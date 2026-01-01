Giảm giá lên đến 69% cho OpenSign

Triển khai OpenSign với 1 nhấp.

Giải pháp thay thế DocuSign miễn phí, mã nguồn mở để ký tài liệu điện tử có giá trị pháp lý trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OpenSign với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho OpenSign

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OpenSign

OpenSign là một giải pháp thay thế mã nguồn mở hoàn toàn cho DocuSign và Adobe Sign, được xây dựng cho các tổ chức cần chữ ký điện tử có giá trị pháp lý mà không khóa các hợp đồng nhạy cảm bên trong một SaaS của bên thứ ba. Nó hỗ trợ quy trình làm việc đa người ký, mẫu có thể tái sử dụng, ký trực tiếp, danh bạ liên hệ và ký số dựa trên PKI sử dụng chứng chỉ PFX của riêng bạn, tất cả được gói gọn trong một giao diện kéo và thả gọn gàng.

Tự host OpenSign trên VPS của bạn giúp giữ mọi tài liệu, chữ ký và nhật ký kiểm toán trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phí mỗi phong bì, không giới hạn người ký và không có rủi ro dữ liệu hợp đồng rời khỏi môi trường của bạn, điều này làm cho nó rất phù hợp cho các nhóm pháp lý, HR và mua sắm với các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OpenSign

Chữ ký số PKI

Ký tài liệu bằng chứng chỉ PFX hoặc P12 để mỗi chữ ký có thể xác minh bằng mật mã và chống giả mạo trong bất kỳ trình đọc PDF nào.

Mẫu tái sử dụng

Lưu các hợp đồng thường dùng dưới dạng mẫu với các vai trò người ký và trường biểu mẫu được đặt trước để khởi chạy các quy trình làm việc định kỳ trong vài giây.

Quy trình làm việc đa người ký

Chuyển tài liệu đến nhiều người nhận theo thứ tự tuần tự hoặc song song và theo dõi ai đã xem, ký hoặc từ chối theo thời gian thực.

Nhật ký kiểm toán và chứng chỉ

Mọi hành động được ghi lại cùng với dấu thời gian và địa chỉ IP, tạo ra chứng chỉ hoàn thành có giá trị pháp lý được đính kèm với mỗi tài liệu đã ký.

Ký trực tiếp

Thu thập chữ ký trên một thiết bị dùng chung cho các quy trình làm việc trực tiếp như giới thiệu nhân viên mới, thỏa thuận bảo mật (NDA) và giấy miễn trừ trách nhiệm mà không cần gửi email qua lại.

REST API và webhooks

Nhúng tính năng ký vào các ứng dụng hiện có sử dụng REST API được ghi lại và kích hoạt các hệ thống hạ nguồn bằng webhook hoàn thành.

Tại sao lại chạy OpenSign trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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