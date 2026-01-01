Giảm giá lên đến 69% cho Etherpad

Triển khai Etherpad với một nhấp cài đặt.

Trình soạn thảo văn bản cộng tác thời gian thực mã nguồn mở, nơi nhiều người dùng có thể cùng lúc viết và chỉnh sửa tài liệu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Etherpad với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Etherpad

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Etherpad

Etherpad là một trình soạn thảo cộng tác dựa trên web, mã nguồn mở cho phép nhiều người dùng chỉnh sửa cùng một tài liệu đồng thời, với các thay đổi xuất hiện ngay lập tức cho tất cả những người tham gia. Văn bản của mỗi người đóng góp được mã hóa bằng màu sắc, giúp dễ dàng biết ai đã viết gì. Không yêu cầu đăng ký hoặc cài đặt phần mềm — chỉ cần chia sẻ liên kết và bắt đầu cộng tác.

Tự host Etherpad trên VPS của bạn đảm bảo các tài liệu nhạy cảm không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Phần phụ trợ PostgreSQL đi kèm cung cấp khả năng lưu trữ liên tục đáng tin cậy và lịch sử phiên bản đầy đủ, trong khi hệ thống plugin có thể mở rộng cho phép bạn thêm hỗ trợ hình ảnh, danh sách công việc và các tích hợp tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của nhóm bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Etherpad

Đồng chỉnh sửa theo thời gian thực

Các thay đổi từ mỗi người tham gia hiển thị ngay lập tức với phân bổ được mã hóa màu, để các nhóm có thể cùng nhau viết mà không gặp xung đột hợp nhất hoặc khóa.

Lịch sử phiên bản đầy đủ

Mọi bản sửa đổi được lưu trữ cùng với thanh trượt dòng thời gian cho phép bạn tua lại và khôi phục bất kỳ trạng thái nào trước đó của tài liệu.

Không cần đăng ký

Người tham gia tham gia các pad thông qua một URL được chia sẻ mà không cần tạo tài khoản, giảm bớt rào cản cho việc cộng tác một lần với khách bên ngoài.

Hệ sinh thái Cắm vào

Mở rộng Etherpad với các plugin để nhúng hình ảnh, danh sách công việc, định dạng xuất và tích hợp công cụ nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của nhóm bạn.

Bảng quản trị

Giao diện quản trị dựa trên web cho phép bạn quản lý các pad, giám sát hoạt động và cấu hình cài đặt máy chủ mà không cần truy cập trực tiếp vào máy chủ.

Tại sao lại chạy Etherpad trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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