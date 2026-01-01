Readyset là một bộ nhớ đệm SQL streaming bán trạng thái nằm giữa ứng dụng của bạn và cơ sở dữ liệu Postgres hoặc MySQL hiện có. Nó sử dụng giao thức truyền tải gốc, vì vậy các ứng dụng kết nối bằng driver và chuỗi kết nối hiện tại của chúng — không cần thay đổi mã, không cần viết lại ORM, không cần duy trì logic vô hiệu hóa bộ nhớ đệm riêng biệt.

Về mặt kỹ thuật, Readyset sử dụng incremental view maintenance để giữ cho kết quả truy vấn được lưu vào bộ nhớ đệm luôn cập nhật khi các bảng cơ sở thay đổi, loại bỏ các vấn đề về dữ liệu cũ và cache-stampede của các bộ nhớ đệm key-value truyền thống như Redis hoặc Memcached. Tự host trên một VPS giữ lưu lượng truy vấn và dữ liệu trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát đồng thời loại bỏ phí mỗi truy vấn của các dịch vụ bộ nhớ đệm được quản lý.