Triển khai Dependency-Track với cài đặt một nhấp.
Nền tảng phân tích thành phần mã nguồn mở liên tục giám sát danh sách vật liệu phần mềm để tìm các lỗ hổng bảo mật, các thành phần lỗi thời và rủi ro giấy phép.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dependency-Track
Dependency-Track là một dự án hàng đầu của OWASP cung cấp cho các nhóm bảo mật và kỹ thuật khả năng hiển thị liên tục về rủi ro chuỗi cung ứng phần mềm. Nó tiếp nhận các tài liệu Software Bill of Materials (SBOM) ở định dạng CycloneDX và phân tích mọi thành phần dựa trên các nguồn lỗ hổng bảo mật đáng tin cậy bao gồm National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index và VulnDB — để một tiết lộ CVE duy nhất sẽ xuất hiện ngay lập tức trong mọi dự án sử dụng thư viện bị ảnh hưởng.
Tự host Dependency-Track giúp giữ SBOM và các phát hiện lỗ hổng về các ứng dụng độc quyền của bạn hoàn toàn bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, điều này quan trọng đối với các tổ chức chịu ràng buộc về quy định hoặc hợp đồng về nơi dữ liệu đo từ xa chuỗi cung ứng có thể tồn tại. Việc triển khai được hỗ trợ bởi PostgreSQL giữ lại một nhật ký kiểm toán đầy đủ về danh mục thành phần và các quyết định chính sách trên mọi bản phát hành.
Các tính năng chính của Dependency-Track
Thu nạp SBOM
Chấp nhận các danh mục vật liệu CycloneDX trực tiếp từ các đường ống CI/CD, công cụ xây dựng và máy quét SCA — không yêu cầu cài đặt tác nhân trên các máy chủ ứng dụng.
Thông tin lỗ hổng đa nguồn
Liên kết mọi thành phần với NVD, GitHub Advisories, OSS Index và VulnDB để các CVE mới được tiết lộ xuất hiện trên tất cả các dự án bị ảnh hưởng ngay lập tức.
Công cụ chính sách
Xác định và thực thi các chính sách về mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật, các loại giấy phép và tuổi đời của thành phần, đồng thời làm thất bại các bản dựng CI khi các dự án vi phạm các tiêu chuẩn của tổ chức.
Tuân thủ giấy phép
Xác định mọi giấy phép trên toàn bộ biểu đồ phụ thuộc và gắn cờ các giấy phép không tương thích hoặc bị hạn chế trước khi chúng được đưa vào bản phát hành.
EPSS và ngữ cảnh khai thác
Ưu tiên các phát hiện bằng cách sử dụng Exploit Prediction Scoring System và các chỉ số đã bị khai thác, tập trung nỗ lực khắc phục vào các lỗ hổng có khả năng bị tấn công cao nhất.
REST API và webhooks
REST API đầy đủ và các thông báo gửi đi đến Slack, Microsoft Teams, Jira và webhooks cho phép bạn tích hợp các phát hiện vào các quy trình làm việc tạo vé và cảnh báo hiện có.
Tại sao lại chạy Dependency-Track trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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