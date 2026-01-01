Baserow là một nền tảng open-source no-code cho phép các nhóm xây dựng cơ sở dữ liệu cộng tác, công cụ nội bộ và quy trình làm việc tự động thông qua giao diện bảng tính quen thuộc — không cần SQL, không cần thiết lập cơ sở hạ tầng và không tính phí theo từng bản ghi. Bảng, các loại trường phong phú, chế độ xem, biểu mẫu và REST API biến nó thành một giải pháp thay thế Airtable thiết thực cho các nhóm sản phẩm, vận hành, marketing và kỹ thuật.

Tự host Baserow trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ khách hàng, công cụ theo dõi dự án, dữ liệu CRM và phản hồi biểu mẫu bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp SaaS. Bạn kiểm soát giới hạn lưu trữ, thời gian lưu giữ, tích hợp và quyền truy cập — và bạn tránh được các khoản phí theo chỗ ngồi tăng theo quy mô nhóm khi mức sử dụng của bạn tăng lên.