Heimdall là một bảng điều khiển ứng dụng chuyên dụng thay thế các dấu trang trình duyệt lộn xộn bằng một giao diện trực quan, gọn gàng để truy cập tất cả các ứng dụng và dịch vụ web của bạn. Nó hỗ trợ tích hợp nâng cao với các công cụ tự lưu trữ phổ biến như Sonarr, Radarr và SABnzbd, hiển thị số liệu thống kê trực tiếp trên các ô của bảng điều khiển để bạn có thể giám sát tình trạng dịch vụ một cách nhanh chóng.

Tự lưu trữ Heimdall trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một trang bắt đầu liên tục, luôn khả dụng có thể truy cập từ mọi thiết bị, không có phụ thuộc bên ngoài và kiểm soát hoàn toàn bố cục bảng điều khiển, chủ đề và tích hợp API của bạn.