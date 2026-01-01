Triển khai Yopass với 1 nhấp cài đặt.
Dịch vụ chia sẻ bí mật được mã hóa để gửi mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm qua các liên kết một lần tự hủy.
Chọn gói VPS cho Yopass
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Yopass
Yopass là một dịch vụ chia sẻ bí mật được mã hóa mã nguồn mở cho phép bạn chia sẻ an toàn mật khẩu, token và các tệp nhạy cảm mà không để chúng lại trong các chuỗi email, nhật ký trò chuyện hoặc phiếu hỗ trợ. Các bí mật được mã hóa trong trình duyệt bằng OpenPGP trước khi được gửi đến máy chủ — khóa giải mã không bao giờ đến được máy chủ, vì vậy ngay cả máy chủ lưu trữ cũng không thể đọc được bí mật của bạn. Mỗi bí mật nhận được một URL dùng một lần duy nhất tự động tự hủy sau khi được xem hoặc sau một khoảng thời gian hết hạn có thể cấu hình.
Tự host Yopass trên VPS của bạn cung cấp cho tổ chức của bạn một kênh riêng tư, có thể kiểm toán để chia sẻ thông tin đăng nhập và dữ liệu cấu hình nhạy cảm. Không có tài khoản để quản lý, không theo dõi và không lưu trữ văn bản thuần túy — chỉ là một giao diện sạch sẽ để trao đổi bí mật an toàn trong nội bộ nhóm hoặc với các bên bên ngoài.
Các tính năng chính của Yopass
Mã hóa đầu cuối
Bí mật được mã hóa trong trình duyệt bằng OpenPGP trước khi truyền tải, đảm bảo máy chủ không bao giờ có quyền truy cập vào dữ liệu văn bản thuần túy.
Liên kết một lần
Mỗi bí mật tạo ra một URL duy nhất bị hủy vĩnh viễn sau lần xem đầu tiên, ngăn chặn việc truy cập lại trái phép.
Thời hạn có thể cấu hình
Đặt bí mật tự động hết hạn sau vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần để các liên kết bị lãng quên không thể được sử dụng để truy xuất dữ liệu nhạy cảm đã cũ.
Bảo vệ mật khẩu tùy chỉnh
Thêm một cụm mật khẩu tùy chọn cho một bí mật để có thêm một lớp bảo vệ bổ sung, ngoài chính liên kết dùng một lần.
Chia sẻ tệp
Tải lên và chia sẻ các tệp được mã hóa cùng với các bí mật văn bản, với mã hóa luồng giúp giữ nội dung tệp riêng tư từ đầu đến cuối.
Không yêu cầu tài khoản
Người nhận truy cập các bí mật thông qua một liên kết trực tiếp mà không cần đăng nhập, giúp việc chia sẻ thông tin xác thực với các nhà thầu hoặc khách hàng bên ngoài trở nên dễ dàng.
Tại sao lại chạy Yopass trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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