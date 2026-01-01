Lidarr là một trình quản lý thư viện nhạc tự động được xây dựng trên nền tảng arr framework đã được chứng minh. Nó theo dõi danh mục đĩa của nghệ sĩ, giám sát RSS feeds để tìm các bản phát hành album mới, kích hoạt tải xuống thông qua ứng dụng ưa thích của bạn và sắp xếp mọi thứ vào các thư mục được gắn thẻ và cấu trúc phù hợp — tất cả mà không cần can thiệp thủ công.

Chạy Lidarr trên một VPS giúp nó hoạt động 24/7, đảm bảo các bản phát hành mới được thu thập ngay khi chúng xuất hiện ngay cả khi máy tính cá nhân của bạn đã tắt. Nó tích hợp với qBittorrent, SABnzbd, NZBGet và các ứng dụng tải xuống khác, đồng thời kết nối với Plex, Jellyfin và Emby để làm mới thư viện máy chủ nhạc của bạn sau mỗi lần thu thập.