Invoice Ninja là một nền tảng mã nguồn mở giàu tính năng để tạo hóa đơn, theo dõi chi phí, quản lý khách hàng và chấp nhận thanh toán. Được hơn 100.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng, nó hỗ trợ hơn 40 cổng thanh toán, nhắc nhở tự động, hóa đơn định kỳ và theo dõi thời gian — tất cả trong một ứng dụng tự host.

Chạy Invoice Ninja trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu tài chính của bạn được kiểm soát mà không có phí giao dịch, không có chi phí đăng ký và không bị khóa nhà cung cấp. Bạn có toàn quyền sở hữu hồ sơ khách hàng, lịch sử thanh toán và báo cáo tài chính mà không cần chia sẻ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm với các nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.