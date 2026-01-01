Cài đặt Ant Media Server CE chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ media mã nguồn mở cung cấp khả năng truyền phát WebRTC, RTMP, SRT và HLS với độ trễ dưới một giây, đi kèm với bảng điều khiển quản trị tích hợp.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition là một công cụ truyền phát mã nguồn mở được xây dựng cho video trực tiếp có độ trễ cực thấp. Nó chấp nhận đầu vào qua RTMP, SRT và WebRTC, và phân phối luồng đến người xem qua WebRTC (độ trễ ~0,5 giây), HLS, CMAF LL-HLS, DASH và RTSP — tất cả từ một máy chủ duy nhất. Một bảng điều khiển quản trị tích hợp cho phép bạn quản lý luồng, cấu hình ứng dụng và giám sát kết nối mà không cần công cụ bên ngoài.
Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có phí cho mỗi luồng, không có hạn chế nền tảng của bên thứ ba và toàn quyền sở hữu dữ liệu khán giả của bạn. Cho dù bạn đang xây dựng một nền tảng telehealth, một lớp học e-learning, một cuộc đấu giá trực tiếp hay một chương trình phát sóng thể thao, Ant Media Server cung cấp cho bạn một nền tảng sẵn sàng sản xuất mà bạn kiểm soát hoàn toàn.
Các tính năng chính của Ant Media Server CE
WebRTC độ trễ cực thấp
Thu nhận và phát luồng với độ trễ đầu cuối dưới 0,5 giây qua WebRTC, cho phép trải nghiệm video tương tác theo thời gian thực.
Tiếp nhận đa giao thức
Chấp nhận các luồng phát trực tiếp từ OBS, FFmpeg, camera IP và bất kỳ nguồn nào tương thích với RTMP, SRT hoặc WebRTC mà không cần cấu hình bổ sung.
Truyền tải HLS và CMAF
Phân phát luồng qua HLS tiêu chuẩn và CMAF LL-HLS để người xem trên bất kỳ thiết bị hoặc CDN nào cũng có thể xem mà không cần plugin.
Bảng điều khiển quản trị tích hợp
Quản lý ứng dụng luồng, kiểm tra các phiên trực tiếp và cấu hình cài đặt máy chủ thông qua bảng điều khiển web tích hợp tại cổng 5080.
Ghi hình và VOD
Tự động ghi lại các luồng trực tiếp sang MP4 hoặc HLS và phân phát chúng dưới dạng nội dung theo yêu cầu từ cùng một máy chủ.
Tại sao lại chạy Ant Media Server CE trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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