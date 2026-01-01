MicroRealEstate là một ứng dụng quản lý bất động sản mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các chủ nhà độc lập và các đội ngũ bất động sản nhỏ. Nó hợp nhất hồ sơ người thuê, hợp đồng thuê, theo dõi tiền thuê và tạo tài liệu vào một không gian làm việc self-hosted duy nhất, loại bỏ phí trên mỗi đơn vị và các đánh đổi về chia sẻ dữ liệu của các phần mềm SaaS quản lý bất động sản thương mại.

Việc self-hosting MicroRealEstate trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin nhạy cảm của người thuê, hợp đồng thuê và lịch sử thanh toán dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Kiến trúc microservices tách biệt rõ ràng cổng thông tin chủ nhà, cổng thông tin người thuê, trình tạo tài liệu và dịch vụ email, giúp việc quản lý cho thuê ở mọi quy mô trở nên đơn giản mà không phát sinh chi phí phần mềm định kỳ.