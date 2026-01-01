Giảm giá lên đến 69% cho Morphic

Triển khai Morphic chỉ với một cú nhấp chuột.

Công cụ tìm kiếm AI mã nguồn mở cung cấp các câu trả lời tạo sinh, có trích dẫn thay vì danh sách các liên kết.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Morphic chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Morphic

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Morphic

Morphic là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI, kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn với tìm kiếm web theo thời gian thực để tạo ra các câu trả lời có cấu trúc, trích dẫn nguồn. Thay vì một danh sách liên kết được xếp hạng, Morphic đọc và tổng hợp nội dung web để người dùng nhận được phản hồi trực tiếp kèm theo các tham chiếu mà họ có thể xác minh. Nó hỗ trợ các mô hình OpenAI, Anthropic, Google Gemini và Ollama cục bộ, cho phép bạn chọn công cụ AI phụ trợ phù hợp với nhu cầu của mình.

Tự host Morphic giúp giữ mọi truy vấn tìm kiếm và lịch sử trò chuyện trên máy chủ của riêng bạn. Việc triển khai này tích hợp SearXNG làm công cụ tìm kiếm phụ trợ, vì vậy không cần đăng ký API tìm kiếm bên ngoài — chỉ cần một khóa nhà cung cấp AI và VPS của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Morphic

Câu trả lời tạo sinh có trích dẫn

Morphic tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn và trình bày một câu trả lời có cấu trúc với các trích dẫn nội tuyến, để người dùng có thể đọc và xác minh mọi tuyên bố.

Hỗ trợ AI đa nhà cung cấp

Chuyển đổi giữa OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini hoặc một phiên bản Ollama cục bộ mà không cần thay đổi giao diện — chỉ cần cập nhật khóa API của bạn.

Lịch sử chat liên tục

Mọi cuộc trò chuyện tìm kiếm được lưu vào PostgreSQL, để người dùng có thể quay lại các cuộc trò chuyện trước đó, tiếp tục các câu hỏi tiếp theo và chia sẻ kết quả qua liên kết.

Tìm kiếm riêng tư đi kèm

SearXNG được tích hợp làm hệ thống phụ trợ tìm kiếm web, nghĩa là không cần đăng ký API tìm kiếm và các truy vấn không bao giờ đến được các nhà cung cấp tìm kiếm thương mại.

Các câu hỏi theo dõi

Morphic hỗ trợ các cuộc hội thoại đa lượt trong một luồng tìm kiếm, cho phép người dùng tinh chỉnh, mở rộng hoặc chuyển hướng bất kỳ câu trả lời nào mà không cần bắt đầu lại.

Tại sao lại chạy Morphic trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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