Ant Media Server Community Edition là một công cụ truyền phát mã nguồn mở được xây dựng cho video trực tiếp có độ trễ cực thấp. Nó chấp nhận đầu vào qua RTMP, SRT và WebRTC, và phân phối luồng đến người xem qua WebRTC (độ trễ ~0,5 giây), HLS, CMAF LL-HLS, DASH và RTSP — tất cả từ một máy chủ duy nhất. Một bảng điều khiển quản trị tích hợp cho phép bạn quản lý luồng, cấu hình ứng dụng và giám sát kết nối mà không cần công cụ bên ngoài.

Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có phí cho mỗi luồng, không có hạn chế nền tảng của bên thứ ba và toàn quyền sở hữu dữ liệu khán giả của bạn. Cho dù bạn đang xây dựng một nền tảng telehealth, một lớp học e-learning, một cuộc đấu giá trực tiếp hay một chương trình phát sóng thể thao, Ant Media Server cung cấp cho bạn một nền tảng sẵn sàng sản xuất mà bạn kiểm soát hoàn toàn.