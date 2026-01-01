Triển khai Nexus Repository Manager chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình quản lý kho lưu trữ artifact phổ quát hỗ trợ Maven, npm, Docker, PyPI và nhiều hơn nữa.
Chọn gói VPS cho Nexus Repository Manager
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Nexus Repository Manager
Sonatype Nexus Repository Manager là kho lưu trữ artifact tiêu chuẩn công nghiệp để lưu trữ, sắp xếp và phân phối các build artifact trên mọi định dạng gói chính. Nó đóng vai trò là bộ nhớ đệm proxy phổ quát cho Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub và hàng chục registry khác, giúp giảm đáng kể số lượt tải xuống bên ngoài và tăng tốc quá trình build.
Tự host Nexus trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát việc lưu trữ artifact, các chính sách truy cập và quét bảo mật. Các nhóm có được một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất cho tất cả các dependency — công khai và riêng tư — mà không phải trả phí theo từng người dùng hoặc bị giới hạn dung lượng lưu trữ đám mây.
Các tính năng chính của Nexus Repository Manager
Hỗ trợ mọi định dạng
Lưu trữ và proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, và nhiều định dạng khác nữa từ một phiên bản duy nhất.
Proxy và Cache
Lưu trữ cục bộ các artifact từ xa để các bản dựng không bao giờ thất bại vì một registry upstream chậm hoặc không khả dụng.
Kho lưu trữ riêng tư
Xuất bản các thư viện độc quyền và Docker images vào các repository riêng tư được host với kiểm soát truy cập chi tiết.
Tìm kiếm thành phần
Tìm kiếm toàn văn bản trên tất cả các kho lưu trữ cho phép các nhà phát triển nhanh chóng tìm thấy các phiên bản tạo phẩm cụ thể và siêu dữ liệu của chúng.
Truy cập dựa trên vai trò
Xác định quyền truy cập chi tiết cho mỗi kho lưu trữ để các nhóm chỉ có thể xem và xuất bản vào các kho lưu trữ mà họ sở hữu.
Tại sao lại chạy Nexus Repository Manager trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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