoring mà không cần bất kỳ tooling bổ sung nào.
Các tính năng chính của ArangoDB
Truy vấn đa mô hình
Truy vấn biểu đồ, tài liệu và dữ liệu khóa-giá trị cùng nhau trong một câu lệnh AQL duy nhất mà không cần nối qua các cơ sở dữ liệu riêng biệt.
Duyệt đồ thị
Duyệt qua các mối quan hệ trên hàng triệu nút được kết nối bằng các thuật toán đồ thị gốc bao gồm đường đi ngắn nhất, k đường đi ngắn nhất và khớp mẫu.
Web UI tích hợp
Quản lý bộ sưu tập, chạy truy vấn, trực quan hóa biểu đồ và giám sát hiệu suất máy chủ từ bảng điều khiển có thể truy cập qua trình duyệt tại cổng 8529.
Schema linh hoạt
Lưu trữ tài liệu JSON không có lược đồ hoặc áp dụng cấu trúc cho từng bộ sưu tập, thích ứng với các yêu cầu dữ liệu đang phát triển mà không cần di chuyển.
AQL Quyền lực
ArangoDB Query Language kết hợp duyệt đồ thị, lọc tài liệu và tổng hợp trong cú pháp biểu cảm, dễ đọc gần giống SQL.
Tại sao lại chạy ArangoDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.