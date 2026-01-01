WPS Office là một bộ ứng dụng văn phòng toàn diện bao gồm các công cụ Writer, Spreadsheets, Presentation và chỉnh sửa PDF. Nó được cung cấp dưới dạng một ứng dụng máy tính để bàn có thể truy cập qua trình duyệt thông qua tính năng truyền phát KasmVNC, mang đến cho bạn một môi trường văn phòng đầy đủ từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm cục bộ.

Tự host WPS Office trên một VPS cung cấp một không gian làm việc liên tục với các tài liệu của bạn luôn có sẵn tại một URL an toàn. WPS Office có khả năng tương thích cao với các định dạng của Microsoft Office — DOCX, XLSX và PPTX — biến nó thành một bộ ứng dụng văn phòng thiết thực để làm việc với các tệp từ đồng nghiệp sử dụng Microsoft Office.