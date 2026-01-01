Sonatype Nexus Repository Manager là kho lưu trữ artifact tiêu chuẩn công nghiệp để lưu trữ, sắp xếp và phân phối các build artifact trên mọi định dạng gói chính. Nó đóng vai trò là bộ nhớ đệm proxy phổ quát cho Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub và hàng chục registry khác, giúp giảm đáng kể số lượt tải xuống bên ngoài và tăng tốc quá trình build.

Tự host Nexus trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát việc lưu trữ artifact, các chính sách truy cập và quét bảo mật. Các nhóm có được một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất cho tất cả các dependency — công khai và riêng tư — mà không phải trả phí theo từng người dùng hoặc bị giới hạn dung lượng lưu trữ đám mây.