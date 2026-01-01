MariaDB là một trong những cơ sở dữ liệu quan hệ được triển khai rộng rãi nhất thế giới, được tạo ra bởi các nhà phát triển MySQL gốc để duy trì mã nguồn mở vĩnh viễn. Nó cung cấp khả năng tuân thủ ACID đầy đủ, khả năng tương thích với MySQL, nhiều công cụ lưu trữ và các tính năng cấp doanh nghiệp như Galera Cluster cho tính khả dụng cao — biến nó thành một nền tảng vững chắc cho các ứng dụng web, nền tảng SaaS và khối lượng công việc dữ liệu ở mọi quy mô.

Chạy MariaDB trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn tài nguyên cơ sở dữ liệu chuyên dụng, quyền kiểm soát trực tiếp cấu hình và điều chỉnh, và một máy chủ cơ sở dữ liệu dùng chung có thể truy cập được cho tất cả các ứng dụng của bạn — mà không phải chịu chi phí phát sinh và giá theo tài nguyên của các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý.