Paisa là một trình theo dõi tài chính cá nhân tự lưu trữ, được xây dựng trên mô hình kế toán kép. Nó cung cấp cho bạn một bức tranh chính xác, đầy đủ về tài chính của bạn — tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí và giá trị ròng — được theo dõi bằng các tệp nhật ký văn bản thuần túy mà bạn hoàn toàn sở hữu. Không giống như các ứng dụng tài chính dựa trên cloud, tất cả dữ liệu của bạn vẫn nằm trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí đăng ký và không có bên thứ ba nào truy cập vào hồ sơ tài chính của bạn.

Giao diện web biến nhật ký kế toán của bạn thành các bảng điều khiển tương tác: phân tích chi phí theo danh mục, biểu đồ phân bổ tài sản, dự báo mục tiêu hưu trí và theo dõi lợi nhuận đầu tư cho mutual funds và stocks. Hỗ trợ đa tiền tệ xử lý tài chính trải rộng trên các quốc gia hoặc loại tài sản khác nhau.