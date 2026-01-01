Deploy Juxtapose in one click installation.
Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.
Chọn gói VPS cho Juxtapose
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Juxtapose
Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools — Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit — and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.
Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads — commit messages, ticket details, build logs — entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.
Các tính năng chính của Juxtapose
Webhook Ingestion
Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.
Multi-Platform Delivery
Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.
Liquid Template Engine
Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.
Per-User Filtering Rules
Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.
LDAP Authentication
Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.
Tại sao lại chạy Juxtapose trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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