Yopass là một dịch vụ chia sẻ bí mật được mã hóa mã nguồn mở cho phép bạn chia sẻ an toàn mật khẩu, token và các tệp nhạy cảm mà không để chúng lại trong các chuỗi email, nhật ký trò chuyện hoặc phiếu hỗ trợ. Các bí mật được mã hóa trong trình duyệt bằng OpenPGP trước khi được gửi đến máy chủ — khóa giải mã không bao giờ đến được máy chủ, vì vậy ngay cả máy chủ lưu trữ cũng không thể đọc được bí mật của bạn. Mỗi bí mật nhận được một URL dùng một lần duy nhất tự động tự hủy sau khi được xem hoặc sau một khoảng thời gian hết hạn có thể cấu hình.

Tự host Yopass trên VPS của bạn cung cấp cho tổ chức của bạn một kênh riêng tư, có thể kiểm toán để chia sẻ thông tin đăng nhập và dữ liệu cấu hình nhạy cảm. Không có tài khoản để quản lý, không theo dõi và không lưu trữ văn bản thuần túy — chỉ là một giao diện sạch sẽ để trao đổi bí mật an toàn trong nội bộ nhóm hoặc với các bên bên ngoài.