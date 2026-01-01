ArangoDB là một multi-model database mã nguồn mở bản địa, xử lý graphs, documents và key-value data trong một engine duy nhất. Không giống như các cơ sở dữ liệu chuyên biệt chỉ giới hạn bạn vào một mô hình dữ liệu, ArangoDB cho phép bạn kết hợp các mô hình trong một truy vấn duy nhất sử dụng AQL (ArangoDB Query Language), loại bỏ chi phí duy trì các hệ thống riêng biệt cho các loại dữ liệu khác nhau.

Tự host ArangoDB mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu, schema và performance tuning của mình mà không có licensing fees hoặc usage caps. Web interface tích hợp sẵn của nó cung cấp visual graph exploration, query execution, collection management và server monitoring mà không cần bất kỳ tooling bổ sung nào.