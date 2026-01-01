Triển khai Lidarr với một nhấp.
Trình quản lý bộ sưu tập nhạc tự động theo dõi danh mục đĩa của nghệ sĩ và sắp xếp các bản tải xuống bằng siêu dữ liệu MusicBrainz.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Lidarr
Lidarr là một trình quản lý thư viện nhạc tự động được xây dựng trên nền tảng arr framework đã được chứng minh. Nó theo dõi danh mục đĩa của nghệ sĩ, giám sát RSS feeds để tìm các bản phát hành album mới, kích hoạt tải xuống thông qua ứng dụng ưa thích của bạn và sắp xếp mọi thứ vào các thư mục được gắn thẻ và cấu trúc phù hợp — tất cả mà không cần can thiệp thủ công.
Chạy Lidarr trên một VPS giúp nó hoạt động 24/7, đảm bảo các bản phát hành mới được thu thập ngay khi chúng xuất hiện ngay cả khi máy tính cá nhân của bạn đã tắt. Nó tích hợp với qBittorrent, SABnzbd, NZBGet và các ứng dụng tải xuống khác, đồng thời kết nối với Plex, Jellyfin và Emby để làm mới thư viện máy chủ nhạc của bạn sau mỗi lần thu thập.
Các tính năng chính của Lidarr
Giám sát Phát hành Tự động
Theo dõi bất kỳ nghệ sĩ nào và tự động tải xuống các album, đĩa đơn và EP mới ngay khi chúng xuất hiện trên các trình lập chỉ mục đã cấu hình của bạn.
Nâng cấp hồ sơ chất lượng
Xác định các định dạng âm thanh ưu tiên và Lidarr sẽ tự động thay thế các tệp chất lượng thấp hơn bằng các phiên bản FLAC hoặc có bitrate cao hơn khi chúng có sẵn.
MusicBrainz siêu dữ liệu
Làm phong phú thư viện của bạn với tên nghệ sĩ chính xác, ảnh bìa album, ngày phát hành và danh sách bài hát được lấy từ MusicBrainz.
Tích hợp máy chủ truyền thông
Kích hoạt quét thư viện Plex, Jellyfin hoặc Emby tự động sau khi tải xuống hoàn tất để nhạc mới xuất hiện ngay lập tức.
Quản lý danh mục đĩa hát
Xem toàn bộ danh mục nghệ sĩ, đánh dấu các album mong muốn và theo dõi các bản phát hành bị thiếu hoặc cần nâng cấp chất lượng từ một bảng điều khiển.
Tại sao lại chạy Lidarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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