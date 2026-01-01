Dependency-Track là một dự án hàng đầu của OWASP cung cấp cho các nhóm bảo mật và kỹ thuật khả năng hiển thị liên tục về rủi ro chuỗi cung ứng phần mềm. Nó tiếp nhận các tài liệu Software Bill of Materials (SBOM) ở định dạng CycloneDX và phân tích mọi thành phần dựa trên các nguồn lỗ hổng bảo mật đáng tin cậy bao gồm National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index và VulnDB — để một tiết lộ CVE duy nhất sẽ xuất hiện ngay lập tức trong mọi dự án sử dụng thư viện bị ảnh hưởng.

Tự host Dependency-Track giúp giữ SBOM và các phát hiện lỗ hổng về các ứng dụng độc quyền của bạn hoàn toàn bên trong cơ sở hạ tầng của bạn, điều này quan trọng đối với các tổ chức chịu ràng buộc về quy định hoặc hợp đồng về nơi dữ liệu đo từ xa chuỗi cung ứng có thể tồn tại. Việc triển khai được hỗ trợ bởi PostgreSQL giữ lại một nhật ký kiểm toán đầy đủ về danh mục thành phần và các quyết định chính sách trên mọi bản phát hành.