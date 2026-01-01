Giảm giá lên đến 69% cho Dependency-Track

Triển khai Dependency-Track với cài đặt một nhấp.

Nền tảng phân tích thành phần mã nguồn mở liên tục giám sát danh sách vật liệu phần mềm để tìm các lỗ hổng bảo mật, các thành phần lỗi thời và rủi ro giấy phép.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Dependency-Track với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Dependency-Track

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Dependency-Track

Dependency-Track là một dự án hàng đầu của OWASP cung cấp cho các nhóm bảo mật và kỹ thuật khả năng hiển thị liên tục về rủi ro chuỗi cung ứng phần mềm. Nó tiếp nhận các tài liệu Software Bill of Materials (SBOM) ở định dạng CycloneDX và phân tích mọi thành phần dựa trên các nguồn lỗ hổng bảo mật đáng tin cậy bao gồm National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index và VulnDB — để một tiết lộ CVE duy nhất sẽ xuất hiện ngay lập tức trong mọi dự án sử dụng thư viện bị ảnh hưởng.

Tự host Dependency-Track giúp giữ SBOM và các phát hiện lỗ hổng về các ứng dụng độc quyền của bạn hoàn toàn bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, điều này quan trọng đối với các tổ chức chịu ràng buộc về quy định hoặc hợp đồng về nơi dữ liệu đo từ xa chuỗi cung ứng có thể tồn tại. Việc triển khai được hỗ trợ bởi PostgreSQL giữ lại một nhật ký kiểm toán đầy đủ về danh mục thành phần và các quyết định chính sách trên mọi bản phát hành.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Dependency-Track

Thu nạp SBOM

Chấp nhận các danh mục vật liệu CycloneDX trực tiếp từ các đường ống CI/CD, công cụ xây dựng và máy quét SCA — không yêu cầu cài đặt tác nhân trên các máy chủ ứng dụng.

Thông tin lỗ hổng đa nguồn

Liên kết mọi thành phần với NVD, GitHub Advisories, OSS Index và VulnDB để các CVE mới được tiết lộ xuất hiện trên tất cả các dự án bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Công cụ chính sách

Xác định và thực thi các chính sách về mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng bảo mật, các loại giấy phép và tuổi đời của thành phần, đồng thời làm thất bại các bản dựng CI khi các dự án vi phạm các tiêu chuẩn của tổ chức.

Tuân thủ giấy phép

Xác định mọi giấy phép trên toàn bộ biểu đồ phụ thuộc và gắn cờ các giấy phép không tương thích hoặc bị hạn chế trước khi chúng được đưa vào bản phát hành.

EPSS và ngữ cảnh khai thác

Ưu tiên các phát hiện bằng cách sử dụng Exploit Prediction Scoring System và các chỉ số đã bị khai thác, tập trung nỗ lực khắc phục vào các lỗ hổng có khả năng bị tấn công cao nhất.

REST API và webhooks

REST API đầy đủ và các thông báo gửi đi đến Slack, Microsoft Teams, Jira và webhooks cho phép bạn tích hợp các phát hiện vào các quy trình làm việc tạo vé và cảnh báo hiện có.

Tại sao lại chạy Dependency-Track trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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