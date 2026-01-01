Triển khai Grafana Pyroscope với một cú nhấp chuột.
Hệ thống backend phân tích liên tục mã nguồn mở giúp bạn gỡ lỗi các vấn đề về CPU, bộ nhớ và độ trễ đến từng dòng mã.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope là một cơ sở dữ liệu hồ sơ liên tục mã nguồn mở được xây dựng để lưu trữ và truy vấn dữ liệu hồ sơ từ các ứng dụng sản xuất ở quy mô lớn. Không giống như các công cụ lập hồ sơ một lần mà bạn chạy trong các sự cố, Pyroscope liên tục thu nạp hồ sơ từ các nguồn Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF và OpenTelemetry để bạn có thể so sánh biểu đồ ngọn lửa trên các triển khai, khu vực hoặc bất kỳ nhãn tùy chỉnh nào.
Tự lưu trữ Pyroscope trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu hồ sơ nhạy cảm (thường chứa tên hàm, đường dẫn tệp và dấu vết ngăn xếp từ mã của bạn) tránh xa các dịch vụ của bên thứ ba, đồng thời cho phép bạn điều chỉnh thời gian lưu giữ và dung lượng lưu trữ để phù hợp với khối lượng công việc của mình. Chế độ nhị phân đơn đi kèm chạy các thành phần phân phối, thu nạp, truy vấn và nén trong một vùng chứa với bộ nhớ hệ thống tệp cục bộ — không yêu cầu Kubernetes, bộ nhớ đối tượng hoặc các phụ thuộc bên ngoài.
Các tính năng chính của Grafana Pyroscope
Lập hồ sơ liên tục
Thu thập hồ sơ từ các dịch vụ đang chạy suốt ngày đêm thay vì chờ đợi một sự cố, để bạn có thể so sánh bất kỳ hai điểm thời gian nào trên biểu đồ ngọn lửa.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
SDK gốc cho Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust và .NET, cùng với tính năng tự động đo lường của Grafana Alloy và eBPF để phân tích hiệu suất không cần mã của bất kỳ tệp nhị phân nào.
Tương thích OpenTelemetry
Chấp nhận hồ sơ qua giao thức OpenTelemetry và tương quan chúng với các dấu vết, số liệu và nhật ký hiện có mà không cần thay đổi quy trình thu thập của bạn.
So sánh Flame Graph
So sánh hai biểu đồ flame cạnh nhau để ngay lập tức thấy những hàm nào bị suy giảm hiệu suất sau khi triển khai, mở rộng kém dưới tải, hoặc được cải thiện sau khi sửa lỗi.
Lọc theo thẻ
Phân tích hồ sơ theo bất kỳ nhãn nào — dịch vụ, khu vực, phiên bản, người thuê hoặc kích thước tùy chỉnh — để cô lập khối lượng công việc chính xác gây ra sự suy giảm hiệu suất.
Single Binary Lưu trữ
Chạy dưới dạng một container với bộ nhớ hệ thống tệp cục bộ theo mặc định, với các backend S3, GCS và Azure tùy chọn khi bạn vượt quá một node duy nhất.
Tại sao lại chạy Grafana Pyroscope trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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