Triển khai GoWA chỉ với một cú nhấp chuột.
WhatsApp REST API và giao diện web gọn nhẹ được xây dựng bằng Go để tự động hóa nhắn tin đa thiết bị.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) là một máy chủ REST API mã nguồn mở kết nối với WhatsApp thông qua giao thức đa thiết bị. Nó cung cấp một web UI gọn gàng để quản lý các phiên WhatsApp và một REST API đầy đủ để gửi tin nhắn, quản lý danh bạ và xử lý webhook — tất cả từ máy chủ của riêng bạn.
Việc tự host GoWA trên VPS của bạn đảm bảo dữ liệu phiên WhatsApp của bạn được giữ riêng tư, API của bạn không bị giới hạn tốc độ từ các nhà cung cấp bên thứ ba, và bạn duy trì toàn quyền kiểm soát việc định tuyến tin nhắn và tích hợp webhook.
Các tính năng chính của GoWA
REST API
API HTTP đầy đủ để gửi tin nhắn văn bản, hình ảnh, tài liệu và vị trí theo chương trình từ bất kỳ ngôn ngữ hoặc công cụ nào.
Hỗ trợ đa thiết bị
Kết nối nhiều tài khoản WhatsApp với một phiên bản máy chủ duy nhất mà không cần kết nối điện thoại riêng biệt.
Giao diện web
Giao diện web tích hợp để quét mã QR, quản lý phiên và kiểm tra các lệnh gọi API mà không cần viết mã.
Tích hợp Webhook
Chuyển tiếp tin nhắn đến các điểm cuối của riêng bạn để tự động hóa chatbot, tích hợp CRM hoặc quy trình làm việc thông báo.
Xác thực cơ bản
Bảo vệ API và giao diện web bằng tên người dùng và mật khẩu để ngăn chặn truy cập trái phép.
Tại sao lại chạy GoWA trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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