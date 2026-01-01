Giảm giá lên đến 69% cho Ant Media Server CE

Cài đặt Ant Media Server CE chỉ với một cú nhấp chuột.

Máy chủ media mã nguồn mở cung cấp khả năng truyền phát WebRTC, RTMP, SRT và HLS với độ trễ dưới một giây, đi kèm với bảng điều khiển quản trị tích hợp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Cài đặt Ant Media Server CE chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Ant Media Server CE

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Ant Media Server CE

Ant Media Server Community Edition là một công cụ truyền phát mã nguồn mở được xây dựng cho video trực tiếp có độ trễ cực thấp. Nó chấp nhận đầu vào qua RTMP, SRT và WebRTC, và phân phối luồng đến người xem qua WebRTC (độ trễ ~0,5 giây), HLS, CMAF LL-HLS, DASH và RTSP — tất cả từ một máy chủ duy nhất. Một bảng điều khiển quản trị tích hợp cho phép bạn quản lý luồng, cấu hình ứng dụng và giám sát kết nối mà không cần công cụ bên ngoài.

Tự lưu trữ trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có phí cho mỗi luồng, không có hạn chế nền tảng của bên thứ ba và toàn quyền sở hữu dữ liệu khán giả của bạn. Cho dù bạn đang xây dựng một nền tảng telehealth, một lớp học e-learning, một cuộc đấu giá trực tiếp hay một chương trình phát sóng thể thao, Ant Media Server cung cấp cho bạn một nền tảng sẵn sàng sản xuất mà bạn kiểm soát hoàn toàn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Ant Media Server CE

WebRTC độ trễ cực thấp

Thu nhận và phát luồng với độ trễ đầu cuối dưới 0,5 giây qua WebRTC, cho phép trải nghiệm video tương tác theo thời gian thực.

Tiếp nhận đa giao thức

Chấp nhận các luồng phát trực tiếp từ OBS, FFmpeg, camera IP và bất kỳ nguồn nào tương thích với RTMP, SRT hoặc WebRTC mà không cần cấu hình bổ sung.

Truyền tải HLS và CMAF

Phân phát luồng qua HLS tiêu chuẩn và CMAF LL-HLS để người xem trên bất kỳ thiết bị hoặc CDN nào cũng có thể xem mà không cần plugin.

Bảng điều khiển quản trị tích hợp

Quản lý ứng dụng luồng, kiểm tra các phiên trực tiếp và cấu hình cài đặt máy chủ thông qua bảng điều khiển web tích hợp tại cổng 5080.

Ghi hình và VOD

Tự động ghi lại các luồng trực tiếp sang MP4 hoặc HLS và phân phát chúng dưới dạng nội dung theo yêu cầu từ cùng một máy chủ.

Tại sao lại chạy Ant Media Server CE trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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