Triển khai PgHero với cài đặt 1 nhấp.
Bảng điều khiển hiệu suất PostgreSQL mã nguồn mở để giám sát các truy vấn, chỉ mục và tình trạng cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PgHero
PgHero là một dashboard hiệu suất mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho PostgreSQL. Nó hiển thị các truy vấn chậm, các chỉ mục không sử dụng, các bảng bị phình to, các chỉ mục trùng lặp, các ràng buộc không hợp lệ và số lượng kết nối trong một giao diện web gọn gàng — không yêu cầu chuyên môn về cơ sở dữ liệu để đọc những gì nó hiển thị. Mỗi số liệu đều dành riêng cho PostgreSQL, vì vậy dashboard đi thẳng vào thông tin quan trọng để điều chỉnh và khắc phục sự cố.
Tự host PgHero có nghĩa là thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu và các mẫu truy vấn của bạn không bao giờ rời khỏi hạ tầng của bạn. Kết nối nó với bất kỳ phiên bản PostgreSQL nào — một container trên cùng một VPS, một cơ sở dữ liệu được quản lý từ xa hoặc nhiều cơ sở dữ liệu cùng một lúc — và có được một dashboard giám sát liên tục có thể truy cập qua trình duyệt của bạn.
Các tính năng chính của PgHero
Phát hiện truy vấn chậm
PgHero xếp hạng các truy vấn theo tổng thời gian và thời gian thực thi trung bình để bạn có thể ngay lập tức xác định những truy vấn nào đang làm giảm hiệu suất ứng dụng.
Phân tích mục lục
Hiển thị các chỉ mục không sử dụng, trùng lặp và bị thiếu để bạn có thể dọn dẹp các chỉ mục dư thừa và thêm các chỉ mục thực sự tăng tốc khối lượng công việc của bạn.
Theo dõi dung lượng và sự phình to
Hiển thị kích thước bảng và chỉ mục với số lượng tuple chết, để bạn biết khi nào cần VACUUM hoặc REINDEX trước khi không gian trở thành vấn đề.
Giám sát kết nối
Theo dõi các kết nối đang hoạt động theo người dùng, cơ sở dữ liệu và trạng thái để bạn có thể phát hiện rò rỉ kết nối và cạn kiệt nhóm kết nối trước khi chúng gây ra sự cố ngừng hoạt động.
Số liệu thống kê truy vấn lịch sử
Thu thập số liệu thống kê truy vấn theo thời gian và hiển thị chúng bằng thanh trượt phạm vi thời gian, giúp dễ dàng đối chiếu các sự cố hiệu suất với việc triển khai hoặc thay đổi tải.
Tại sao lại chạy PgHero trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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