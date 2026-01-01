Triển khai Deluge với cài đặt một cú nhấp chuột.
Ứng dụng BitTorrent gọn nhẹ với giao diện web, hỗ trợ plugin và tích hợp tự động hóa phương tiện liền mạch.
Chọn gói VPS cho Deluge
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Deluge
Deluge là một ứng dụng BitTorrent nhẹ, giàu tính năng được xây dựng trên thư viện libtorrent, cung cấp tất cả các khả năng quản lý torrent thiết yếu thông qua giao diện dựa trên trình duyệt gọn gàng. Nó hỗ trợ mã hóa giao thức, DHT, trao đổi ngang hàng, định tuyến proxy, kiểm soát tốc độ và hệ sinh thái plugin — biến nó thành một lựa chọn đáng tin cậy cho cả việc tải xuống thông thường và các thiết lập tự động hóa phương tiện truyền thông nâng cao.
Triển khai Deluge trên VPS cung cấp băng thông chuyên dụng để seeding và tải xuống liên tục mà không tiêu tốn kết nối internet tại nhà hoặc giới hạn dữ liệu của bạn. Môi trường luôn hoạt động duy trì tỷ lệ tốt trên các private tracker, tích hợp mượt mà với các công cụ tự động hóa như Sonarr và Radarr, và giữ hoạt động torrent của bạn được cách ly trên cơ sở hạ tầng chuyên dụng với địa chỉ IP tĩnh.
Các tính năng chính của Deluge
Giao diện dựa trên trình duyệt
Quản lý tất cả các torrent từ bất kỳ thiết bị nào thông qua giao diện web phản hồi mà không cần cài đặt ứng dụng máy tính để bàn hoặc duy trì quyền truy cập trực tiếp vào máy chủ.
Tích hợp tự động hóa truyền thông
Tích hợp sẵn với Sonarr, Radarr và Lidarr để tự động tải xuống nội dung, đổi tên và sắp xếp thư viện.
Mã hóa giao thức
Mã hóa lưu lượng BitTorrent để giảm việc ISP bóp băng thông và cải thiện quyền riêng tư cho tất cả hoạt động torrent trên máy chủ.
Hệ thống Cắm vào
Mở rộng chức năng với các plugin cho nhãn, lên lịch, nguồn cấp dữ liệu RSS, web seeds và quản lý máy khách từ xa.
Điều khiển tốc độ tinh chỉnh
Đặt giới hạn tải lên/tải xuống toàn cầu và cho từng torrent với hỗ trợ lập lịch để quản lý việc sử dụng băng thông suốt cả ngày.
Tại sao lại chạy Deluge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.