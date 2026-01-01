Triển khai Trek với 1 nhấp.
Trình lập kế hoạch du lịch cộng tác thời gian thực tự lưu trữ với bản đồ tương tác, ngân sách, danh sách đóng gói, nhật ký và hỗ trợ AI.
Chọn gói VPS cho Trek
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Trek
Trek là một nền tảng lập kế hoạch du lịch mã nguồn mở, tự lưu trữ, kết hợp khả năng cộng tác theo thời gian thực với mọi thứ bạn cần để tổ chức một chuyến đi trong một giao diện duy nhất. Công cụ lập kế hoạch theo ngày kéo và thả, bản đồ tương tác với các điểm đánh dấu ảnh, dự báo thời tiết, ngân sách đa tiền tệ, danh sách đóng gói và nhật ký du lịch kiểu tạp chí đều nằm cùng với các đặt chỗ, lưu trữ tài liệu và xuất PDF.
Không giống như các ứng dụng lập kế hoạch thương mại khóa hành trình và ảnh của bạn sau các cấp độ đăng ký, Trek chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Đồng bộ hóa WebSocket theo thời gian thực giúp bạn bè và thành viên gia đình phối hợp khi kế hoạch phát triển, đăng nhập một lần OIDC tùy chọn tích hợp với các nhà cung cấp danh tính hiện có, và một máy chủ MCP tích hợp cho phép trợ lý AI giúp lập kế hoạch, đóng gói và lập ngân sách mà không gửi dữ liệu nhạy cảm cho bên thứ ba.
Các tính năng chính của Trek
Cộng tác thời gian thực
Đồng bộ hóa WebSocket đẩy mọi chỉnh sửa hành trình, ghi chú và thay đổi ngân sách đến mọi khách du lịch được kết nối ngay lập tức, để những người cùng lập kế hoạch luôn thấy cùng một kế hoạch.
Bản đồ chuyến đi tương tác
Bản đồ Leaflet hoặc Mapbox GL với các tòa nhà 3D, địa hình, trực quan hóa tuyến đường, điểm đánh dấu ảnh và phân cụm biến các hành trình đơn điệu thành một kế hoạch trực quan.
Ngân sách và danh sách đóng gói
Theo dõi chi phí theo danh mục với tính năng chia theo người và theo ngày, hỗ trợ đa tiền tệ, các mẫu danh sách đóng gói và tùy chọn theo dõi trọng lượng hành lý.
Nhật ký du lịch và tập bản đồ
Ghi lại những chuyến đi trong một cuốn nhật ký phong cách tạp chí với ảnh và cảm xúc, đồng thời hiển thị các quốc gia đã ghé thăm, chuỗi và số liệu thống kê trên bản đồ thế giới.
SSO và 2FA
Kết nối bất kỳ nhà cung cấp OIDC nào — Google, Apple, Authentik, Keycloak — và bảo vệ tài khoản bằng xác thực hai yếu tố dựa trên TOTP và mã dự phòng.
AI qua MCP server
Máy chủ MCP được xác thực OAuth 2.1 với hơn 150 công cụ cho phép trợ lý AI tạo chuyến đi, xây dựng danh sách đóng gói và quản lý ngân sách với quyền hạn được phân bổ.
Tại sao lại chạy Trek trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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