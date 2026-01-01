OpenSign là một giải pháp thay thế mã nguồn mở hoàn toàn cho DocuSign và Adobe Sign, được xây dựng cho các tổ chức cần chữ ký điện tử có giá trị pháp lý mà không khóa các hợp đồng nhạy cảm bên trong một SaaS của bên thứ ba. Nó hỗ trợ quy trình làm việc đa người ký, mẫu có thể tái sử dụng, ký trực tiếp, danh bạ liên hệ và ký số dựa trên PKI sử dụng chứng chỉ PFX của riêng bạn, tất cả được gói gọn trong một giao diện kéo và thả gọn gàng.

Tự host OpenSign trên VPS của bạn giúp giữ mọi tài liệu, chữ ký và nhật ký kiểm toán trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phí mỗi phong bì, không giới hạn người ký và không có rủi ro dữ liệu hợp đồng rời khỏi môi trường của bạn, điều này làm cho nó rất phù hợp cho các nhóm pháp lý, HR và mua sắm với các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt.