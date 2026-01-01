Triển khai Locust với 1 nhấp.
Khung kiểm thử tải Python có thể lập trình để mô phỏng người dùng đồng thời với bảng điều khiển web thời gian thực.
Chọn gói VPS cho Locust
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Locust
Locust là một công cụ kiểm thử tải mã nguồn mở dựa trên Python, cho phép các đội ngũ kỹ thuật định nghĩa hành vi người dùng bằng mã Python thuần túy và phát lại hàng triệu yêu cầu đồng thời đối với bất kỳ mục tiêu HTTP hoặc giao thức tùy chỉnh nào. Không giống như các công cụ ưu tiên GUI, các kịch bản của Locust là các tập lệnh được kiểm soát phiên bản, giúp việc kiểm thử dễ dàng xem xét, tham số hóa và tích hợp vào các quy trình CI/CD.
Giao diện web UI tích hợp sẵn hiển thị thông lượng trực tiếp, phần trăm thời gian phản hồi và tỷ lệ lỗi khi các bài kiểm thử chạy, đồng thời cho phép bạn tăng hoặc giảm số lượng người dùng trong thời gian thực mà không cần khởi động lại. Việc tự host Locust trên VPS của bạn giúp lưu lượng kiểm thử và thông tin đăng nhập không bị lưu trữ trên cơ sở hạ tầng SaaS của bên thứ ba và cho phép bạn đặt bộ tạo tải gần hệ thống mục tiêu để giảm thiểu độ trễ mạng nhân tạo.
Các tính năng chính của Locust
Python Locustfiles
Viết các kịch bản kiểm thử dưới dạng các lớp Python thuần túy với quyền truy cập đầy đủ vào thư viện chuẩn và các gói của bên thứ ba, cho phép kiểm soát phiên bản và tích hợp CI.
Dashboard web thời gian thực
Theo dõi số yêu cầu mỗi giây, phần trăm thời gian phản hồi và tỷ lệ lỗi trực tiếp trong trình duyệt của bạn, đồng thời điều chỉnh số lượng người dùng đồng thời mà không cần dừng thử nghiệm.
Tạo tải phân tán
Thêm các nút worker để điều phối tải từ nhiều máy, mở rộng quy mô lên hàng triệu người dùng đồng thời với số liệu thống kê tổng hợp được thu thập tập trung.
Hỗ trợ mọi giao thức
Kiểm tra REST APIs, WebSockets, gRPC và các giao thức TCP tùy chỉnh bằng cách mở rộng lớp User cơ sở với bất kỳ thư viện Python nào.
Chế độ Headless CI
Chạy thử nghiệm không tương tác với ngưỡng đạt/không đạt có thể cấu hình dựa trên tỷ lệ lỗi và độ trễ để tự động kiểm soát việc triển khai trong quy trình của bạn.
Tại sao lại chạy Locust trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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