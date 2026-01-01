Triển khai MariaDB với cài đặt một nhấp.
Cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở và thay thế trực tiếp cho MySQL được hàng triệu lượt triển khai trên toàn thế giới tin dùng.
Chọn gói VPS cho MariaDB
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MariaDB
MariaDB là một trong những cơ sở dữ liệu quan hệ được triển khai rộng rãi nhất thế giới, được tạo ra bởi các nhà phát triển MySQL gốc để duy trì mã nguồn mở vĩnh viễn. Nó cung cấp khả năng tuân thủ ACID đầy đủ, khả năng tương thích với MySQL, nhiều công cụ lưu trữ và các tính năng cấp doanh nghiệp như Galera Cluster cho tính khả dụng cao — biến nó thành một nền tảng vững chắc cho các ứng dụng web, nền tảng SaaS và khối lượng công việc dữ liệu ở mọi quy mô.
Chạy MariaDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn tài nguyên cơ sở dữ liệu chuyên dụng, quyền kiểm soát trực tiếp cấu hình và điều chỉnh, và một máy chủ cơ sở dữ liệu dùng chung có thể truy cập được cho tất cả các ứng dụng của bạn — mà không phải chịu chi phí phát sinh và giá theo tài nguyên của các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.
Các tính năng chính của MariaDB
Tương thích MySQL
Thay thế trực tiếp cho MySQL có nghĩa là các ứng dụng, trình điều khiển và công cụ hiện có hoạt động mà không cần thay đổi mã.
Giao dịch ACID
Hỗ trợ giao dịch đầy đủ với InnoDB đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cho các ứng dụng không thể chấp nhận trạng thái không nhất quán.
Galera Cluster
Sao chép đa chủ tích hợp sẵn cho các triển khai có tính sẵn sàng cao cần vận hành cơ sở dữ liệu không gián đoạn.
Nhiều công cụ lưu trữ
Chọn từ InnoDB, Aria, ColumnStore và nhiều hơn nữa để phù hợp với công cụ lưu trữ cho từng loại khối lượng công việc.
JSON và Spatial Data
Kiểu dữ liệu JSON gốc và chỉ mục không gian hỗ trợ các mô hình dữ liệu ứng dụng hiện đại cùng với dữ liệu quan hệ truyền thống.
Tại sao lại chạy MariaDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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