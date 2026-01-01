Triển khai Super Productivity với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý tác vụ nâng cao kết hợp danh sách việc cần làm, theo dõi thời gian, bộ hẹn giờ Pomodoro và tích hợp với Jira, GitHub và GitLab trong một công cụ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Super Productivity
Super Productivity hợp nhất quản lý tác vụ, theo dõi thời gian và tích hợp công cụ dành cho nhà phát triển vào một ứng dụng duy nhất. Nó kết hợp danh sách việc cần làm có cấu trúc với phương pháp quản lý thời gian Pomodoro, tạo bảng chấm công tự động và tích hợp trực tiếp với Jira, GitHub, GitLab, và Trello — nhờ đó các vấn đề được giao sẽ tự động chuyển vào danh sách tác vụ của bạn mà không cần nhập thủ công và nhật ký công việc sẽ tự động đồng bộ hóa trở lại.
Tự host trên VPS của bạn giúp Super Productivity có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt ứng dụng desktop, trong khi vẫn giữ dữ liệu tác vụ, chi tiết khách hàng và các mẫu công việc của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phân tích, không có đo từ xa và không có phí cho mỗi người dùng.
Các tính năng chính của Super Productivity
Theo dõi thời gian tích hợp
Theo dõi thời gian cho từng nhiệm vụ với tính năng tạo bảng chấm công tự động — lý tưởng cho việc lập hóa đơn cho khách hàng, báo cáo sprint và hiểu rõ thời gian của bạn được sử dụng vào việc gì.
Đồng hồ Pomodoro
Hỗ trợ kỹ thuật Pomodoro tích hợp với các khoảng thời gian làm việc và nghỉ ngơi có thể cấu hình, cùng với lời nhắc để duy trì sự tập trung và ngăn ngừa kiệt sức.
Đồng bộ Jira và GitHub
Tự động nhập các ticket Jira và vấn đề GitHub được giao vào danh sách công việc của bạn và đẩy nhật ký công việc trở lại để giữ cho các công cụ dự án được đồng bộ.
Nhiệm vụ con và dự án
Tổ chức công việc với các nhiệm vụ con phân cấp, dự án và thẻ màu để các sáng kiến phức tạp luôn được sắp xếp có cấu trúc và dễ quản lý.
Chỉ số sản xuất
Theo dõi các nhiệm vụ đã hoàn thành, thời gian tập trung và các thói quen hàng ngày theo thời gian để bạn có thể xác định các nút thắt trong quy trình làm việc và cải thiện thói quen của mình.
Tại sao lại chạy Super Productivity trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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