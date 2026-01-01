PgHero là một dashboard hiệu suất mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho PostgreSQL. Nó hiển thị các truy vấn chậm, các chỉ mục không sử dụng, các bảng bị phình to, các chỉ mục trùng lặp, các ràng buộc không hợp lệ và số lượng kết nối trong một giao diện web gọn gàng — không yêu cầu chuyên môn về cơ sở dữ liệu để đọc những gì nó hiển thị. Mỗi số liệu đều dành riêng cho PostgreSQL, vì vậy dashboard đi thẳng vào thông tin quan trọng để điều chỉnh và khắc phục sự cố.

Tự host PgHero có nghĩa là thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu và các mẫu truy vấn của bạn không bao giờ rời khỏi hạ tầng của bạn. Kết nối nó với bất kỳ phiên bản PostgreSQL nào — một container trên cùng một VPS, một cơ sở dữ liệu được quản lý từ xa hoặc nhiều cơ sở dữ liệu cùng một lúc — và có được một dashboard giám sát liên tục có thể truy cập qua trình duyệt của bạn.