Etherpad là một trình soạn thảo cộng tác dựa trên web, mã nguồn mở cho phép nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời, với các thay đổi xuất hiện ngay lập tức cho tất cả những người tham gia. Văn bản của mỗi người đóng góp được mã hóa bằng màu sắc, giúp dễ dàng biết ai đã viết gì. Không yêu cầu đăng ký hoặc cài đặt phần mềm — chỉ cần chia sẻ liên kết và bắt đầu cộng tác.

Tự host Etherpad trên VPS của bạn đảm bảo các tài liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Phần phụ trợ PostgreSQL đi kèm cung cấp khả năng lưu trữ liên tục đáng tin cậy và lịch sử phiên bản đầy đủ, trong khi hệ thống plugin có thể mở rộng cho phép bạn thêm hỗ trợ hình ảnh, danh sách công việc và các tích hợp tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của nhóm bạn.