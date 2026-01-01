Triển khai Readyset với 1 nhấp.
Lớp bộ nhớ đệm tương thích với giao thức nằm phía trước Postgres và MySQL để tăng tốc truy vấn và mở rộng lưu lượng đọc.
Chọn gói VPS cho Readyset
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Readyset
Readyset là một bộ nhớ đệm SQL streaming bán trạng thái nằm giữa ứng dụng của bạn và cơ sở dữ liệu Postgres hoặc MySQL hiện có. Nó sử dụng giao thức truyền tải gốc, vì vậy các ứng dụng kết nối bằng driver và chuỗi kết nối hiện tại của chúng — không cần thay đổi mã, không cần viết lại ORM, không cần duy trì logic vô hiệu hóa bộ nhớ đệm riêng biệt.
Về mặt kỹ thuật, Readyset sử dụng incremental view maintenance để giữ cho kết quả truy vấn được lưu vào bộ nhớ đệm luôn cập nhật khi các bảng cơ sở thay đổi, loại bỏ các vấn đề về dữ liệu cũ và cache-stampede của các bộ nhớ đệm key-value truyền thống như Redis hoặc Memcached. Tự host trên một VPS giữ lưu lượng truy vấn và dữ liệu trên cơ sở hạ tầng bạn kiểm soát đồng thời loại bỏ phí mỗi truy vấn của các dịch vụ bộ nhớ đệm được quản lý.
Các tính năng chính của Readyset
Wire-compatible proxy
Hoạt động giữa các ứng dụng và Postgres hoặc MySQL mà không cần thay đổi driver, viết lại ORM hay học các thư viện client mới.
Bảo trì khung nhìn tăng dần
Kết quả truy vấn được lưu trong bộ nhớ cache được cập nhật tại chỗ khi các bảng nguồn thay đổi, do đó các lượt đọc luôn mới mà không cần vô hiệu hóa bộ nhớ cache thủ công hoặc phỏng đoán TTL.
Bộ nhớ đệm truy vấn tường minh
Bạn chọn câu lệnh SELECT nào để lưu vào bộ nhớ đệm bằng câu lệnh CREATE CACHE, cho phép kiểm soát chính xác việc sử dụng bộ nhớ và những gì được tăng tốc.
Grafana dashboard tích hợp sẵn
Phiên bản Grafana đi kèm cùng với Prometheus exporter hiển thị số lượng truy vấn được lưu vào bộ nhớ đệm, tỷ lệ truy cập và độ trễ sao chép ngay từ khi stack khởi động.
Mở rộng thông lượng đọc theo chiều ngang
Các tác vụ đọc nặng được xử lý bởi bộ nhớ Readyset thay vì làm quá tải cơ sở dữ liệu chính, giải phóng hệ thống thượng nguồn để phục vụ các thao tác ghi và phân tích.
Postgres và MySQL ngang bằng
Một tệp nhị phân duy nhất hỗ trợ cả hai công cụ, vì vậy quy trình caching tương tự được áp dụng cho dù ứng dụng của bạn giao tiếp với PostgreSQL hay MySQL trên đường truyền.
Tại sao lại chạy Readyset trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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