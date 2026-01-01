Triển khai Morphic chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ tìm kiếm AI mã nguồn mở cung cấp các câu trả lời tạo sinh, có trích dẫn thay vì danh sách các liên kết.
Chọn gói VPS cho Morphic
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Morphic
Morphic là một công cụ tìm kiếm mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI, kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn với tìm kiếm web theo thời gian thực để tạo ra các câu trả lời có cấu trúc, trích dẫn nguồn. Thay vì một danh sách liên kết được xếp hạng, Morphic đọc và tổng hợp nội dung web để người dùng nhận được phản hồi trực tiếp kèm theo các tham chiếu mà họ có thể xác minh. Nó hỗ trợ các mô hình OpenAI, Anthropic, Google Gemini và Ollama cục bộ, cho phép bạn chọn công cụ AI phụ trợ phù hợp với nhu cầu của mình.
Tự host Morphic giúp giữ mọi truy vấn tìm kiếm và lịch sử trò chuyện trên máy chủ của riêng bạn. Việc triển khai này tích hợp SearXNG làm công cụ tìm kiếm phụ trợ, vì vậy không cần đăng ký API tìm kiếm bên ngoài — chỉ cần một khóa nhà cung cấp AI và VPS của bạn.
Các tính năng chính của Morphic
Câu trả lời tạo sinh có trích dẫn
Morphic tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn và trình bày một câu trả lời có cấu trúc với các trích dẫn nội tuyến, để người dùng có thể đọc và xác minh mọi tuyên bố.
Hỗ trợ AI đa nhà cung cấp
Chuyển đổi giữa OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini hoặc một phiên bản Ollama cục bộ mà không cần thay đổi giao diện — chỉ cần cập nhật khóa API của bạn.
Lịch sử chat liên tục
Mọi cuộc trò chuyện tìm kiếm được lưu vào PostgreSQL, để người dùng có thể quay lại các cuộc trò chuyện trước đó, tiếp tục các câu hỏi tiếp theo và chia sẻ kết quả qua liên kết.
Tìm kiếm riêng tư đi kèm
SearXNG được tích hợp làm hệ thống phụ trợ tìm kiếm web, nghĩa là không cần đăng ký API tìm kiếm và các truy vấn không bao giờ đến được các nhà cung cấp tìm kiếm thương mại.
Các câu hỏi theo dõi
Morphic hỗ trợ các cuộc hội thoại đa lượt trong một luồng tìm kiếm, cho phép người dùng tinh chỉnh, mở rộng hoặc chuyển hướng bất kỳ câu trả lời nào mà không cần bắt đầu lại.
Tại sao lại chạy Morphic trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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