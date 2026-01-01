Super Productivity hợp nhất quản lý tác vụ, theo dõi thời gian và tích hợp công cụ dành cho nhà phát triển vào một ứng dụng duy nhất. Nó kết hợp danh sách việc cần làm có cấu trúc với phương pháp quản lý thời gian Pomodoro, tạo bảng chấm công tự động và tích hợp trực tiếp với Jira, GitHub, GitLab, và Trello — nhờ đó các vấn đề được giao sẽ tự động chuyển vào danh sách tác vụ của bạn mà không cần nhập thủ công và nhật ký công việc sẽ tự động đồng bộ hóa trở lại.

Tự host trên VPS của bạn giúp Super Productivity có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt ứng dụng desktop, trong khi vẫn giữ dữ liệu tác vụ, chi tiết khách hàng và các mẫu công việc của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phân tích, không có đo từ xa và không có phí cho mỗi người dùng.