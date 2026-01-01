MistServer là một bộ công cụ truyền phát đa phương tiện mã nguồn mở, đầy đủ tính năng, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng truyền phát trực tuyến trên internet. Nó hỗ trợ nhiều giao thức đầu vào và đầu ra — bao gồm RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT và RTSP — cho phép bạn thu nạp, xử lý và phân phối phương tiện đến bất kỳ trình phát hoặc thiết bị nào. Giao diện web UI tích hợp trên cổng 4242 cung cấp cấu hình máy chủ hoàn chỉnh, quản lý luồng và giám sát thời gian thực mà không cần thêm công cụ nào.

Được thiết kế cho các nhà phát triển xây dựng ứng dụng truyền phát OTT (over-the-top), MistServer có dung lượng nhẹ, theo mô-đun và miễn phí sử dụng cho mọi mục đích, kể cả thương mại. Tự lưu trữ trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng truyền phát của mình mà không phải trả phí theo người xem hoặc phụ thuộc vào bên thứ ba.