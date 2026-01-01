Locust là một công cụ kiểm thử tải mã nguồn mở dựa trên Python, cho phép các đội ngũ kỹ thuật định nghĩa hành vi người dùng bằng mã Python thuần túy và phát lại hàng triệu yêu cầu đồng thời đối với bất kỳ mục tiêu HTTP hoặc giao thức tùy chỉnh nào. Không giống như các công cụ ưu tiên GUI, các kịch bản của Locust là các tập lệnh được kiểm soát phiên bản, giúp việc kiểm thử dễ dàng xem xét, tham số hóa và tích hợp vào các quy trình CI/CD.

Giao diện web UI tích hợp sẵn hiển thị thông lượng trực tiếp, phần trăm thời gian phản hồi và tỷ lệ lỗi khi các bài kiểm thử chạy, đồng thời cho phép bạn tăng hoặc giảm số lượng người dùng trong thời gian thực mà không cần khởi động lại. Việc tự host Locust trên VPS của bạn giúp lưu lượng kiểm thử và thông tin đăng nhập không bị lưu trữ trên cơ sở hạ tầng SaaS của bên thứ ba và cho phép bạn đặt bộ tạo tải gần hệ thống mục tiêu để giảm thiểu độ trễ mạng nhân tạo.