Triển khai Temporal với một nhấp cài đặt.
Nền tảng thực thi quy trình làm việc bền bỉ, mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng chịu lỗi, chạy dài hạn ở quy mô lớn.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Temporal
Temporal là một nền tảng thực thi quy trình làm việc bền vững mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển viết các ứng dụng chạy dài, chịu lỗi như mã thông thường. Các quy trình làm việc được viết bằng Temporal tồn tại qua các sự cố quy trình, phân vùng mạng và lỗi cơ sở hạ tầng một cách tự động — không cần kiểm tra thủ công, máy trạng thái trong cơ sở dữ liệu hoặc logic thử lại phức tạp. Khi một worker khởi động lại, quá trình thực thi tiếp tục chính xác từ nơi nó đã dừng lại.
Triển khai này chạy toàn bộ ngăn xếp Temporal: máy chủ với PostgreSQL để duy trì dữ liệu và Elasticsearch để tìm kiếm lịch sử quy trình làm việc và khả năng hiển thị. Giao diện người dùng web đi kèm cho phép bạn giám sát các quy trình làm việc đang hoạt động, kiểm tra lịch sử sự kiện, tìm kiếm các lần thực thi theo trạng thái hoặc thuộc tính tùy chỉnh, và kích hoạt tín hiệu — mang lại cho nhóm của bạn khả năng quan sát đầy đủ vào các quy trình kinh doanh đang chạy.
Các tính năng chính của Temporal
Thực thi bền bỉ
Quy trình làm việc tự động tồn tại qua các sự cố quy trình và khởi động lại cơ sở hạ tầng, tiếp tục chính xác từ nơi chúng đã dừng lại mà không cần thêm cơ sở hạ tầng.
Hiển thị quy trình làm việc
Tìm kiếm được hỗ trợ bởi Elasticsearch cho phép bạn lọc và kiểm tra các lần thực thi quy trình làm việc theo trạng thái, loại quy trình làm việc, thuộc tính tìm kiếm tùy chỉnh hoặc phạm vi thời gian.
Tự động thử lại
Xác định chính sách thử lại với thời gian chờ tăng dần có thể cấu hình cho bất kỳ hoạt động nào để các lỗi tạm thời được xử lý mà không cần thay đổi mã ứng dụng.
Quy trình làm việc chạy dài
Hỗ trợ sẵn có các quy trình làm việc chạy trong vài phút, vài ngày hoặc vài năm — bao gồm bộ hẹn giờ đã lên lịch, các bước phê duyệt của con người và các tín hiệu bên ngoài.
SDK đa ngôn ngữ
Người lao động kết nối qua gRPC sử dụng các SDK chính thức dành cho Go, Python, Java, TypeScript, .NET và PHP.
Tại sao lại chạy Temporal trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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