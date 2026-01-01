Ever Gauzy là một nền tảng quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở tích hợp ERP, CRM, HRM, ATS và quản lý dự án vào một không gian làm việc duy nhất. Nó được thiết kế cho các công ty, tư vấn và đội ngũ dựa trên dịch vụ cần theo dõi thời gian, quản lý bảng lương, điều hành quy trình bán hàng và báo cáo về lợi nhuận mà không cần phải kết nối năm gói đăng ký SaaS riêng biệt.

Tự host Gauzy trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu khách hàng, hợp đồng, hóa đơn và hồ sơ nhân sự nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí mỗi người dùng và không bị khóa nhà cung cấp. Nền tảng này được phát triển tích cực bởi Ever Co., với hàng nghìn người đóng góp trên GitHub và giấy phép mã nguồn mở cho phép tự host thương mại.