The Lounge là một IRC client nền web tự host, hoạt động như một IRC bouncer liên tục — luôn kết nối với các mạng 24/7 để bạn không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn. Nó lưu trữ toàn bộ lịch sử trò chuyện và đồng bộ hóa các dấu đã đọc trên tất cả các thiết bị của bạn thông qua giao diện trình duyệt phản hồi nhanh.

Tự host The Lounge trên một VPS mang lại cho mỗi người dùng sự hiện diện IRC vĩnh viễn mà không cần một dịch vụ BNC riêng biệt. Nó hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, xác thực SASL và LDAP, thông báo đẩy, xem trước liên kết và kết nối đồng thời với nhiều mạng IRC.