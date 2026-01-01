Triển khai Heimdall với 1 nhấp cài đặt.
Bảng điều khiển ứng dụng tinh tế để tập trung quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ web và ứng dụng tự lưu trữ của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Heimdall
Heimdall là một bảng điều khiển ứng dụng chuyên dụng thay thế các dấu trang trình duyệt lộn xộn bằng một giao diện trực quan, gọn gàng để truy cập tất cả các ứng dụng và dịch vụ web của bạn. Nó hỗ trợ tích hợp nâng cao với các công cụ tự lưu trữ phổ biến như Sonarr, Radarr và SABnzbd, hiển thị số liệu thống kê trực tiếp trên các ô của bảng điều khiển để bạn có thể giám sát tình trạng dịch vụ một cách nhanh chóng.
Tự lưu trữ Heimdall trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một trang bắt đầu liên tục, luôn khả dụng có thể truy cập từ mọi thiết bị, không có phụ thuộc bên ngoài và kiểm soát hoàn toàn bố cục bảng điều khiển, chủ đề và tích hợp API của bạn.
Các tính năng chính của Heimdall
Số liệu dịch vụ trực tiếp
Tích hợp nâng cao với Sonarr, Radarr, NZBGet và nhiều hơn nữa hiển thị thống kê thời gian thực trực tiếp trên các ô trên dashboard.
Tìm kiếm tích hợp sẵn
Thanh tìm kiếm tích hợp hỗ trợ Google, Bing và DuckDuckGo, biến Heimdall thành một trang khởi động trình duyệt mạnh mẽ.
Tự động phát hiện icon
Tự động điền biểu tượng và màu sắc cho các ứng dụng Foundation được nhận diện, giảm thiểu nỗ lực cấu hình thủ công.
Hỗ trợ nhiều người dùng
Mỗi người dùng có cấu hình bảng điều khiển riêng, phù hợp cho homelab dùng chung và môi trường nhóm.
Lọc theo thẻ
Sắp xếp các bộ sưu tập ứng dụng lớn bằng thẻ để lọc nhanh và điều hướng trên các danh mục dịch vụ.
Tại sao lại chạy Heimdall trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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