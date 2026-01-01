Cài đặt LDAP Account Manager chỉ với một cú nhấp chuột.
Giao diện web để quản lý người dùng, nhóm và đối tượng trong thư mục OpenLDAP thông qua giao diện trình duyệt thân thiện.
Chọn gói VPS cho LDAP Account Manager
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) là một giao diện web mã nguồn mở, trưởng thành để quản lý các tài khoản được lưu trữ trong thư mục LDAP. Thay vì chỉnh sửa các tệp LDIF hoặc vật lộn với các lệnh ldapsearch và ldapmodify, quản trị viên quản lý người dùng Unix và Samba, nhóm, máy chủ, mục nhập DHCP, tài khoản Kopano và tiện ích mở rộng Asterisk thông qua trình duyệt. LAM hiểu các lược đồ LDAP phổ biến nhất ngay từ đầu và cung cấp các trình chỉnh sửa nhận biết kiểu cho từng loại.
Mẫu này gói LAM cùng với máy chủ thư mục OpenLDAP để toàn bộ ngăn xếp nhận dạng chạy trên một VPS duy nhất phía sau Traefik HTTPS. Tự lưu trữ LAM giữ thông tin đăng nhập thư mục, tư cách thành viên nhóm và dữ liệu nhận dạng bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không phụ thuộc vào các nhà cung cấp nhận dạng bên thứ ba hoặc phí SaaS trên mỗi chỗ ngồi.
Các tính năng chính của LDAP Account Manager
Giao diện quản trị dựa trên trình duyệt
Quản lý người dùng, nhóm, máy chủ và các đối tượng LDAP khác thông qua giao diện web dạng tab thay vì các tệp LDIF và các công cụ dòng lệnh.
Máy chủ OpenLDAP đi kèm
Đi kèm với một thư mục OpenLDAP được cấu hình sẵn theo DN cơ sở đã chọn, do đó việc triển khai cung cấp cả thư mục và giao diện người dùng quản lý của nó.
Các mô-đun loại tài khoản
Trình chỉnh sửa tích hợp sẵn cho tài khoản Unix, miền Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, bí danh email và FreeRadius bao gồm hầu hết các sơ đồ thư mục mà không cần mã tùy chỉnh.
Nhập CSV và xuất PDF
Tạo hàng loạt tài khoản từ bảng tính và tạo các trang tài khoản PDF có thể in được cho nhân viên mới trực tiếp từ dữ liệu thư mục.
Kiểm soát truy cập chi tiết
Hồ sơ máy chủ, hồ sơ tài khoản và quyền cấp mô-đun cho phép bạn ủy quyền một phần quản trị thư mục mà không cấp toàn quyền quản trị LDAP.
Giao diện đa ngôn ngữ
Được dịch sang hơn một tá ngôn ngữ để các nhóm quản trị có thể làm việc bằng ngôn ngữ ưa thích của họ với cùng một thư mục chia sẻ.
Tại sao lại chạy LDAP Account Manager trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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