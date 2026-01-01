Triển khai MicroRealEstate với cài đặt một cú nhấp.
Quản lý tài sản cho thuê mã nguồn mở dành cho chủ nhà: hợp đồng thuê, tiền thuê, người thuê và lưu trữ tài liệu trên một nền tảng tự lưu trữ.
Chọn gói VPS cho MicroRealEstate
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MicroRealEstate
MicroRealEstate là một ứng dụng quản lý bất động sản mã nguồn mở được xây dựng đặc biệt cho các chủ nhà độc lập và các đội ngũ bất động sản nhỏ. Nó hợp nhất hồ sơ người thuê, hợp đồng thuê, theo dõi tiền thuê và tạo tài liệu vào một không gian làm việc self-hosted duy nhất, loại bỏ phí trên mỗi đơn vị và các đánh đổi về chia sẻ dữ liệu của các phần mềm SaaS quản lý bất động sản thương mại.
Việc self-hosting MicroRealEstate trên VPS của riêng bạn giúp giữ thông tin nhạy cảm của người thuê, hợp đồng thuê và lịch sử thanh toán dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. Kiến trúc microservices tách biệt rõ ràng cổng thông tin chủ nhà, cổng thông tin người thuê, trình tạo tài liệu và dịch vụ email, giúp việc quản lý cho thuê ở mọi quy mô trở nên đơn giản mà không phát sinh chi phí phần mềm định kỳ.
Các tính năng chính của MicroRealEstate
Quản lý cho thuê
Tạo hợp đồng thuê nhà từ các mẫu tùy chỉnh và lưu trữ mọi hợp đồng, phụ lục cũng như tài liệu liên quan đến từng hợp đồng thuê ở một nơi.
Theo dõi thanh toán thuê nhà
Ghi nhận các khoản thanh toán đến và theo dõi các khoản nợ quá hạn trên mỗi đơn vị, với việc tạo thông báo và biên lai tự động cho người thuê.
Cổng khách thuê
Giao diện dành riêng cho người thuê cho phép người thuê xem lại hợp đồng thuê của họ, xem lịch sử thanh toán và tải xuống biên lai mà không cần liên hệ với chủ nhà.
Tài liệu tùy chỉnh
Soạn thảo thông báo, thư và thông tin từ các mẫu có thể tái sử dụng để việc giao tiếp với người thuê nhà luôn nhất quán và chuyên nghiệp.
Cộng tác nhóm
Mời cộng tác viên để chia sẻ khối lượng công việc quản lý tài sản, giúp nền tảng phù hợp với cả chủ nhà độc lập và doanh nghiệp bất động sản.
Thông báo email
Kết nối SMTP, Mailgun hoặc Gmail để gửi biên lai, thông báo hàng loạt và lời mời thuê nhà trực tiếp từ ứng dụng.
Tại sao lại chạy MicroRealEstate trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai
Apollo
Trình soạn thảo chú thích bộ gen cộng tác theo thời gian thực dành cho các nhóm nghiên cứu phân tán