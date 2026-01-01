Bộ lập lịch quy trình làm việc hiện đại dựa trên DAG với giao diện người dùng web để quản lý cron jobs và task pipelines.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dagu
Dagu là một trình lập lịch quy trình làm việc mã nguồn mở mạnh mẽ, thay thế các cron jobs truyền thống bằng các pipeline directed acyclic graph (DAG) được quản lý thông qua giao diện web gọn gàng. Xác định các quy trình làm việc trong các tệp YAML đơn giản với các bước có thể chạy lệnh shell, Docker containers, HTTP requests, SQL queries, và nhiều hơn nữa — tất cả đều tích hợp sẵn chuỗi phụ thuộc, khả năng thử lại và logic điều kiện.
Tự host Dagu trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một trình lập lịch nhị phân đơn không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu. Lưu trữ dựa trên tệp giúp mọi thứ đơn giản trong khi web UI cung cấp khả năng giám sát thực thi theo thời gian thực, xem nhật ký và điều khiển kích hoạt thủ công. Triển khai này bao gồm xác thực tích hợp sẵn và lưu trữ liên tục cho các định nghĩa quy trình làm việc và lịch sử thực thi.
Các tính năng chính của Dagu
Trình chỉnh sửa workflow DAG
Xác định các phụ thuộc tác vụ dưới dạng đồ thị không chu trình có hướng trong YAML với khả năng thực thi song song, phân nhánh có điều kiện và logic thử lại.
Các loại bước tích hợp sẵn
Chạy các lệnh shell, container Docker, yêu cầu HTTP, truy vấn SQL, lệnh SSH và các thao tác S3 dưới dạng các loại bước gốc.
Giám sát thời gian thực
Theo dõi tiến độ thực thi quy trình làm việc theo thời gian thực thông qua giao diện người dùng web với trạng thái từng bước, nhật ký và thông tin thời gian.
Lập lịch Cron
Lên lịch quy trình làm việc bằng biểu thức cron và quản lý tất cả các công việc đã lên lịch từ một bảng điều khiển duy nhất.
Tích hợp tác nhân AI
Chạy các tác nhân mã hóa AI như Claude Code, Codex và Copilot dưới dạng các bước quy trình làm việc với sự hỗ trợ tích hợp harness.
Tại sao lại chạy Dagu trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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