Triển khai Ghost với một cú nhấp chuột.
Nền tảng xuất bản mã nguồn mở dành cho các blogger chuyên nghiệp, bản tin và các gói thành viên trả phí.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ghost
Ghost là một CMS headless mã nguồn mở hoàn toàn được xây dựng xoay quanh nhu cầu của các nhà xuất bản chuyên nghiệp. Không giống như các hệ thống quản lý nội dung đa năng, mọi tính năng — từ trình chỉnh sửa đến bản tin email gốc và quản lý thành viên — đều được thiết kế dành riêng cho các nhà văn và người sáng tạo trực tuyến.
Tự host Ghost trên VPS của bạn có nghĩa là bạn sở hữu danh sách người đăng ký của mình, kiểm soát nội dung của bạn và tránh phí theo thành viên cũng như bị khóa nền tảng. Với cơ sở dữ liệu MySQL đi kèm, các bài đăng, thành viên và cài đặt của bạn vẫn tồn tại đáng tin cậy mà không phụ thuộc vào bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào.
Các tính năng chính của Ghost
Tư cách thành viên tích hợp
Tạo các cấp thành viên miễn phí hoặc trả phí với tích hợp Stripe gốc — không yêu cầu plugin hoặc dịch vụ bổ sung.
Bản tin gốc
Gửi bản tin email trực tiếp đến người đăng ký từ bên trong Ghost mà không cần kết nối một nền tảng email riêng biệt.
Trình chỉnh sửa hiện đại
Trình chỉnh sửa dựa trên khối với tính năng nhúng đa phương tiện phong phú, thư viện ảnh và chèn mã, được thiết kế để xuất bản nội dung dài.
Headless CMS API
Content và Admin API cho phép bạn phân phối nội dung đến bất kỳ framework front-end nào trong khi vẫn giữ Ghost làm back-end.
SEO và lên lịch
Tối ưu hóa SEO tích hợp sẵn, sitemaps tự động và lên lịch nội dung giúp ấn phẩm của bạn hoạt động hiệu quả và có tổ chức.
Tại sao lại chạy Ghost trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
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