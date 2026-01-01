Deploy DB Browser for SQLite in one click installation.
Visual, browser-based tool for creating, inspecting, and editing SQLite databases without command-line tools or native app installs.
Chọn gói VPS cho DB Browser for SQLite
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DB Browser for SQLite
DB Browser for SQLite provides a graphical interface for working with SQLite databases directly in your browser — no native application or SSH session required. You can create and modify tables, browse and edit records in a spreadsheet-like view, run SQL queries with syntax highlighting, and import or export data in CSV, JSON, and SQL formats. It also supports index, view, and trigger management through intuitive visual dialogs.
Running it on your VPS is especially useful when other applications on the same server use SQLite for storage — you get immediate browser-based access to inspect and modify those databases from any device without transferring files off the server.
Các tính năng chính của DB Browser for SQLite
Browser-based access
Access your SQLite databases from any device with a browser — no native app installation or SSH access needed.
Visual table editor
Create, modify, and browse table data in a spreadsheet-like interface with support for all column types and constraints.
SQL query editor
Execute SQL with syntax highlighting and auto-completion, then view, copy, or export results directly from the interface.
Import and export
Import data from CSV and SQL files and export query results or full databases in multiple formats for analysis or backup.
Schema management
Manage indexes, views, triggers, and foreign keys through visual dialogs without writing DDL statements manually.
Tại sao lại chạy DB Browser for SQLite trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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