Giảm giá lên đến 69% cho Ever Gauzy

Triển khai Ever Gauzy với một lần nhấp cài đặt.

Nền tảng kinh doanh mã nguồn mở kết hợp ERP, CRM, HRM, ATS và quản lý dự án trong một không gian làm việc.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Ever Gauzy với một lần nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Ever Gauzy

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Ever Gauzy

Ever Gauzy là một nền tảng quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở tích hợp ERP, CRM, HRM, ATS và quản lý dự án vào một không gian làm việc duy nhất. Nó được thiết kế cho các công ty, tư vấn và đội ngũ dựa trên dịch vụ cần theo dõi thời gian, quản lý bảng lương, điều hành quy trình bán hàng và báo cáo về lợi nhuận mà không cần phải kết nối năm gói đăng ký SaaS riêng biệt.

Tự host Gauzy trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu khách hàng, hợp đồng, hóa đơn và hồ sơ nhân sự nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí mỗi người dùng và không bị khóa nhà cung cấp. Nền tảng này được phát triển tích cực bởi Ever Co., với hàng nghìn người đóng góp trên GitHub và giấy phép mã nguồn mở cho phép tự host thương mại.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Ever Gauzy

Bộ giải pháp ERP hợp nhất

Các module tài chính, quản lý kho, mua hàng và kế toán chia sẻ một mô hình dữ liệu duy nhất để các báo cáo luôn phản ánh cùng một số liệu giữa các phòng ban.

CRM tích hợp

Theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và quy trình bán hàng cùng với việc lập hóa đơn và bàn giao dự án mà không cần xuất dữ liệu giữa các công cụ riêng biệt.

HRM và ATS

Quản lý nhân viên, ứng viên, nghỉ phép, hợp đồng và toàn bộ quy trình tuyển dụng từ đăng tuyển đến hội nhập tại một nơi duy nhất.

Theo dõi thời gian và bảng chấm công

Theo dõi thời gian tích hợp với các mục nhập thủ công và tự động đưa trực tiếp vào bảng lương, lập hóa đơn và báo cáo lợi nhuận dự án.

Không gian làm việc đa người thuê

Vận hành nhiều tổ chức và đội nhóm trên một triển khai với dữ liệu, quyền và thanh toán riêng biệt cho từng đối tượng thuê.

API tích hợp mở

API REST và GraphQL cùng với tích hợp webhook với GitHub, Hubstaff, Upwork và Make.com cho phép bạn mở rộng Gauzy để phù hợp với các quy trình làm việc hiện có.

Tại sao lại chạy Ever Gauzy trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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Omkar
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.

Sylvain
Sylvain

Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.

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