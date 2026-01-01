Triển khai Etherpad với một nhấp cài đặt.
Trình soạn thảo văn bản cộng tác thời gian thực mã nguồn mở, nơi nhiều người dùng có thể cùng lúc viết và chỉnh sửa tài liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Etherpad
Etherpad là một trình soạn thảo cộng tác dựa trên web, mã nguồn mở cho phép nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời, với các thay đổi xuất hiện ngay lập tức cho tất cả những người tham gia. Văn bản của mỗi người đóng góp được mã hóa bằng màu sắc, giúp dễ dàng biết ai đã viết gì. Không yêu cầu đăng ký hoặc cài đặt phần mềm — chỉ cần chia sẻ liên kết và bắt đầu cộng tác.
Tự host Etherpad trên VPS của bạn đảm bảo các tài liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Phần phụ trợ PostgreSQL đi kèm cung cấp khả năng lưu trữ liên tục đáng tin cậy và lịch sử phiên bản đầy đủ, trong khi hệ thống plugin có thể mở rộng cho phép bạn thêm hỗ trợ hình ảnh, danh sách công việc và các tích hợp tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của nhóm bạn.
Các tính năng chính của Etherpad
Đồng chỉnh sửa theo thời gian thực
Các thay đổi từ mỗi người tham gia hiển thị ngay lập tức với phân bổ được mã hóa màu, để các nhóm có thể cùng nhau viết mà không gặp xung đột hợp nhất hoặc khóa.
Lịch sử phiên bản đầy đủ
Mọi bản sửa đổi được lưu trữ cùng với thanh trượt dòng thời gian cho phép bạn tua lại và khôi phục bất kỳ trạng thái nào trước đó của tài liệu.
Không cần đăng ký
Người tham gia tham gia các pad thông qua một URL được chia sẻ mà không cần tạo tài khoản, giảm bớt rào cản cho việc cộng tác một lần với khách bên ngoài.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng Etherpad với các plugin để nhúng hình ảnh, danh sách công việc, định dạng xuất và tích hợp công cụ nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của nhóm bạn.
Bảng quản trị
Giao diện quản trị dựa trên web cho phép bạn quản lý các pad, giám sát hoạt động và cấu hình cài đặt máy chủ mà không cần truy cập trực tiếp vào máy chủ.
Tại sao lại chạy Etherpad trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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