Dagu là một trình lập lịch quy trình làm việc mã nguồn mở mạnh mẽ, thay thế các cron jobs truyền thống bằng các pipeline directed acyclic graph (DAG) được quản lý thông qua giao diện web gọn gàng. Xác định các quy trình làm việc trong các tệp YAML đơn giản với các bước có thể chạy lệnh shell, Docker containers, HTTP requests, SQL queries, và nhiều hơn nữa — tất cả đều tích hợp sẵn chuỗi phụ thuộc, khả năng thử lại và logic điều kiện.

Tự host Dagu trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một trình lập lịch nhị phân đơn không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu. Lưu trữ dựa trên tệp giúp mọi thứ đơn giản trong khi web UI cung cấp khả năng giám sát thực thi theo thời gian thực, xem nhật ký và điều khiển kích hoạt thủ công. Triển khai này bao gồm xác thực tích hợp sẵn và lưu trữ liên tục cho các định nghĩa quy trình làm việc và lịch sử thực thi.