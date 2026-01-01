Triển khai The Lounge với một nhấp cài đặt.
IRC client tự host luôn hoạt động, giúp bạn duy trì kết nối và lưu trữ toàn bộ lịch sử tin nhắn trên mọi thiết bị.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với The Lounge
The Lounge là một IRC client nền web tự host, hoạt động như một IRC bouncer liên tục — luôn kết nối với các mạng 24/7 để bạn không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn. Nó lưu trữ toàn bộ lịch sử trò chuyện và đồng bộ hóa các dấu đã đọc trên tất cả các thiết bị của bạn thông qua giao diện trình duyệt phản hồi nhanh.
Tự host The Lounge trên một VPS mang lại cho mỗi người dùng sự hiện diện IRC vĩnh viễn mà không cần một dịch vụ BNC riêng biệt. Nó hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, xác thực SASL và LDAP, thông báo đẩy, xem trước liên kết và kết nối đồng thời với nhiều mạng IRC.
Các tính năng chính của The Lounge
Kết nối liên tục
The Lounge luôn kết nối với các mạng IRC 24/7 trên VPS của bạn, để không bao giờ bỏ lỡ tin nhắn ngay cả khi thiết bị của bạn ngoại tuyến.
Lịch sử tin nhắn đầy đủ
Tất cả tin nhắn được lưu trữ trên máy chủ và đồng bộ hóa trên mọi thiết bị, cung cấp cho bạn toàn bộ lịch sử từ bất kỳ trình duyệt nào.
Hỗ trợ đa mạng
Kết nối đồng thời với nhiều mạng IRC với các tài khoản riêng biệt cho mỗi người dùng trên máy chủ của bạn.
Thông báo đẩy
Nhận thông báo đẩy trên di động và máy tính để bàn cho các lượt nhắc đến và tin nhắn trực tiếp mà không cần mở tab trình duyệt.
Tại sao lại chạy The Lounge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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