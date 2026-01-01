Temporal là một nền tảng thực thi quy trình làm việc bền vững mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển viết các ứng dụng chạy dài, chịu lỗi như mã thông thường. Các quy trình làm việc được viết bằng Temporal tồn tại qua các sự cố quy trình, phân vùng mạng và lỗi cơ sở hạ tầng một cách tự động — không cần kiểm tra thủ công, máy trạng thái trong cơ sở dữ liệu hoặc logic thử lại phức tạp. Khi một worker khởi động lại, quá trình thực thi tiếp tục chính xác từ nơi nó đã dừng lại.

Triển khai này chạy toàn bộ ngăn xếp Temporal: máy chủ với PostgreSQL để duy trì dữ liệu và Elasticsearch để tìm kiếm lịch sử quy trình làm việc và khả năng hiển thị. Giao diện người dùng web đi kèm cho phép bạn giám sát các quy trình làm việc đang hoạt động, kiểm tra lịch sử sự kiện, tìm kiếm các lần thực thi theo trạng thái hoặc thuộc tính tùy chỉnh, và kích hoạt tín hiệu — mang lại cho nhóm của bạn khả năng quan sát đầy đủ vào các quy trình kinh doanh đang chạy.