Triển khai Invoice Ninja với cài đặt một nhấp chuột.
Nền tảng quản lý hóa đơn và thanh toán mã nguồn mở dành cho người làm việc tự do và các doanh nghiệp nhỏ.
Chọn gói VPS cho Invoice Ninja
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Invoice Ninja
Invoice Ninja là một nền tảng mã nguồn mở giàu tính năng để tạo hóa đơn, theo dõi chi phí, quản lý khách hàng và chấp nhận thanh toán. Được hơn 100.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới tin dùng, nó hỗ trợ hơn 40 cổng thanh toán, nhắc nhở tự động, hóa đơn định kỳ và theo dõi thời gian — tất cả trong một ứng dụng tự host.
Chạy Invoice Ninja trên VPS của riêng bạn giúp dữ liệu tài chính của bạn được kiểm soát mà không có phí giao dịch, không có chi phí đăng ký và không bị khóa nhà cung cấp. Bạn có toàn quyền sở hữu hồ sơ khách hàng, lịch sử thanh toán và báo cáo tài chính mà không cần chia sẻ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm với các nhà cung cấp SaaS bên thứ ba.
Các tính năng chính của Invoice Ninja
Thanh toán đa cổng
Chấp nhận thanh toán qua Stripe, PayPal, Authorize.net và hơn 40 cổng thanh toán khác trực tiếp trên hóa đơn gửi khách hàng mà không cần đăng ký bổ sung.
Hóa đơn định kỳ
Tự động hóa việc lập hóa đơn cho khách hàng trả trước bằng các hóa đơn định kỳ được tạo và gửi theo một chu kỳ đã cấu hình mà không cần can thiệp thủ công.
Theo dõi thời gian
Ghi lại giờ làm việc có thể lập hóa đơn bằng bộ hẹn giờ tích hợp và chuyển đổi thời gian đã theo dõi trực tiếp thành các mục hàng trên hóa đơn chỉ với một cú nhấp chuột.
Cổng khách hàng
Cung cấp cho khách hàng một cổng tự phục vụ có thương hiệu để xem hóa đơn, thực hiện thanh toán và tải xuống sao kê mà không cần liên hệ trực tiếp với bạn.
Quản lý chi phí
Theo dõi chi phí kinh doanh, đính kèm hóa đơn và chuyển đổi chi phí thành các khoản phí có thể lập hóa đơn cho khách hàng trong một quy trình làm việc liền mạch.
Tại sao lại chạy Invoice Ninja trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.