Giảm giá lên đến 69% cho Leantime

Triển khai Leantime với cài đặt một nhấp.

Nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở được thiết kế cho những người không chuyên về quản lý dự án, kết hợp các công cụ chiến lược, lập kế hoạch và thực thi.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Leantime với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Leantime

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Leantime

Leantime là một hệ thống quản lý dự án mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các nhóm cần sự phối hợp mạnh mẽ mà không cần các phương pháp quản lý dự án phức tạp. Nó kết hợp các bảng Kanban, biểu đồ Gantt, bảng chấm công, wiki và các công cụ chiến lược độc đáo như Lean Canvas và phân tích SWOT trong một nền tảng gắn kết duy nhất — có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ với hỗ trợ LDAP và OIDC cho môi trường doanh nghiệp.

Tự host Leantime trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn người dùng, không giới hạn dự án và không có chi phí cấp phép theo chỗ ngồi. Dữ liệu dự án, kế hoạch chiến lược và lịch sử nhóm của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, được hỗ trợ bởi MariaDB để duy trì dữ liệu đáng tin cậy.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Leantime

Nhiều chế độ xem tác vụ

Chuyển đổi giữa các chế độ xem bảng Kanban, biểu đồ Gantt, lịch, danh sách và bảng để phù hợp với cách làm việc ưa thích của đội bạn.

Công cụ Hoạch định Chiến lược

Xây dựng Lean Canvas, Business Model Canvas và phân tích SWOT trực tiếp trên nền tảng để điều chỉnh các công việc hàng ngày phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Theo dõi thời gian tích hợp sẵn

Ghi lại giờ làm cho các nhiệm vụ và dự án để lập hóa đơn, tính lương và phân tích chi phí dự án chính xác mà không cần một công cụ riêng biệt.

Người dùng không giới hạn

Thêm bao nhiêu thành viên nhóm tùy thích với quyền dựa trên vai trò cho mỗi dự án và không có phí cấp phép theo từng chỗ ngồi.

Xác thực doanh nghiệp

Kết nối với các nhà cung cấp LDAP hoặc OIDC và bật xác thực hai yếu tố để đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật trên toàn tổ chức.

Tại sao lại chạy Leantime trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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