Grafana Pyroscope là một cơ sở dữ liệu hồ sơ liên tục mã nguồn mở được xây dựng để lưu trữ và truy vấn dữ liệu hồ sơ từ các ứng dụng sản xuất ở quy mô lớn. Không giống như các công cụ lập hồ sơ một lần mà bạn chạy trong các sự cố, Pyroscope liên tục thu nạp hồ sơ từ các nguồn Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF và OpenTelemetry để bạn có thể so sánh biểu đồ ngọn lửa trên các triển khai, khu vực hoặc bất kỳ nhãn tùy chỉnh nào.

Tự lưu trữ Pyroscope trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu hồ sơ nhạy cảm (thường chứa tên hàm, đường dẫn tệp và dấu vết ngăn xếp từ mã của bạn) tránh xa các dịch vụ của bên thứ ba, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh thời gian lưu giữ và dung lượng lưu trữ để phù hợp với khối lượng công việc của mình. Chế độ nhị phân đơn đi kèm chạy các thành phần phân phối, thu nạp, truy vấn và nén trong một vùng chứa với bộ nhớ hệ thống tệp cục bộ — không yêu cầu Kubernetes, bộ nhớ đối tượng hoặc các phụ thuộc bên ngoài.