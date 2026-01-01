Triển khai Paisa chỉ với một nhấp chuột.
Công cụ theo dõi tài chính cá nhân mã nguồn mở sử dụng phương pháp kế toán kép để có cái nhìn toàn diện về tài sản, chi phí và giá trị ròng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Paisa
Paisa là một trình theo dõi tài chính cá nhân tự lưu trữ, được xây dựng trên mô hình kế toán kép. Nó cung cấp cho bạn một bức tranh chính xác, đầy đủ về tài chính của bạn — tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí và giá trị ròng — được theo dõi bằng các tệp nhật ký văn bản thuần túy mà bạn hoàn toàn sở hữu. Không giống như các ứng dụng tài chính dựa trên cloud, tất cả dữ liệu của bạn vẫn nằm trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí đăng ký và không có bên thứ ba nào truy cập vào hồ sơ tài chính của bạn.
Giao diện web biến nhật ký kế toán của bạn thành các bảng điều khiển tương tác: phân tích chi phí theo danh mục, biểu đồ phân bổ tài sản, dự báo mục tiêu hưu trí và theo dõi lợi nhuận đầu tư cho mutual funds và stocks. Hỗ trợ đa tiền tệ xử lý tài chính trải rộng trên các quốc gia hoặc loại tài sản khác nhau.
Các tính năng chính của Paisa
Kế toán kép
Mọi giao dịch được ghi lại với các khoản ghi nợ và ghi có tương ứng, mang lại cho bạn khả năng theo dõi chính xác về mặt toán học, tự động phát hiện lỗi.
Dashboard tài sản ròng
Một cái nhìn tổng thể tổng hợp tất cả tài sản và nợ phải trả theo thời gian, cho thấy cách tình hình tài chính tổng thể của bạn thay đổi theo từng tháng.
Theo dõi lợi nhuận đầu tư
Theo dõi hiệu suất quỹ tương hỗ và cổ phiếu với các phép tính XIRR để bạn luôn biết lợi nhuận thực tế hàng năm trên mỗi khoản đầu tư.
Phân tích ngân sách so với thực tế
So sánh chi tiêu dự kiến với chi phí thực tế theo danh mục để xác định tiền của bạn thực sự đi đâu so với nơi bạn đã dự định chi tiêu.
Tệp dữ liệu văn bản thô
Tất cả dữ liệu tài chính được lưu trữ trong các tệp nhật ký dễ đọc mà bạn có thể chỉnh sửa, kiểm soát phiên bản và sao lưu một cách độc lập với ứng dụng.
Tại sao lại chạy Paisa trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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