Giảm giá lên đến 69% cho PgHero

Triển khai PgHero với cài đặt 1 nhấp.

Bảng điều khiển hiệu suất PostgreSQL mã nguồn mở để giám sát các truy vấn, chỉ mục và tình trạng cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai PgHero với cài đặt 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho PgHero

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với PgHero

PgHero là một dashboard hiệu suất mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho PostgreSQL. Nó hiển thị các truy vấn chậm, các chỉ mục không sử dụng, các bảng bị phình to, các chỉ mục trùng lặp, các ràng buộc không hợp lệ và số lượng kết nối trong một giao diện web gọn gàng — không yêu cầu chuyên môn về cơ sở dữ liệu để đọc những gì nó hiển thị. Mỗi số liệu đều dành riêng cho PostgreSQL, vì vậy dashboard đi thẳng vào thông tin quan trọng để điều chỉnh và khắc phục sự cố.

Tự host PgHero có nghĩa là thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu và các mẫu truy vấn của bạn không bao giờ rời khỏi hạ tầng của bạn. Kết nối nó với bất kỳ phiên bản PostgreSQL nào — một container trên cùng một VPS, một cơ sở dữ liệu được quản lý từ xa hoặc nhiều cơ sở dữ liệu cùng một lúc — và có được một dashboard giám sát liên tục có thể truy cập qua trình duyệt của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của PgHero

Phát hiện truy vấn chậm

PgHero xếp hạng các truy vấn theo tổng thời gian và thời gian thực thi trung bình để bạn có thể ngay lập tức xác định những truy vấn nào đang làm giảm hiệu suất ứng dụng.

Phân tích mục lục

Hiển thị các chỉ mục không sử dụng, trùng lặp và bị thiếu để bạn có thể dọn dẹp các chỉ mục dư thừa và thêm các chỉ mục thực sự tăng tốc khối lượng công việc của bạn.

Theo dõi dung lượng và sự phình to

Hiển thị kích thước bảng và chỉ mục với số lượng tuple chết, để bạn biết khi nào cần VACUUM hoặc REINDEX trước khi không gian trở thành vấn đề.

Giám sát kết nối

Theo dõi các kết nối đang hoạt động theo người dùng, cơ sở dữ liệu và trạng thái để bạn có thể phát hiện rò rỉ kết nối và cạn kiệt nhóm kết nối trước khi chúng gây ra sự cố ngừng hoạt động.

Số liệu thống kê truy vấn lịch sử

Thu thập số liệu thống kê truy vấn theo thời gian và hiển thị chúng bằng thanh trượt phạm vi thời gian, giúp dễ dàng đối chiếu các sự cố hiệu suất với việc triển khai hoặc thay đổi tải.

Tại sao lại chạy PgHero trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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