Giảm giá lên đến 69% cho Super Productivity

Triển khai Super Productivity với cài đặt một nhấp.

Trình quản lý tác vụ nâng cao kết hợp danh sách việc cần làm, theo dõi thời gian, bộ hẹn giờ Pomodoro và tích hợp với Jira, GitHub và GitLab trong một công cụ.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Super Productivity với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Super Productivity

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Super Productivity

Super Productivity hợp nhất quản lý tác vụ, theo dõi thời gian và tích hợp công cụ dành cho nhà phát triển vào một ứng dụng duy nhất. Nó kết hợp danh sách việc cần làm có cấu trúc với phương pháp quản lý thời gian Pomodoro, tạo bảng chấm công tự động và tích hợp trực tiếp với Jira, GitHub, GitLab, và Trello — nhờ đó các vấn đề được giao sẽ tự động chuyển vào danh sách tác vụ của bạn mà không cần nhập thủ công và nhật ký công việc sẽ tự động đồng bộ hóa trở lại.

Tự host trên VPS của bạn giúp Super Productivity có thể truy cập từ bất kỳ trình duyệt nào mà không cần cài đặt ứng dụng desktop, trong khi vẫn giữ dữ liệu tác vụ, chi tiết khách hàng và các mẫu công việc của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Không có phân tích, không có đo từ xa và không có phí cho mỗi người dùng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Super Productivity

Theo dõi thời gian tích hợp

Theo dõi thời gian cho từng nhiệm vụ với tính năng tạo bảng chấm công tự động — lý tưởng cho việc lập hóa đơn cho khách hàng, báo cáo sprint và hiểu rõ thời gian của bạn được sử dụng vào việc gì.

Đồng hồ Pomodoro

Hỗ trợ kỹ thuật Pomodoro tích hợp với các khoảng thời gian làm việc và nghỉ ngơi có thể cấu hình, cùng với lời nhắc để duy trì sự tập trung và ngăn ngừa kiệt sức.

Đồng bộ Jira và GitHub

Tự động nhập các ticket Jira và vấn đề GitHub được giao vào danh sách công việc của bạn và đẩy nhật ký công việc trở lại để giữ cho các công cụ dự án được đồng bộ.

Nhiệm vụ con và dự án

Tổ chức công việc với các nhiệm vụ con phân cấp, dự án và thẻ màu để các sáng kiến phức tạp luôn được sắp xếp có cấu trúc và dễ quản lý.

Chỉ số sản xuất

Theo dõi các nhiệm vụ đã hoàn thành, thời gian tập trung và các thói quen hàng ngày theo thời gian để bạn có thể xác định các nút thắt trong quy trình làm việc và cải thiện thói quen của mình.

Tại sao lại chạy Super Productivity trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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