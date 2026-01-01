Triển khai Ever Gauzy với một lần nhấp cài đặt.
Nền tảng kinh doanh mã nguồn mở kết hợp ERP, CRM, HRM, ATS và quản lý dự án trong một không gian làm việc.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ever Gauzy
Ever Gauzy là một nền tảng quản lý doanh nghiệp mã nguồn mở tích hợp ERP, CRM, HRM, ATS và quản lý dự án vào một không gian làm việc duy nhất. Nó được thiết kế cho các công ty, tư vấn và đội ngũ dựa trên dịch vụ cần theo dõi thời gian, quản lý bảng lương, điều hành quy trình bán hàng và báo cáo về lợi nhuận mà không cần phải kết nối năm gói đăng ký SaaS riêng biệt.
Tự host Gauzy trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu khách hàng, hợp đồng, hóa đơn và hồ sơ nhân sự nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, không có phí mỗi người dùng và không bị khóa nhà cung cấp. Nền tảng này được phát triển tích cực bởi Ever Co., với hàng nghìn người đóng góp trên GitHub và giấy phép mã nguồn mở cho phép tự host thương mại.
Các tính năng chính của Ever Gauzy
Bộ giải pháp ERP hợp nhất
Các module tài chính, quản lý kho, mua hàng và kế toán chia sẻ một mô hình dữ liệu duy nhất để các báo cáo luôn phản ánh cùng một số liệu giữa các phòng ban.
CRM tích hợp
Theo dõi khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và quy trình bán hàng cùng với việc lập hóa đơn và bàn giao dự án mà không cần xuất dữ liệu giữa các công cụ riêng biệt.
HRM và ATS
Quản lý nhân viên, ứng viên, nghỉ phép, hợp đồng và toàn bộ quy trình tuyển dụng từ đăng tuyển đến hội nhập tại một nơi duy nhất.
Theo dõi thời gian và bảng chấm công
Theo dõi thời gian tích hợp với các mục nhập thủ công và tự động đưa trực tiếp vào bảng lương, lập hóa đơn và báo cáo lợi nhuận dự án.
Không gian làm việc đa người thuê
Vận hành nhiều tổ chức và đội nhóm trên một triển khai với dữ liệu, quyền và thanh toán riêng biệt cho từng đối tượng thuê.
API tích hợp mở
API REST và GraphQL cùng với tích hợp webhook với GitHub, Hubstaff, Upwork và Make.com cho phép bạn mở rộng Gauzy để phù hợp với các quy trình làm việc hiện có.
Tại sao lại chạy Ever Gauzy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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