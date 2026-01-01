LDAP Account Manager (LAM) là một giao diện web mã nguồn mở, trưởng thành để quản lý các tài khoản được lưu trữ trong thư mục LDAP. Thay vì chỉnh sửa các tệp LDIF hoặc vật lộn với các lệnh ldapsearch và ldapmodify, quản trị viên quản lý người dùng Unix và Samba, nhóm, máy chủ, mục nhập DHCP, tài khoản Kopano và tiện ích mở rộng Asterisk thông qua trình duyệt. LAM hiểu các lược đồ LDAP phổ biến nhất ngay từ đầu và cung cấp các trình chỉnh sửa nhận biết kiểu cho từng loại.

Mẫu này gói LAM cùng với máy chủ thư mục OpenLDAP để toàn bộ ngăn xếp nhận dạng chạy trên một VPS duy nhất phía sau Traefik HTTPS. Tự lưu trữ LAM giữ thông tin đăng nhập thư mục, tư cách thành viên nhóm và dữ liệu nhận dạng bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không phụ thuộc vào các nhà cung cấp nhận dạng bên thứ ba hoặc phí SaaS trên mỗi chỗ ngồi.