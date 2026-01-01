Picsur là một nền tảng hosting hình ảnh tự lưu trữ, nhẹ, được thiết kế cho các cá nhân và đội nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng chia sẻ hình ảnh của họ. Tải lên hình ảnh, nhận liên kết có thể chia sẻ ngay lập tức và cấu hình thời gian hết hạn — tất cả mà không cần dựa vào các dịch vụ của bên thứ ba nén nội dung, hiển thị quảng cáo hoặc xóa tệp mà không báo trước.

Được hỗ trợ bởi PostgreSQL để lưu trữ siêu dữ liệu đáng tin cậy, Picsur hỗ trợ PNG, JPEG, GIF, WebP và AVIF với tính năng chuyển đổi định dạng và tối ưu hóa tự động. REST API của nó giúp dễ dàng tích hợp tính năng tải lên hình ảnh theo chương trình vào các công cụ và quy trình làm việc hiện có trên VPS của bạn.