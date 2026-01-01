Triển khai WPS Office với cài đặt 1 nhấp chuột.
Bộ ứng dụng văn phòng đầy đủ tính năng với Writer, Spreadsheet và Presentation có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào thông qua VPS của bạn.
Chọn gói VPS cho WPS Office
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WPS Office
WPS Office là một bộ ứng dụng văn phòng toàn diện bao gồm các công cụ Writer, Spreadsheets, Presentation và chỉnh sửa PDF. Nó được cung cấp dưới dạng một ứng dụng máy tính để bàn có thể truy cập qua trình duyệt thông qua tính năng truyền phát KasmVNC, mang đến cho bạn một môi trường văn phòng đầy đủ từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm cục bộ.
Tự host WPS Office trên một VPS cung cấp một không gian làm việc liên tục với các tài liệu của bạn luôn có sẵn tại một URL an toàn. WPS Office có khả năng tương thích cao với các định dạng của Microsoft Office — DOCX, XLSX và PPTX — biến nó thành một bộ ứng dụng văn phòng thiết thực để làm việc với các tệp từ đồng nghiệp sử dụng Microsoft Office.
Các tính năng chính của WPS Office
Bộ ứng dụng văn phòng đầy đủ
Bao gồm Writer (trình xử lý văn bản), Spreadsheets (tương thích với Excel), Presentation (tương thích với PowerPoint) và các công cụ PDF trong một gói.
Truy cập trên nền trình duyệt
Truy cập toàn bộ WPS Office desktop từ bất kỳ trình duyệt nào qua KasmVNC mà không cần cài đặt phần mềm trên thiết bị cục bộ của bạn.
Tương thích với Microsoft Office
Mở, chỉnh sửa và lưu các tệp DOCX, XLSX và PPTX với độ chính xác cao để duy trì khả năng tương thích với người dùng Microsoft Office.
Chỉnh sửa PDF
Xem, chú thích và chỉnh sửa tài liệu PDF trực tiếp trong WPS Office mà không cần chuyển đổi sang định dạng khác trước.
Lưu trữ tài liệu bền vững
Tài liệu và cài đặt duy trì giữa các phiên trên VPS của bạn để không gian làm việc luôn chính xác như khi bạn rời đi.
Tại sao lại chạy WPS Office trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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