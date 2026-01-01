Triển khai OpenSign với 1 nhấp.
Giải pháp thay thế DocuSign miễn phí, mã nguồn mở để ký tài liệu điện tử có giá trị pháp lý trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Chọn gói VPS cho OpenSign
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenSign
OpenSign là một giải pháp thay thế mã nguồn mở hoàn toàn cho DocuSign và Adobe Sign, được xây dựng cho các tổ chức cần chữ ký điện tử có giá trị pháp lý mà không khóa các hợp đồng nhạy cảm bên trong một SaaS của bên thứ ba. Nó hỗ trợ quy trình làm việc đa người ký, mẫu có thể tái sử dụng, ký trực tiếp, danh bạ liên hệ và ký số dựa trên PKI sử dụng chứng chỉ PFX của riêng bạn, tất cả được gói gọn trong một giao diện kéo và thả gọn gàng.
Tự host OpenSign trên VPS của bạn giúp giữ mọi tài liệu, chữ ký và nhật ký kiểm toán trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phí mỗi phong bì, không giới hạn người ký và không có rủi ro dữ liệu hợp đồng rời khỏi môi trường của bạn, điều này làm cho nó rất phù hợp cho các nhóm pháp lý, HR và mua sắm với các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt.
Các tính năng chính của OpenSign
Chữ ký số PKI
Ký tài liệu bằng chứng chỉ PFX hoặc P12 để mỗi chữ ký có thể xác minh bằng mật mã và chống giả mạo trong bất kỳ trình đọc PDF nào.
Mẫu tái sử dụng
Lưu các hợp đồng thường dùng dưới dạng mẫu với các vai trò người ký và trường biểu mẫu được đặt trước để khởi chạy các quy trình làm việc định kỳ trong vài giây.
Quy trình làm việc đa người ký
Chuyển tài liệu đến nhiều người nhận theo thứ tự tuần tự hoặc song song và theo dõi ai đã xem, ký hoặc từ chối theo thời gian thực.
Nhật ký kiểm toán và chứng chỉ
Mọi hành động được ghi lại cùng với dấu thời gian và địa chỉ IP, tạo ra chứng chỉ hoàn thành có giá trị pháp lý được đính kèm với mỗi tài liệu đã ký.
Ký trực tiếp
Thu thập chữ ký trên một thiết bị dùng chung cho các quy trình làm việc trực tiếp như giới thiệu nhân viên mới, thỏa thuận bảo mật (NDA) và giấy miễn trừ trách nhiệm mà không cần gửi email qua lại.
REST API và webhooks
Nhúng tính năng ký vào các ứng dụng hiện có sử dụng REST API được ghi lại và kích hoạt các hệ thống hạ nguồn bằng webhook hoàn thành.
Tại sao lại chạy OpenSign trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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