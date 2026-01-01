Triển khai Leantime với cài đặt một nhấp.
Nền tảng quản lý dự án mã nguồn mở được thiết kế cho những người không chuyên về quản lý dự án, kết hợp các công cụ chiến lược, lập kế hoạch và thực thi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Leantime
Leantime là một hệ thống quản lý dự án mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các nhóm cần sự phối hợp mạnh mẽ mà không cần các phương pháp quản lý dự án phức tạp. Nó kết hợp các bảng Kanban, biểu đồ Gantt, bảng chấm công, wiki và các công cụ chiến lược độc đáo như Lean Canvas và phân tích SWOT trong một nền tảng gắn kết duy nhất — có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ với hỗ trợ LDAP và OIDC cho môi trường doanh nghiệp.
Tự host Leantime trên VPS của bạn có nghĩa là không giới hạn người dùng, không giới hạn dự án và không có chi phí cấp phép theo chỗ ngồi. Dữ liệu dự án, kế hoạch chiến lược và lịch sử nhóm của bạn vẫn nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, được hỗ trợ bởi MariaDB để duy trì dữ liệu đáng tin cậy.
Các tính năng chính của Leantime
Nhiều chế độ xem tác vụ
Chuyển đổi giữa các chế độ xem bảng Kanban, biểu đồ Gantt, lịch, danh sách và bảng để phù hợp với cách làm việc ưa thích của đội bạn.
Công cụ Hoạch định Chiến lược
Xây dựng Lean Canvas, Business Model Canvas và phân tích SWOT trực tiếp trên nền tảng để điều chỉnh các công việc hàng ngày phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Theo dõi thời gian tích hợp sẵn
Ghi lại giờ làm cho các nhiệm vụ và dự án để lập hóa đơn, tính lương và phân tích chi phí dự án chính xác mà không cần một công cụ riêng biệt.
Người dùng không giới hạn
Thêm bao nhiêu thành viên nhóm tùy thích với quyền dựa trên vai trò cho mỗi dự án và không có phí cấp phép theo từng chỗ ngồi.
Xác thực doanh nghiệp
Kết nối với các nhà cung cấp LDAP hoặc OIDC và bật xác thực hai yếu tố để đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật trên toàn tổ chức.
Tại sao lại chạy Leantime trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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