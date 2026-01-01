Triển khai MetaTrader 5 chỉ với một cú nhấp chuột.
Chạy MetaTrader 5 trên trình duyệt thông qua KasmVNC để giao dịch ngoại hối và CFD 24/7 mà không cần máy tính Windows chuyên dụng.
Chọn gói VPS cho MetaTrader 5
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với MetaTrader 5
MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch bán lẻ phổ biến nhất thế giới cho forex, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, CFD và tiền điện tử — được hàng triệu nhà giao dịch sử dụng và được hàng trăm nhà môi giới trên toàn thế giới hỗ trợ. Mẫu này chạy phiên bản Windows đầy đủ của MetaTrader 5 bên trong một vùng chứa Wine-on-Linux, được hiển thị qua KasmVNC để bạn có thể truy cập nó từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt ứng dụng khách máy tính để bàn cục bộ.
Tự lưu trữ MT5 trên VPS của bạn cung cấp cho các nhà giao dịch một thiết bị đầu cuối giao dịch trực tuyến 24/7 chạy Expert Advisors (EA) và các gói đăng ký sao chép giao dịch mà không cần giữ máy tính để bàn hoạt động. Giao diện người dùng KasmVNC dựa trên trình duyệt cho phép bạn đăng nhập từ bất cứ đâu — máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại — mà không cần cài đặt ứng dụng khách MT5 độc quyền trên mọi thiết bị.
Các tính năng chính của MetaTrader 5
EAs luôn bật
Chạy Expert Advisors và các gói đăng ký copy-trading 24/7 mà không cần giữ máy tính để bàn luôn bật — VPS của bạn tự động xử lý các sự kiện thị trường qua đêm và cuối tuần.
Truy cập trình duyệt
Kết nối với thiết bị đầu cuối MT5 của bạn từ bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt hiện đại thông qua KasmVNC — máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại — không cần cài đặt Windows.
Kết nối với mọi nhà môi giới
Sử dụng bất kỳ nhà môi giới MetaTrader 5 nào — hàng trăm nhà môi giới hỗ trợ MT5, bao gồm IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM và nhiều nhà môi giới khác trên toàn thế giới.
Biểu đồ và chỉ báo
Biểu đồ MT5 đầy đủ với các chỉ báo kỹ thuật, độ sâu thị trường, phân tích đa khung thời gian và các tập lệnh chỉ báo tùy chỉnh thông qua MQL5.
Giao dịch thuật toán
MQL5 IDE bên trong terminal để viết Expert Advisors, chỉ báo tùy chỉnh và script — cùng với tích hợp Python RPyC tùy chọn cho tự động hóa bên ngoài.
Cấu hình bền vững
Hồ sơ thiết bị đầu cuối của bạn, mẫu, EA, chỉ báo và thông tin đăng nhập tài khoản vẫn tồn tại sau mỗi lần khởi động lại container thông qua một ổ đĩa cấu hình chuyên dụng.
Tại sao lại chạy MetaTrader 5 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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