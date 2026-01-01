Ghost là một CMS headless mã nguồn mở hoàn toàn được xây dựng xoay quanh nhu cầu của các nhà xuất bản chuyên nghiệp. Không giống như các hệ thống quản lý nội dung đa năng, mọi tính năng — từ trình chỉnh sửa đến bản tin email gốc và quản lý thành viên — đều được thiết kế dành riêng cho các nhà văn và người sáng tạo trực tuyến.

Tự host Ghost trên VPS của bạn có nghĩa là bạn sở hữu danh sách người đăng ký của mình, kiểm soát nội dung của bạn và tránh phí theo thành viên cũng như bị khóa nền tảng. Với cơ sở dữ liệu MySQL đi kèm, các bài đăng, thành viên và cài đặt của bạn vẫn tồn tại đáng tin cậy mà không phụ thuộc vào bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào.