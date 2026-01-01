Giảm giá lên đến 69% cho Paisa

Triển khai Paisa chỉ với một nhấp chuột.

Công cụ theo dõi tài chính cá nhân mã nguồn mở sử dụng phương pháp kế toán kép để có cái nhìn toàn diện về tài sản, chi phí và giá trị ròng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Paisa chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Paisa

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Paisa

Paisa là một trình theo dõi tài chính cá nhân tự lưu trữ, được xây dựng trên mô hình kế toán kép. Nó cung cấp cho bạn một bức tranh chính xác, đầy đủ về tài chính của bạn — tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí và giá trị ròng — được theo dõi bằng các tệp nhật ký văn bản thuần túy mà bạn hoàn toàn sở hữu. Không giống như các ứng dụng tài chính dựa trên cloud, tất cả dữ liệu của bạn vẫn nằm trên máy chủ của riêng bạn mà không có phí đăng ký và không có bên thứ ba nào truy cập vào hồ sơ tài chính của bạn.

Giao diện web biến nhật ký kế toán của bạn thành các bảng điều khiển tương tác: phân tích chi phí theo danh mục, biểu đồ phân bổ tài sản, dự báo mục tiêu hưu trí và theo dõi lợi nhuận đầu tư cho mutual funds và stocks. Hỗ trợ đa tiền tệ xử lý tài chính trải rộng trên các quốc gia hoặc loại tài sản khác nhau.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Paisa

Kế toán kép

Mọi giao dịch được ghi lại với các khoản ghi nợ và ghi có tương ứng, mang lại cho bạn khả năng theo dõi chính xác về mặt toán học, tự động phát hiện lỗi.

Dashboard tài sản ròng

Một cái nhìn tổng thể tổng hợp tất cả tài sản và nợ phải trả theo thời gian, cho thấy cách tình hình tài chính tổng thể của bạn thay đổi theo từng tháng.

Theo dõi lợi nhuận đầu tư

Theo dõi hiệu suất quỹ tương hỗ và cổ phiếu với các phép tính XIRR để bạn luôn biết lợi nhuận thực tế hàng năm trên mỗi khoản đầu tư.

Phân tích ngân sách so với thực tế

So sánh chi tiêu dự kiến với chi phí thực tế theo danh mục để xác định tiền của bạn thực sự đi đâu so với nơi bạn đã dự định chi tiêu.

Tệp dữ liệu văn bản thô

Tất cả dữ liệu tài chính được lưu trữ trong các tệp nhật ký dễ đọc mà bạn có thể chỉnh sửa, kiểm soát phiên bản và sao lưu một cách độc lập với ứng dụng.

Tại sao lại chạy Paisa trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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