Triển khai Baserow với cài đặt một nhấp.
Open-source no-code database và giải pháp thay thế Airtable để xây dựng bảng tính cộng tác, quy trình làm việc và công cụ nội bộ.
Chọn gói VPS cho Baserow
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Baserow
Baserow là một nền tảng open-source no-code cho phép các nhóm xây dựng cơ sở dữ liệu cộng tác, công cụ nội bộ và quy trình làm việc tự động thông qua giao diện bảng tính quen thuộc — không cần SQL, không cần thiết lập cơ sở hạ tầng và không tính phí theo từng bản ghi. Bảng, các loại trường phong phú, chế độ xem, biểu mẫu và REST API biến nó thành một giải pháp thay thế Airtable thiết thực cho các nhóm sản phẩm, vận hành, marketing và kỹ thuật.
Tự host Baserow trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, công cụ theo dõi dự án, dữ liệu CRM và phản hồi biểu mẫu bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp SaaS. Bạn kiểm soát giới hạn lưu trữ, thời gian lưu giữ, tích hợp và quyền truy cập — và bạn tránh được các khoản phí theo chỗ ngồi tăng theo quy mô nhóm khi mức sử dụng của bạn tăng lên.
Các tính năng chính của Baserow
Bảng tính UI
Chỉnh sửa dữ liệu thông qua giao diện lưới quen thuộc với các tính năng sắp xếp, lọc, nhóm và chỉnh sửa ô trực tiếp giống như Excel hoặc Google Sheets.
Kiểu trường phong phú
Kết hợp văn bản, số, ngày tháng, chọn một và chọn nhiều, công thức, tệp đính kèm, liên kết giữa các bảng và trường tra cứu trong một lược đồ.
Nhiều chế độ xem
Trực quan hóa cùng một bảng dưới dạng lưới, bảng kanban, lịch, thư viện hoặc biểu mẫu để hỗ trợ các quy trình làm việc khác nhau của nhóm mà không trùng lặp dữ liệu.
Biểu mẫu và chia sẻ
Xuất bản các biểu mẫu công khai ghi trực tiếp vào bảng của bạn và chia sẻ các chế độ xem chỉ đọc hoặc có thể chỉnh sửa với cộng tác viên bên ngoài không gian làm việc của bạn.
REST API và webhooks
Mỗi bảng cung cấp một REST API có kiểu và các trình kích hoạt webhook, cho phép bạn tích hợp Baserow với các ứng dụng tùy chỉnh, các tự động hóa và các công cụ BI.
Tại sao lại chạy Baserow trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.