Trek là một nền tảng lập kế hoạch du lịch mã nguồn mở, tự lưu trữ, kết hợp khả năng cộng tác theo thời gian thực với mọi thứ bạn cần để tổ chức một chuyến đi trong một giao diện duy nhất. Công cụ lập kế hoạch theo ngày kéo và thả, bản đồ tương tác với các điểm đánh dấu ảnh, dự báo thời tiết, ngân sách đa tiền tệ, danh sách đóng gói và nhật ký du lịch kiểu tạp chí đều nằm cùng với các đặt chỗ, lưu trữ tài liệu và xuất PDF.

Không giống như các ứng dụng lập kế hoạch thương mại khóa hành trình và ảnh của bạn sau các cấp độ đăng ký, Trek chạy hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Đồng bộ hóa WebSocket theo thời gian thực giúp bạn bè và thành viên gia đình phối hợp khi kế hoạch phát triển, đăng nhập một lần OIDC tùy chọn tích hợp với các nhà cung cấp danh tính hiện có, và một máy chủ MCP tích hợp cho phép trợ lý AI giúp lập kế hoạch, đóng gói và lập ngân sách mà không gửi dữ liệu nhạy cảm cho bên thứ ba.