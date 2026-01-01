Giảm giá lên đến 69% cho Baserow

Triển khai Baserow với cài đặt một nhấp.

Open-source no-code database và giải pháp thay thế Airtable để xây dựng bảng tính cộng tác, quy trình làm việc và công cụ nội bộ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Baserow với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Baserow

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Baserow

Baserow là một nền tảng open-source no-code cho phép các nhóm xây dựng cơ sở dữ liệu cộng tác, công cụ nội bộ và quy trình làm việc tự động thông qua giao diện bảng tính quen thuộc — không cần SQL, không cần thiết lập cơ sở hạ tầng và không tính phí theo từng bản ghi. Bảng, các loại trường phong phú, chế độ xem, biểu mẫu và REST API biến nó thành một giải pháp thay thế Airtable thiết thực cho các nhóm sản phẩm, vận hành, marketing và kỹ thuật.

Tự host Baserow trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, công cụ theo dõi dự án, dữ liệu CRM và phản hồi biểu mẫu bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp SaaS. Bạn kiểm soát giới hạn lưu trữ, thời gian lưu giữ, tích hợp và quyền truy cập — và bạn tránh được các khoản phí theo chỗ ngồi tăng theo quy mô nhóm khi mức sử dụng của bạn tăng lên.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Baserow

Bảng tính UI

Chỉnh sửa dữ liệu thông qua giao diện lưới quen thuộc với các tính năng sắp xếp, lọc, nhóm và chỉnh sửa ô trực tiếp giống như Excel hoặc Google Sheets.

Kiểu trường phong phú

Kết hợp văn bản, số, ngày tháng, chọn một và chọn nhiều, công thức, tệp đính kèm, liên kết giữa các bảng và trường tra cứu trong một lược đồ.

Nhiều chế độ xem

Trực quan hóa cùng một bảng dưới dạng lưới, bảng kanban, lịch, thư viện hoặc biểu mẫu để hỗ trợ các quy trình làm việc khác nhau của nhóm mà không trùng lặp dữ liệu.

Biểu mẫu và chia sẻ

Xuất bản các biểu mẫu công khai ghi trực tiếp vào bảng của bạn và chia sẻ các chế độ xem chỉ đọc hoặc có thể chỉnh sửa với cộng tác viên bên ngoài không gian làm việc của bạn.

REST API và webhooks

Mỗi bảng cung cấp một REST API có kiểu và các trình kích hoạt webhook, cho phép bạn tích hợp Baserow với các ứng dụng tùy chỉnh, các tự động hóa và các công cụ BI.

Tại sao lại chạy Baserow trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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