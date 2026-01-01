Morphic là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI, kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn với tìm kiếm web theo thời gian thực để tạo ra các câu trả lời có cấu trúc, trích dẫn nguồn. Thay vì một danh sách liên kết được xếp hạng, Morphic đọc và tổng hợp nội dung web để người dùng nhận được phản hồi trực tiếp kèm theo các tham chiếu mà họ có thể xác minh. Nó hỗ trợ các mô hình OpenAI, Anthropic, Google Gemini và Ollama cục bộ, cho phép bạn chọn công cụ AI phụ trợ phù hợp với nhu cầu của mình.

Tự host Morphic giúp giữ mọi truy vấn tìm kiếm và lịch sử trò chuyện trên máy chủ của riêng bạn. Việc triển khai này tích hợp SearXNG làm công cụ tìm kiếm phụ trợ, vì vậy không cần đăng ký API tìm kiếm bên ngoài — chỉ cần một khóa nhà cung cấp AI và VPS của bạn.