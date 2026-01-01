Deluge là một ứng dụng BitTorrent nhẹ, giàu tính năng được xây dựng trên thư viện libtorrent, cung cấp tất cả các khả năng quản lý torrent thiết yếu thông qua giao diện dựa trên trình duyệt gọn gàng. Nó hỗ trợ mã hóa giao thức, DHT, trao đổi ngang hàng, định tuyến proxy, kiểm soát tốc độ và hệ sinh thái plugin — biến nó thành một lựa chọn đáng tin cậy cho cả việc tải xuống thông thường và các thiết lập tự động hóa phương tiện truyền thông nâng cao.

Triển khai Deluge trên VPS cung cấp băng thông chuyên dụng để seeding và tải xuống liên tục mà không tiêu tốn kết nối internet tại nhà hoặc giới hạn dữ liệu của bạn. Môi trường luôn hoạt động duy trì tỷ lệ tốt trên các private tracker, tích hợp mượt mà với các công cụ tự động hóa như Sonarr và Radarr, và giữ hoạt động torrent của bạn được cách ly trên cơ sở hạ tầng chuyên dụng với địa chỉ IP tĩnh.