Triển khai MistServer chỉ với một nhấp chuột.
Bộ công cụ truyền thông mã nguồn mở, đầy đủ tính năng để xây dựng và cung cấp các ứng dụng phát trực tuyến internet ổn định ở quy mô lớn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với MistServer
MistServer là một bộ công cụ truyền phát đa phương tiện mã nguồn mở, đầy đủ tính năng, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng truyền phát trực tuyến trên internet. Nó hỗ trợ nhiều giao thức đầu vào và đầu ra — bao gồm RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT và RTSP — cho phép bạn thu nạp, xử lý và phân phối phương tiện đến bất kỳ trình phát hoặc thiết bị nào. Giao diện web UI tích hợp trên cổng 4242 cung cấp cấu hình máy chủ hoàn chỉnh, quản lý luồng và giám sát thời gian thực mà không cần thêm công cụ nào.
Được thiết kế cho các nhà phát triển xây dựng ứng dụng truyền phát OTT (over-the-top), MistServer có dung lượng nhẹ, theo mô-đun và miễn phí sử dụng cho mọi mục đích, kể cả thương mại. Tự lưu trữ trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng truyền phát của mình mà không phải trả phí theo người xem hoặc phụ thuộc vào bên thứ ba.
Các tính năng chính của MistServer
Hỗ trợ đa giao thức
Thu nhận và phân phối luồng qua RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT và RTSP từ một máy chủ duy nhất mà không cần cấu hình plugin.
Cấu hình nền web
Cấu hình luồng, quản lý đầu vào và giám sát hiệu suất máy chủ từ giao diện web tích hợp mà không cần truy cập dòng lệnh.
Streaming độ trễ thấp
Các tùy chọn đầu ra SRT và WebRTC cho phép truyền phát với độ trễ dưới một giây cho các sự kiện trực tiếp và các ứng dụng tương tác.
Ứng dụng OTT sẵn sàng
Được xây dựng cho các nhà phát triển xây dựng nền tảng phát trực tuyến OTT, MistServer xử lý lớp phân phối phương tiện để bạn có thể tập trung vào ứng dụng của mình.
Kiến trúc mô-đun
Gỡ bỏ các tệp nhị phân giao thức không dùng đến để giảm thiểu tài nguyên máy chủ, chỉ giữ lại các giao thức truyền phát mà ứng dụng của bạn cần.
Tại sao lại chạy MistServer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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