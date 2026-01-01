Cài đặt Picsur chỉ với 1 nhấp.
Nền tảng lưu trữ hình ảnh tự quản lý với các liên kết chia sẻ tức thì, chuyển đổi định dạng và kiểm soát thời gian hết hạn — không quảng cáo, không theo dõi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Picsur
Picsur là một nền tảng hosting hình ảnh tự lưu trữ, nhẹ, được thiết kế cho các cá nhân và đội nhóm muốn kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng chia sẻ hình ảnh của họ. Tải lên hình ảnh, nhận liên kết có thể chia sẻ ngay lập tức và cấu hình thời gian hết hạn — tất cả mà không cần dựa vào các dịch vụ của bên thứ ba nén nội dung, hiển thị quảng cáo hoặc xóa tệp mà không báo trước.
Được hỗ trợ bởi PostgreSQL để lưu trữ siêu dữ liệu đáng tin cậy, Picsur hỗ trợ PNG, JPEG, GIF, WebP và AVIF với tính năng chuyển đổi định dạng và tối ưu hóa tự động. REST API của nó giúp dễ dàng tích hợp tính năng tải lên hình ảnh theo chương trình vào các công cụ và quy trình làm việc hiện có trên VPS của bạn.
Các tính năng chính của Picsur
Liên kết chia sẻ ngay lập tức
Tải ảnh lên và ngay lập tức nhận được một liên kết trực tiếp, gọn gàng, sẵn sàng để dán vào các cuộc trò chuyện, tài liệu hoặc email.
Chuyển đổi định dạng
Tự động chuyển đổi và tối ưu hóa hình ảnh giữa các định dạng PNG, JPEG, GIF, WebP và AVIF để phân phối web hiệu quả.
Điều khiển hết hạn
Đặt thời gian hết hạn có thể cấu hình cho hình ảnh được chia sẻ để các liên kết tự động ngừng hoạt động sau một khoảng thời gian đã chọn nhằm chia sẻ tạm thời an toàn.
Quản lý đa người dùng
Kiểm soát quản trị và tài khoản người dùng cho phép bạn quản lý quyền truy cập, hạn ngạch lưu trữ và quyền hạn trên toàn bộ nhóm hoặc tổ chức.
REST API
API quản lý và tải lên có lập trình tích hợp Picsur với CI/CD pipelines, các công cụ chụp màn hình và các quy trình làm việc tự động khác.
Tại sao lại chạy Picsur trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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