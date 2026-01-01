Leantime là một hệ thống quản lý dự án mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các nhóm cần sự phối hợp mạnh mẽ mà không cần các phương pháp quản lý dự án phức tạp. Nó kết hợp các bảng Kanban, biểu đồ Gantt, bảng chấm công, wiki và các công cụ chiến lược độc đáo như Lean Canvas và phân tích SWOT trong một nền tảng gắn kết duy nhất — có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ với hỗ trợ LDAP và OIDC cho môi trường doanh nghiệp.

Tự host Leantime trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn người dùng, không giới hạn dự án và không có chi phí cấp phép theo chỗ ngồi. Dữ liệu dự án, kế hoạch chiến lược và lịch sử nhóm của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, được hỗ trợ bởi MariaDB để duy trì dữ liệu đáng tin cậy.