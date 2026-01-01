MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch bán lẻ phổ biến nhất thế giới cho forex, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, CFD và tiền điện tử — được hàng triệu nhà giao dịch sử dụng và được hàng trăm nhà môi giới trên toàn thế giới hỗ trợ. Mẫu này chạy phiên bản Windows đầy đủ của MetaTrader 5 bên trong một vùng chứa Wine-on-Linux, được hiển thị qua KasmVNC để bạn có thể truy cập nó từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt ứng dụng khách máy tính để bàn cục bộ.

Tự lưu trữ MT5 trên VPS của bạn cung cấp cho các nhà giao dịch một thiết bị đầu cuối giao dịch trực tuyến 24/7 chạy Expert Advisors (EA) và các gói đăng ký sao chép giao dịch mà không cần giữ máy tính để bàn hoạt động. Giao diện người dùng KasmVNC dựa trên trình duyệt cho phép bạn đăng nhập từ bất cứ đâu — máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại — mà không cần cài đặt ứng dụng khách MT5 độc quyền trên mọi thiết bị.