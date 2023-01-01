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Hermes Agent

Hermes Agent

Αυτοβελτιούμενος πράκτορας AI με ενσωματωμένο βρόχο μάθησης και πολυκαναλική ανταλλαγή μηνυμάτων

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n8n

n8n

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροής εργασιών με οπτική διεπαφή βασισμένη σε κόμβους

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OpenClaw

OpenClaw

Προσωπικός βοηθός AI με πολυκαναλική υποστήριξη μηνυμάτων (πρώην Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Το Paperclip είναι μια πλατφόρμα ενορχήστρωσης AI/ML για αυτόνομες ομάδες

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2FAuth

2FAuth

Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής κωδικών ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για web και mobile

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9router

9router

AI API routing proxy με βελτιστοποίηση token για 40+ παρόχους LLM

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Ackee

Ackee

Το Ackee είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο ανάλυσης Node.js για παρακολούθηση ιστοσελίδων με επίκεντρο την ιδιωτικότητα.

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Activepieces

Activepieces

Αυτοματοποίηση ροής εργασιών ανοιχτού κώδικα no-code με 200+ ενσωματώσεις εφαρμογών

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Actual Budget

Actual Budget

Εφαρμογή προσωπικών οικονομικών με έμφαση στην ιδιωτικότητα και προϋπολογισμό με φακέλους

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Adminer

Adminer

Διεπαφή διαχείρισης βάσεων δεδομένων πλήρων δυνατοτήτων που υποστηρίζει 11+ συστήματα βάσεων δεδομένων

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AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted ιχνηλάτης και προγραμματιστής ταξιδιών με διαδραστικούς χάρτες

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AFFiNE

AFFiNE

Όλα-σε-ένα εργασιακός χώρος που συνδυάζει έγγραφα, πίνακες και βάσεις δεδομένων με AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Πλατφόρμα LLMOps ανοιχτού κώδικα για prompts, αξιολόγηση και παρατηρησιμότητα LLM

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agentmemory

agentmemory

Μόνιμη μνήμη για πράκτορες προγραμματισμού AI με υβριδική διανυσματική αναζήτηση BM25 και γραφήματος

Ανάπτυξη
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Μετάδοση προσωπικών μουσικών βιβλιοθηκών μέσω ενός διακομιστή API συμβατού με Subsonic

Ανάπτυξη
AirTrail

AirTrail

Προσωπικό ημερολόγιο πτήσεων με διαδραστικό χάρτη, στατιστικά και υποστήριξη πολλαπλών χρηστών

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AiToEarn

AiToEarn

Πράκτορας μάρκετινγκ περιεχομένου AI ανοιχτού κώδικα για δημοσίευση και δημιουργία εσόδων σε πολλαπλές πλατφόρμες

Ανάπτυξη
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Ανάπτυξη
Alerta

Alerta

Open-source πλατφόρμα διαχείρισης ειδοποιήσεων για την ενοποίηση ειδοποιήσεων monitoring

Ανάπτυξη
Alexandrie

Alexandrie

Self-hosted βάση γνώσεων με εκτεταμένο Markdown και δικαιώματα ανά έγγραφο

Ανάπτυξη
AList

AList

Λίστα αρχείων και WebDAV server με δυνατότητα αυτο-φιλοξενίας, με υποστήριξη για 30+ backends αποθήκευσης

Ανάπτυξη
AllTube

AllTube

Διαδικτυακή διεπαφή για τη λήψη βίντεο από το YouTube και άλλους ιστότοπους

Ανάπτυξη
Ampache

Ampache

Το Ampache είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ροής ήχου/βίντεο και διαχειριστής πολυμέσων

Ανάπτυξη
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο wiki με σελίδες υποστηριζόμενες από Git και επεξεργασία Markdown

Ανάπτυξη
AnonUpload

AnonUpload

Το AnonUpload είναι μια ασφαλής ανώνυμη εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων χωρίς απαιτήσεις βάσης δεδομένων

Ανάπτυξη
AnythingLLM

AnythingLLM

Ολοκληρωμένη εφαρμογή AI για RAG, agents και chatbots με οποιονδήποτε πάροχο LLM

Ανάπτυξη
Apache Answer

Apache Answer

Πλατφόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γνώσεων ομάδας και δημιουργία κοινότητας

Ανάπτυξη
Apache DevLake

Apache DevLake

Ανοιχτού κώδικα DORA metrics και πλατφόρμα αναλύσεων ομάδων engineering

Ανάπτυξη
Apache Guacamole

Apache Guacamole

Πύλη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας χωρίς client, βασισμένη στο web, για RDP, VNC, SSH και Telnet

Ανάπτυξη
Apache Solr

Apache Solr

Επιχειρησιακή open-source πλατφόρμα αναζήτησης βασισμένη σε Apache Lucene

Ανάπτυξη
Apache Superset

Apache Superset

Το Apache Superset είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα εξερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων για BI

Ανάπτυξη
AppFlowy

AppFlowy

Το AppFlowy είναι ένας χώρος εργασίας open-source με AI και εναλλακτική του Notion.

Ανάπτυξη
Apprise API

Apprise API

Ελαφρύ REST API για την αποστολή ειδοποιήσεων push σε 120+ υπηρεσίες

Ανάπτυξη
Appsmith

Appsmith

Πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εσωτερικών εργαλείων και εφαρμογών

Ανάπτυξη
Aptabase

Aptabase

Αναλυτικά στοιχεία SDK με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα για εφαρμογές κινητών, επιτραπέζιων υπολογιστών και web

Ανάπτυξη
ArangoDB

ArangoDB

Εγγενής βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων για γράφους, έγγραφα και δεδομένα κλειδιού-τιμής

Ανάπτυξη
ArcadeDB

ArcadeDB

Βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων για δεδομένα γραφήματος, εγγράφων, κλειδιού-τιμής και χρονοσειρών

Ανάπτυξη
ArchiveBox

ArchiveBox

Αυτο-φιλοξενούμενη λύση αρχειοθέτησης διαδικτύου για τη διατήρηση ιστοσελίδων και μέσων

Ανάπτυξη
Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

Ανάπτυξη
Artalk

Artalk

Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα σχολίων με backend Go και ενσωματώσιμο widget JS

Ανάπτυξη
AstrBot

AstrBot

Το AstrBot είναι ένα ανοιχτού κώδικα πολυ-πλατφορμικό AI chatbot framework

Ανάπτυξη
Audiobookshelf

Audiobookshelf

Αυτο-φιλοξενούμενος server ηχητικών βιβλίων και podcast με υποστήριξη πολλών χρηστών

Ανάπτυξη
Authentik

Authentik

Open-source identity provider με έμφαση στην ευελιξία και την πολυμορφία

Ανάπτυξη
Authorizer

Authorizer

Ανοιχτού κώδικα αυτο-φιλοξενούμενος authentication server με social login, MFA και RBAC

Ανάπτυξη
Autobase

Autobase

Open-source self-hosted πλατφόρμα Database-as-a-Service για αυτοματοποίηση PostgreSQL

Ανάπτυξη
autobrr

autobrr

Σύγχρονο εργαλείο αυτοματοποίησης λήψεων για torrents και usenet με παρακολούθηση IRC σε πραγματικό χρόνο

Ανάπτυξη
Automatisch

Automatisch

Εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα του Zapier για τη σύνδεση εφαρμογών και την αυτοματοποίηση ροών εργασίας

Ανάπτυξη
Baby Buddy

Baby Buddy

Εφαρμογή παρακολούθησης μωρού που βοηθά τους γονείς να παρακολουθούν τις καθημερινές δραστηριότητες και την υγεία.

Ανάπτυξη
Backrest

Backrest

Web UI για αντίγραφα ασφαλείας restic με προγραμματισμό, κρυπτογράφηση και αποκατάσταση σε επίπεδο αρχείου.

Ανάπτυξη
Baikal

Baikal

Αυτο-φιλοξενούμενος CalDAV και CardDAV server για ημερολόγια και επαφές

Ανάπτυξη
Bar Assistant

Bar Assistant

Self-hosted διαχειριστής συνταγών κοκτέιλ και ιχνηλάτης αποθέματος οικιακού μπαρ

Ανάπτυξη
Baserow

Baserow

Open-source no-code βάση δεδομένων και εναλλακτική του Airtable για ομάδες

Ανάπτυξη
Bazarr

Bazarr

Αυτόματη διαχείριση υποτίτλων και συνοδευτικό λήψης για Sonarr και Radarr

Ανάπτυξη
BeaverHabits

BeaverHabits

Μινιμαλιστικός αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης συνηθειών, εστιασμένος στις καθημερινές καταγραφές και τα σερί.

Ανάπτυξη
BentoPDF

BentoPDF

Εργαλειοθήκη PDF για browser, με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, για συγχώνευση, διαχωρισμό, μετατροπή και επεξεργασία αρχείων PDF.

Ανάπτυξη
Beszel

Beszel

Ελαφριά πλατφόρμα παρακολούθησης server με στατιστικά Docker και ειδοποιήσεις

Ανάπτυξη
Beszel Agent

Beszel Agent

Ελαφρύς πράκτορας παρακολούθησης για το σύστημα παρακολούθησης server Beszel

Ανάπτυξη
bewCloud

bewCloud

Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο cloud storage με συγχρονισμό αρχείων και υποστήριξη CalDAV/CardDAV.

Ανάπτυξη
Bigcapital

Bigcapital

Self-hosted πλατφόρμα οικονομικής λογιστικής με έξυπνες αναφορές και υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων

Ανάπτυξη
Black Candy

Black Candy

Αυτο-φιλοξενούμενος server ροής μουσικής με web player και mobile apps

Ανάπτυξη
Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

Ανάπτυξη
Blinko

Blinko

Πλατφόρμα λήψης σημειώσεων και microblogging με την υποστήριξη AI, με υποστήριξη Markdown και διαχείριση εργασιών

Ανάπτυξη
Bluesky PDS

Bluesky PDS

Server Προσωπικών Δεδομένων για το αποκεντρωμένο κοινωνικό δίκτυο Bluesky

Ανάπτυξη
bolt.diy

bolt.diy

Αυτο-φιλοξενούμενος βοηθός κωδικοποίησης AI για δημιουργία εφαρμογών full-stack στον browser

Ανάπτυξη
Bookshelf

Bookshelf

Διαχειριστής συλλογής ebook και audiobook, μια κοινοτική αναβίωση του Readarr

Ανάπτυξη
BookStack

BookStack

Δομημένο self-hosted wiki για ομάδες με βιβλία, κεφάλαια, σελίδες και αναζήτηση

Ανάπτυξη
BroadcastChannel

BroadcastChannel

Μετατρέψτε οποιοδήποτε δημόσιο κανάλι Telegram σε ένα SEO-friendly microblog με RSS

Ανάπτυξη
Browserless

Browserless

Headless Chrome browser as a service για web scraping και αυτοματοποίηση

Ανάπτυξη
Budge

Budge

Εφαρμογή προϋπολογισμού προσωπικών οικονομικών για παρακολούθηση εξόδων και οικονομικό προγραμματισμό

Ανάπτυξη
Budibase

Budibase

Πλατφόρμα Low-code για τη δημιουργία επιχειρηματικών apps και workflows σε λίγα λεπτά

Ανάπτυξη
BugSink

BugSink

Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων για την παρακολούθηση εφαρμογών

Ανάπτυξη
Buildbot

Buildbot

Αυτο-φιλοξενούμενο πλαίσιο CI/CD για αυτοματοποιημένα builds και deployments

Ανάπτυξη
Bytebase

Bytebase

Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για διαχείριση αλλαγών σχήματος βάσης δεδομένων και DevOps

Ανάπτυξη
ByteChef

ByteChef

Πλατφόρμα open-source low-code για ενσωμάτωση API και αυτοματοποίηση ροής εργασιών

Ανάπτυξη
ByteStash

ByteStash

Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής αποσπασμάτων κώδικα με επισήμανση σύνταξης και αναζήτηση

Ανάπτυξη
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Ανάπτυξη
Calibre-Web

Calibre-Web

Το Calibre-Web είναι μια εφαρμογή web για περιήγηση, ανάγνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης ebook.

Ανάπτυξη
Cap

Cap

Εναλλακτική CAPTCHA proof-of-work με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα και χωρίς παρακολούθηση

Ανάπτυξη
Casdoor

Casdoor

Πλατφόρμα IAM ανοιχτού κώδικα με υποστήριξη SSO, OAuth 2.0, OIDC και SAML

Ανάπτυξη
Castopod

Castopod

Open-source πλατφόρμα podcast hosting με analytics και λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης

Ανάπτυξη
Centrifugo

Centrifugo

Το Centrifugo είναι ένας επεκτάσιμος real-time messaging server για τη δημιουργία ζωντανών εφαρμογών.

Ανάπτυξη
changedetection.io

changedetection.io

Εργαλείο ανίχνευσης αλλαγών και παρακολούθησης Website με οπτική επιλογή και ειδοποιήσεις

Ανάπτυξη
ChartDB

ChartDB

Επεξεργαστής διαγραμμάτων βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα με εξαγωγή DDL με AI και οπτικοποίηση σχήματος

Ανάπτυξη
Chatpad AI

Chatpad AI

Διαδικτυακή διεπαφή ChatGPT με έμφαση στην ιδιωτικότητα, με τοπική αποθήκευση δεδομένων και διαχείριση συνομιλιών

Ανάπτυξη
Checkcle

Checkcle

Full-stack uptime και παρακολούθηση υποδομής με δημόσιες σελίδες κατάστασης

Ανάπτυξη
Checkmate

Checkmate

Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για παρακολούθηση server και uptime

Ανάπτυξη
Checkmk

Checkmk

Παρακολούθηση υποδομής και εφαρμογών με auto-discovery και ειδοποιήσεις

Ανάπτυξη
Chibisafe

Chibisafe

Αυτο-φιλοξενούμενος χώρος αποθήκευσης αρχείων για μεταφόρτωση και διαμοιρασμό αρχείων με κοινόχρηστους συνδέσμους

Ανάπτυξη
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Πλατφόρμα ενσωμάτωσης εργαζομένων ανοιχτού κώδικα με Slack bot και αυτοματοποίηση ροής εργασιών

Ανάπτυξη
Chroma

Chroma

Ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων embedding για εφαρμογές AI και σημασιολογική αναζήτηση

Ανάπτυξη
ClassicPress

ClassicPress

WordPress fork χωρίς Gutenberg block editor, με έμφαση στη σταθερότητα

Ανάπτυξη
ClickHouse

ClickHouse

Στηλοειδής OLAP database για αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο με millisecond query latency

Ανάπτυξη
CloudBeaver

CloudBeaver

Διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων για ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένων

Ανάπτυξη
Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel daemon για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση χωρίς άνοιγμα θυρών

Ανάπτυξη
Cloudreve

Cloudreve

Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αποθήκευσης στο cloud με δυνατότητες διαχείρισης αρχείων και κοινής χρήσης

Ανάπτυξη
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Ελαφριά headless πλατφόρμα CMS για διαχείριση περιεχομένου και APIs

Ανάπτυξη
Code-Server

Code-Server

Το VS Code λειτουργεί στον browser για remote development από οποιαδήποτε συσκευή

Ανάπτυξη
Coder

Coder

Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την παροχή αυτο-φιλοξενούμενων περιβαλλόντων ανάπτυξης cloud

Ανάπτυξη
CodiMD

CodiMD

Συνεργατικός επεξεργαστής markdown σε πραγματικό χρόνο για τεκμηρίωση και λήψη σημειώσεων

Ανάπτυξη
Collabora Online

Collabora Online

Σουίτα γραφείου αυτο-φιλοξενούμενη και βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για συνεργατική επεξεργασία εγγράφων.

Ανάπτυξη
CommaFeed

CommaFeed

Self-hosted αναγνώστης RSS εμπνευσμένος από το Google Reader με συντομεύσεις πληκτρολογίου και εφαρμογές για κινητά.

Ανάπτυξη
ConvertX

ConvertX

Self-hosted online μετατροπέας αρχείων που υποστηρίζει 1000+ μορφές

Ανάπτυξη
Convex

Convex

Πλατφόρμα αντιδραστικής βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα για σύγχρονη ανάπτυξη εφαρμογών

Ανάπτυξη
COPS

COPS

Ελαφρύς PHP OPDS και HTML server που εκθέτει μια βιβλιοθήκη ebook Calibre σε αναγνώστες κινητών και browsers

Ανάπτυξη
CoreControl

CoreControl

Αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου για τη διαχείριση servers, uptime και υποδομής δικτύου

Ανάπτυξη
Countly

Countly

Αναλύσεις προϊόντων με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα για mobile, web και desktop εφαρμογές

Ανάπτυξη
Crawl4AI

Crawl4AI

Ανιχνευτής ιστού ανοιχτού κώδικα για εφαρμογές AI με έξοδο έτοιμη για LLM

Ανάπτυξη
Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

Ανάπτυξη
Crucix

Crucix

Πλατφόρμα OSINT που συγκεντρώνει 27 παγκόσμιες πηγές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε ένα ενοποιημένο ταμπλό

Ανάπτυξη
Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

Ανάπτυξη
CryptPad

CryptPad

Συνεργατική σουίτα γραφείου κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο με αποθήκευση μηδενικής γνώσης

Ανάπτυξη
CyberChef

CyberChef

Διαδικτυακό εργαλείο για λειτουργίες κρυπτογράφησης, κωδικοποίησης, συμπίεσης και ανάλυσης δεδομένων

Ανάπτυξη
Dagu

Dagu

DAG-based χρονοπρογραμματιστής ροής εργασιών με web UI για τη διαχείριση cron jobs και διοχετεύσεων εργασιών

Ανάπτυξη
Damselfly

Damselfly

Self-hosted διαχειριστής φωτογραφιών με αναγνώριση προσώπου και ανίχνευση αντικειμένων

Ανάπτυξη
dashdot

dashdot

Μινιμαλιστικό server ταμπλό με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο για CPU, RAM, storage και network stats

Ανάπτυξη
Dashy

Dashy

Ένα αυτο-φιλοξενούμενο προσωπικό dashboard με widgets, θέματα και έλεγχο κατάστασης.

Ανάπτυξη
Databag

Databag

Αυτο-φιλοξενούμενη ομοσπονδιακή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και νήματα βασισμένα σε θέματα.

Ανάπτυξη
Databasus

Databasus

Το Databasus είναι ένα εργαλείο backup βάσεων δεδομένων για PostgreSQL, MySQL και MongoDB

Ανάπτυξη
Dataline

Dataline

SQL chat interface με AI για εξερεύνηση και οπτικοποίηση οποιασδήποτε database

Ανάπτυξη
Dawarich

Dawarich

Self-hosted ιχνηλάτης ιστορικού τοποθεσίας με heatmaps και στατιστικά ταξιδιού

Ανάπτυξη
DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

Το DB Browser for SQLite είναι ένα οπτικό εργαλείο για τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την επεξεργασία αρχείων βάσης δεδομένων SQLite

Ανάπτυξη
Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

Ανάπτυξη
DenoKV

DenoKV

Η Denoland key-value database για το Deno Deploy

Ανάπτυξη
Dify

Dify

Open-source πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογών LLM με RAG, agents και workflows

Ανάπτυξη
Directus

Directus

Headless CMS που περιβάλλει databases με δυναμικό API και admin app

Ανάπτυξη
Dittofeed

Dittofeed

Πλατφόρμα εμπλοκής πελατών ανοιχτού κώδικα για αυτοματοποιημένη πολυκαναλική αποστολή μηνυμάτων

Ανάπτυξη
Diun

Diun

Ειδοποιητής ενημερώσεων Docker Image για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ενημερώνονται οι εικόνες

Ανάπτυξη
docassemble

docassemble

Σύστημα εμπειρογνωμόνων ανοιχτού κώδικα για καθοδηγούμενες συνεντεύξεις και αυτοματοποιημένη σύνταξη εγγράφων

Ανάπτυξη
Docker Registry

Docker Registry

Ιδιωτικό Docker registry για αποθήκευση και διανομή container images

Ανάπτυξη
Dockge

Dockge

Το Dockge είναι ένας εντυπωσιακός, εύχρηστος και άμεσης απόκρισης διαχειριστής στοίβας Docker Compose για αυτο-φιλοξενία.

Ανάπτυξη
Docmost

Docmost

Συνεργατική πλατφόρμα wiki και τεκμηρίωσης με επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο

Ανάπτυξη
Docspell

Docspell

Αυτο-φιλοξενούμενος οργανωτής εγγράφων με OCR, εξαγωγή NLP και αναζήτηση πλήρους κειμένου

Ανάπτυξη
Documenso

Documenso

Πλατφόρμα υπογραφής εγγράφων ανοιχτού κώδικα για ψηφιακές υπογραφές

Ανάπτυξη
DocuSeal

DocuSeal

Πλατφόρμα υπογραφής εγγράφων ανοιχτού κώδικα με δυνατότητες ηλεκτρονικής υπογραφής

Ανάπτυξη
Dograh

Dograh

Open-source no-code πλατφόρμα για τη δημιουργία AI voice agents σε λίγα λεπτά

Ανάπτυξη
DokuWiki

DokuWiki

Ελαφριά πλατφόρμα wiki βασισμένη σε αρχεία για τεκμηρίωση και βάσεις γνώσεων

Ανάπτυξη
Dolibarr

Dolibarr

Open-source πλατφόρμα ERP/CRM για τη διαχείριση επιχειρησιακών λειτουργιών

Ανάπτυξη
Domain Locker

Domain Locker

Ενιαία πλατφόρμα για τη διαχείριση και την παρακολούθηση χαρτοφυλακίων domain name

Ανάπτυξη
Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Ανάπτυξη
Downtify

Downtify

Κατεβάστε μουσική Spotify από το YouTube με εξώφυλλα άλμπουμ, στίχους και metadata

Ανάπτυξη
Dozzle

Dozzle

Ελαφρύ web UI για προβολή αρχείων καταγραφής κοντέινερ Docker σε πραγματικό χρόνο

Ανάπτυξη
Dragonfly

Dragonfly

Υψηλής απόδοσης αποθήκη δεδομένων ενδομνήμης, συμβατή με Redis, για σύγχρονο hardware

Ανάπτυξη
draw.io

draw.io

Δωρεάν εργαλείο διαγραμμάτων ανοιχτού κώδικα για διαγράμματα ροής, UML και δικτύου

Ανάπτυξη
drawDB

drawDB

Επεξεργαστής διαγραμμάτων βάσης δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης με εξαγωγή και εισαγωγή SQL

Ανάπτυξη
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Δωρεάν self-hosted Drizzle Studio με υπερδυνάμεις για διαχείριση βάσεων δεδομένων

Ανάπτυξη
Drupal

Drupal

CMS ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία και τη διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδων

Ανάπτυξη
DuckDNS

DuckDNS

Δωρεάν δυναμική υπηρεσία DNS για αντιστοίχιση διευθύνσεων IP σε domains

Ανάπτυξη
DumbDo

DumbDo

Το DumbDo είναι μια απίστευτα απλή, self-hosted λίστα εκκρεμοτήτων που απλά λειτουργεί

Ανάπτυξη
Duplicati

Duplicati

Κρυπτογραφημένη λύση αντιγράφων ασφαλείας που υποστηρίζει αποθήκευση στο cloud και απομακρυσμένους servers.

Ανάπτυξη
Easy!Appointments

Easy!Appointments

Δωρεάν σύστημα προγραμματισμού ραντεβού για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Ανάπτυξη
Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Ελαφρύς MQTT broker για IoT και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων

Ανάπτυξη
EdgeDB

EdgeDB

Γραφο-σχεσιακή βάση δεδομένων επόμενης γενιάς, βασισμένη σε PostgreSQL

Ανάπτυξη
Elasticsearch

Elasticsearch

Κατανεμημένη μηχανή αναζήτησης και analytics βασισμένη σε Apache Lucene

Ανάπτυξη
Element

Element

Ασφαλής εφαρμογή-πελάτης Matrix με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και διαπλατφορμική ανταλλαγή μηνυμάτων

Ανάπτυξη
EmailEngine

EmailEngine

Αυτο-φιλοξενούμενο email API proxy που συνδέει IMAP και SMTP με REST endpoints

Ανάπτυξη
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Ανάπτυξη
EmbyStat

EmbyStat

Εργαλείο στατιστικών και αναλύσεων για Emby και Jellyfin media servers

Ανάπτυξη
Enclosed

Enclosed

Μινιμαλιστική web application για την αποστολή ιδιωτικών και ασφαλών κρυπτογραφημένων σημειώσεων

Ανάπτυξη
ErsatzTV

ErsatzTV

Αυτο-φιλοξενούμενος IPTV server που δημιουργεί ζωντανά κανάλια από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων.

Ανάπτυξη
Erugo

Erugo

Self-hosted πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων με προστασία κωδικού πρόσβασης και ελέγχους λήξης

Ανάπτυξη
ESPHome

ESPHome

Σύστημα για τον έλεγχο μικροελεγκτών ESP8266/ESP32 με YAML

Ανάπτυξη
EspoCRM

EspoCRM

Δωρεάν open-source CRM για τη διαχείριση επαφών, συμφωνιών και σχέσεων με πελάτες

Ανάπτυξη
Etherpad

Etherpad

Επεξεργαστής συνεργατικών εγγράφων σε πραγματικό χρόνο με ζωντανή επεξεργασία και ιστορικό εκδόσεων

Ανάπτυξη
EverShop

EverShop

Σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα σε Node.js, React, GraphQL και PostgreSQL

Ανάπτυξη
Evolution API

Evolution API

Ανοιχτού κώδικα WhatsApp API για chatbots, αυτοματοποίηση και ενσωματώσεις μηνυμάτων

Ανάπτυξη
Evolution Go

Evolution Go

Υψηλής απόδοσης WhatsApp API gateway γραμμένο σε Go για αυτοματοποίηση μηνυμάτων

Ανάπτυξη
Excalidraw

Excalidraw

Εικονικός πίνακας για τη σχεδίαση χειρόγραφνων διαγραμμάτων και συνεργατικού καταιγισμού ιδεών

Ανάπτυξη
Expensave

Expensave

Εφαρμογή παρακολούθησης προσωπικών και οικογενειακών εξόδων

Ανάπτυξη
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Ελαφρύς self-hosted ιχνηλάτης προσωπικών εξόδων με dashboard και CSV import

Ανάπτυξη
Explo

Explo

Μετατρέπει τις προτάσεις του ListenBrainz σε λίστες αναπαραγωγής στη μουσική βιβλιοθήκη.

Ανάπτυξη
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Ελαφριά εφαρμογή παρακολούθησης προσωπικών οικονομικών με PWA για κινητά και σάρωση αποδείξεων

Ανάπτυξη
Faraday

Faraday

Open-source πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθειών για ομάδες ασφαλείας

Ανάπτυξη
Fasten Health

Fasten Health

Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής προσωπικών και οικογενειακών ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων

Ανάπτυξη
Fider

Fider

Open-source πλατφόρμα ανατροφοδότησης για τη συλλογή και τη διαχείριση ανατροφοδότησης χρηστών

Ανάπτυξη
File Browser

File Browser

Διαδικτυακός file manager για περιήγηση, μεταφόρτωση και διαχείριση αρχείων στον server σας

Ανάπτυξη
File Drop

File Drop

Αποκεντρωμένη κοινή χρήση αρχείων peer-to-peer χρησιμοποιώντας τεχνολογία IPFS

Ανάπτυξη
FileFlows

FileFlows

Αυτοματοποιημένος επεξεργαστής αρχείων πολυμέσων που μειώνει τα μεγέθη των αρχείων έως και 90%

Ανάπτυξη
FileGator

FileGator

Αυτο-φιλοξενούμενος πολυχρηστικός διαχειριστής αρχείων με δικαιώματα βάσει ρόλων και χωρίς βάση δεδομένων

Ανάπτυξη
Filestash

Filestash

Self-hosted file manager για FTP, SFTP, S3, WebDAV, και 20+ storage backends

Ανάπτυξη
Firefly

Firefly

Απλός WireGuard VPN server με web management interface

Ανάπτυξη
Firefly III

Firefly III

Επαγγελματικός αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής προσωπικών οικονομικών και προϋπολογισμού

Ανάπτυξη
Firefox

Firefox

Αυτο-φιλοξενούμενο πρόγραμμα περιήγησης Firefox προσβάσιμο μέσω διασύνδεσης web

Ανάπτυξη
Flagsmith

Flagsmith

Υπηρεσία feature flag και remote config ανοιχτού κώδικα με A/B testing

Ανάπτυξη
Flame

Flame

Αυτο-φιλοξενούμενη αρχική σελίδα και πίνακας ελέγχου εφαρμογών για το homelab σας

Ανάπτυξη
FlareSolverr

FlareSolverr

Proxy server για παράκαμψη προστασίας Cloudflare για web scraping

Ανάπτυξη
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Ανάπτυξη
flatnotes

flatnotes

Εφαρμογή σημειώσεων Database-less Markdown με wikilinks και full-text search

Ανάπτυξη
Fleet

Fleet

Πλατφόρμα διαχείρισης συσκευών και ασφάλειας τελικών σημείων ανοιχτού κώδικα, που υποστηρίζεται από το osquery

Ανάπτυξη
FlexGet

FlexGet

Εργαλείο αυτοματισμού που βασίζεται σε YAML για τη λήψη πολυμέσων από RSS, torrents και Usenet.

Ανάπτυξη
Flipt

Flipt

Self-hosted πλατφόρμα διαχείρισης feature flag με ενσωμάτωση Git

Ανάπτυξη
Flowise

Flowise

Open-source low-code εργαλείο για τη δημιουργία ροών ενορχήστρωσης LLM και πρακτόρων AI

Ανάπτυξη
Focalboard

Focalboard

Εργαλείο διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα με πίνακες Kanban, πίνακες και προβολές ημερολογίου

Ανάπτυξη
Forgejo

Forgejo

Αυτο-φιλοξενούμενη ελαφριά Git service με web interface και λειτουργίες συνεργασίας

Ανάπτυξη
Form.io

Form.io

Ανοιχτού κώδικα form builder και data management platform με REST API

Ανάπτυξη
Formbricks

Formbricks

Πλατφόρμα ερευνών ανοιχτού κώδικα για in-app, link, website και email feedback.

Ανάπτυξη
FossFLOW

FossFLOW

Εργαλείο ισομετρικής διαγραμμογράφησης μέσω browser για οπτικοποίηση υποδομών

Ανάπτυξη
Foundry VTT

Foundry VTT

Αυτο-φιλοξενούμενο virtual tabletop για online καμπάνιες RPG με χάρτες και ζάρια

Ανάπτυξη
FreeCAD

FreeCAD

Προσβάσιμο από περιηγητή παραμετρικό εργαλείο 3D CAD μοντελοποίησης για μηχανική και σχεδιασμό

Ανάπτυξη
FreeScout

FreeScout

Ελαφρύ open-source help desk και σύστημα κοινόχρηστων εισερχομένων

Ανάπτυξη
FreshRSS

FreshRSS

Self-hosted RSS feed συγκεντρωτής για τη διαχείριση και την ανάγνωση των ροών σας

Ανάπτυξη
Gatus

Gatus

Σελίδα κατάστασης προσανατολισμένη σε developers με πολυπρωτοκολική παρακολούθηση διαθεσιμότητας και ειδοποιήσεις

Ανάπτυξη
Gerrit

Gerrit

Σύστημα αναθεώρησης κώδικα εταιρικού επιπέδου, βασισμένο στο web και χτισμένο πάνω από το Git

Ανάπτυξη
Ghost

Ghost

Το Ghost είναι μια ισχυρή πλατφόρμα για επαγγελματικές εκδόσεις

Ανάπτυξη
Ghostfolio

Ghostfolio

Λογισμικό διαχείρισης πλούτου ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων

Ανάπτυξη
GIMP

GIMP

Επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων και εργαλείο γραφιστικής, προσβάσιμο από browser

Ανάπτυξη
Gitea

Gitea

Το Gitea είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Git hosting

Ανάπτυξη
GitIngest

GitIngest

Μετατροπέας κειμένου από Git σε μορφή φιλική προς LLM για ανάλυση κώδικα με AI

Ανάπτυξη
GitLab

GitLab

Το GitLab είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα DevOps για διαχείριση αποθετηρίων Git και CI/CD

Ανάπτυξη
Glance

Glance

Αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου που συγκεντρώνει όλες τις ροές σας σε ένα μέρος

Ανάπτυξη
Glances

Glances

Το Glances είναι ένα διαπλατφορμικό εργαλείο παρακολούθησης συστήματος με web διεπαφή

Ανάπτυξη
GlitchTip

GlitchTip

Sentry-συμβατή πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων και απόδοσης

Ανάπτυξη
GLPI

GLPI

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα IT asset management και help desk για IT operations

Ανάπτυξη
GoatCounter

GoatCounter

Web analytics με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, χωρίς cookies ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων

Ανάπτυξη
GoCD

GoCD

Server συνεχούς παράδοσης με χαρτογράφηση ροής αξίας και μοντελοποίηση pipeline

Ανάπτυξη
Gogs

Gogs

Το Gogs είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία Git για εύκολη διαχείριση έργων

Ανάπτυξη
Gokapi

Gokapi

Self-hosted server διαμοιρασμού αρχείων με συνδέσμους που λήγουν και υποστήριξη S3

Ανάπτυξη
Gonic

Gonic

Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος Subsonic server ροής μουσικής γραμμένος σε Go

Ανάπτυξη
Gotenberg

Gotenberg

API χωρίς κατάσταση με την υποστήριξη του Docker για απρόσκοπτη μετατροπή και δημιουργία PDF

Ανάπτυξη
Gotify

Gotify

Αυτο-φιλοξενούμενος server push notification με ένα απλό REST API

Ανάπτυξη
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API και διεπαφή web για αυτοματοποίηση μηνυμάτων πολλαπλών συσκευών

Ανάπτυξη
Grafana

Grafana

Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα observability για οπτικοποίηση και παρακολούθηση μετρήσεων

Ανάπτυξη
Gramps Web

Gramps Web

Self-hosted πλατφόρμα γενεαλογίας για τη δημιουργία και την κοινή χρήση οικογενειακών δέντρων

Ανάπτυξη
Grav

Grav

Σύγχρονο flat-file CMS που δεν απαιτεί βάση δεδομένων, μόνο αρχεία και φακέλους

Ανάπτυξη
Grimmory

Grimmory

Self-hosted διαχειριστής συλλογής βιβλίων με ενσωματωμένο αναγνώστη και συγχρονισμό συσκευών

Ανάπτυξη
Grimoire

Grimoire

Self-hosted bookmark manager με αυτόματη εξαγωγή metadata και αναζήτηση full-text

Ανάπτυξη
Grist

Grist

Ανοιχτού κώδικα υβρίδιο υπολογιστικού φύλλου-βάσης δεδομένων για τη δημιουργία εφαρμογών δεδομένων

Ανάπτυξη
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Ανάπτυξη
GrowthBook

GrowthBook

Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για feature flagging και A/B testing

Ανάπτυξη
Habitica

Habitica

Παιχνιδοποιημένος διαχειριστής εργασιών που μετατρέπει την παραγωγικότητα σε μια περιπέτεια RPG

Ανάπτυξη
Halo

Halo

Σύγχρονο CMS ανοιχτού κώδικα με αγορά plugin και πρόγραμμα επεξεργασίας βασισμένο σε μπλοκ

Ανάπτυξη
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Ανάπτυξη
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-source GraphQL engine με άμεσα APIs πάνω από οποιαδήποτε βάση δεδομένων

Ανάπτυξη
Headscale

Headscale

Self-hosted διακομιστής ελέγχου συμβατός με Tailscale για δικτύωση πλέγματος WireGuard.

Ανάπτυξη
Healthchecks

Healthchecks

Παρακολούθηση cron job και εργασιών παρασκηνίου ανοιχτού κώδικα με άμεσες ειδοποιήσεις

Ανάπτυξη
HedgeDoc

HedgeDoc

Συνεργατικός markdown editor πραγματικού χρόνου για την τεκμηρίωση ομάδας

Ανάπτυξη
Heimdall

Heimdall

Πίνακας ελέγχου εφαρμογών για την οργάνωση και την πρόσβαση στα web services σας

Ανάπτυξη
Hermes Agent

Hermes Agent

Αυτοβελτιούμενος πράκτορας AI με ενσωματωμένο βρόχο μάθησης και πολυκαναλική ανταλλαγή μηνυμάτων

Ανάπτυξη
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Self-hosted πράκτορας AI Hermes και UI web chat συγκεντρωμένα σε μία ανάπτυξη Docker.

Ανάπτυξη
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open-source web UI κέντρο εντολών για τον πράκτορα AI Hermes

Ανάπτυξη
HeyForm

HeyForm

Ανοιχτού κώδικα συνομιλιακός form builder με λογική υπό όρους και αναλύσεις.

Ανάπτυξη
Hi.Events

Hi.Events

Ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων και έκδοσης εισιτηρίων

Ανάπτυξη
Homarr

Homarr

Σύγχρονο self-hosted dashboard για οργάνωση και παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών σας

Ανάπτυξη
Home Assistant

Home Assistant

Πλατφόρμα οικιακού αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα για τον έλεγχο έξυπνων συσκευών

Ανάπτυξη
Homebox

Homebox

Σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων και οργάνωσης σχεδιασμένο για οικιακούς χρήστες

Ανάπτυξη
Homebridge

Homebridge

Γέφυρα HomeKit για μη-Apple συσκευές έξυπνου σπιτιού χρησιμοποιώντας plugins

Ανάπτυξη
Homepage

Homepage

Σύγχρονο, προσαρμόσιμο ταμπλό εφαρμογών με ενσωμάτωση Docker

Ανάπτυξη
Homer

Homer

Απλό self-hosted στατικό dashboard για την οργάνωση όλων των υπηρεσιών του server σας

Ανάπτυξη
Hoop

Hoop

Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trails

Ανάπτυξη
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Ανάπτυξη
HortusFox

HortusFox

Αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα διαχείρισης φυτών για την παρακολούθηση ρουτινών φροντίδας και την οργάνωση του κήπου

Ανάπτυξη
Huginn

Huginn

Self-hosted πλατφόρμα αυτοματισμού για τη δημιουργία monitoring agents

Ανάπτυξη
Hugo

Hugo

Αστραπιαία γρήγορο static site generator κατασκευασμένο με Go

Ανάπτυξη
HumHub

HumHub

Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο και πλατφόρμα intranet ανοιχτού κώδικα για ομάδες

Ανάπτυξη
imgproxy

imgproxy

Γρήγορος server άμεσης επεξεργασίας εικόνων για αλλαγή μεγέθους, περικοπή και μετατροπή μορφής

Ανάπτυξη
Immich

Immich

Το Immich είναι μια υψηλής απόδοσης self-hosted λύση διαχείρισης φωτογραφιών και βίντεο

Ανάπτυξη
Infisical

Infisical

Open-source secrets manager για συγχρονισμό env variables και API keys σε ομάδες και υποδομές

Ανάπτυξη
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Ενοποιημένη πλατφόρμα χρονοσειρών με Flux ερωτήματα και ενσωματωμένο web UI

Ανάπτυξη
Inkscape

Inkscape

Επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών προσβάσιμος από browser για εικονογραφήσεις και σχεδιασμό SVG

Ανάπτυξη
InsForge

InsForge

Πλατφόρμα backend ανοιχτού κώδικα με auth, database και storage για πράκτορες AI

Ανάπτυξη
InvenTree

InvenTree

Απογραφή ανταλλακτικών ανοιχτού κώδικα και διαχείριση BOM για ομάδες μηχανικών

Ανάπτυξη
Invidious

Invidious

Εναλλακτικό front-end που σέβεται την ιδιωτικότητα για το YouTube, χωρίς διαφημίσεις ή παρακολούθηση

Ανάπτυξη
Invio

Invio

Μινιμαλιστικό αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα τιμολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές ομάδες

Ανάπτυξη
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Open-source πλατφόρμα τιμολόγησης και χρέωσης για freelancers και μικρές επιχειρήσεις

Ανάπτυξη
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Πλατφόρμα τιμολόγησης ανοιχτού κώδικα με προσφορές, έξοδα και πύλη πληρωμών

Ανάπτυξη
Isso

Isso

Ελαφριά, self-hosted εναλλακτική λύση Disqus για ιστολόγια και στατικές ιστοσελίδες

Ανάπτυξη
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Ανάπτυξη
ITFlow

ITFlow

Πλατφόρμα PSA ανοιχτού κώδικα για MSPs, με τεκμηρίωση IT, ticketing και τιμολόγηση

Ανάπτυξη
iTop

iTop

Πλατφόρμα ITSM ανοιχτού κώδικα και CMDB για τη διαχείριση υπηρεσιών και υποδομών IT

Ανάπτυξη
Jackett

Jackett

Torrent tracker proxy μεταφράζοντας ερωτήματα για τα Sonarr, Radarr και άλλα εργαλεία αυτοματισμού

Ανάπτυξη
Jaeger

Jaeger

Το Jaeger είναι ένα ανοιχτού κώδικα σύστημα κατανεμημένης ανίχνευσης για την παρακολούθηση microservices

Ανάπτυξη
Jellyfin

Jellyfin

Δωρεάν και open-source media server για την οργάνωση και το streaming της βιβλιοθήκης πολυμέσων σας

Ανάπτυξη
Jellyseerr

Jellyseerr

Εργαλείο διαχείρισης αιτημάτων πολυμέσων για Jellyfin, Emby και Plex με ροή εργασιών έγκρισης

Ανάπτυξη
Jenkins

Jenkins

Το Jenkins είναι ένας open-source automation server για CI/CD pipelines

Ανάπτυξη
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα video conferencing με κοινή χρήση οθόνης και καταγραφή

Ανάπτυξη
Jitsu

Jitsu

Open-source πλατφόρμα δεδομένων πελατών και event streaming pipeline για μηχανικούς

Ανάπτυξη
JobOps

JobOps

Self-hosted pipeline αναζήτησης εργασίας που αναζητά σε πλατφόρμες και προσαρμόζει βιογραφικά

Ανάπτυξη
Joomla

Joomla

CMS ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και εφαρμογών web

Ανάπτυξη
Joplin Server

Joplin Server

Αυτοφιλοξενούμενος server συγχρονισμού για την εφαρμογή λήψης σημειώσεων Joplin

Ανάπτυξη
Jotty

Jotty

Ελαφριά εφαρμογή λήψης σημειώσεων και λίστας ελέγχου με Markdown και πίνακες Kanban

Ανάπτυξη
jsreport

jsreport

Αυτο-φιλοξενούμενος server αναφορών για PDF, Excel και DOCX από πρότυπα HTML

Ανάπτυξη
JumpServer

JumpServer

Κεντρική πύλη προνομιακής πρόσβασης για συνεδρίες SSH, RDP και βάσης δεδομένων

Ανάπτυξη
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον για ζωντανό κώδικα, ανάλυση δεδομένων και οπτικοποιήσεις

Ανάπτυξη
JupyterLab

JupyterLab

Το JupyterLab είναι ένα διαδικτυακό διαδραστικό περιβάλλον ανάπτυξης για notebooks και κώδικα

Ανάπτυξη
Juxtapose

Juxtapose

Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platforms

Ανάπτυξη
Kan

Kan

Open-source Kanban board και εργαλείο διαχείρισης έργων, μια εναλλακτική του Trello

Ανάπτυξη
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Ανάπτυξη
Kaneo

Kaneo

Διαχείριση έργων ανοιχτού κώδικα με kanban boards και ενσωμάτωση GitHub

Ανάπτυξη
Kapowarr

Kapowarr

Self-hosted διαχειριστής κόμικς για αυτοματοποιημένη λήψη και οργάνωση

Ανάπτυξη
Karakeep

Karakeep

Το Karakeep είναι ένας self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών με ετικετογράφηση και αναζήτηση με τεχνολογία AI.

Ανάπτυξη
Kavita

Kavita

Self-hosted ψηφιακή βιβλιοθήκη για κόμικς, manga και ebooks

Ανάπτυξη
Keila

Keila

Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα newsletter με drag-and-drop editor και παράδοση SMTP

Ανάπτυξη
Kener

Kener

Open-source πλατφόρμα σελίδας κατάστασης και παρακολούθησης uptime με διαχείριση περιστατικών

Ανάπτυξη
Kestra

Kestra

Πλατφόρμα workflow orchestration ανοιχτού κώδικα για data pipelines και αυτοματισμό

Ανάπτυξη
Keycloak

Keycloak

Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης ανοιχτού κώδικα με SSO, OAuth2 και SAML

Ανάπτυξη
Khoj

Khoj

AI βοηθός ανοιχτού κώδικα για συνομιλία με τα έγγραφά σας και το διαδίκτυο

Ανάπτυξη
Kibana

Kibana

UI οπτικοποίησης ανοιχτού κώδικα για Elasticsearch με dashboards και search

Ανάπτυξη
Kill Bill

Kill Bill

Πλατφόρμα χρέωσης συνδρομών και πληρωμών ανοιχτού κώδικα για SaaS και marketplaces

Ανάπτυξη
Kimai

Kimai

Αυτο-φιλοξενούμενη καταγραφή χρόνου για ελεύθερους επαγγελματίες, πρακτορεία και ομάδες

Ανάπτυξη
KitchenOwl

KitchenOwl

Self-hosted κοινόχρηστη λίστα αγορών, διαχειριστής συνταγών και προγραμματιστής γευμάτων

Ανάπτυξη
Koillection

Koillection

Self-hosted διαχειριστής συλλογής για την καταλογογράφηση βιβλίων, παιχνιδιών, βινυλίων και άλλων.

Ανάπτυξη
Komari

Komari

Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου παρακολούθησης server με μετρήσεις πραγματικού χρόνου

Ανάπτυξη
Komga

Komga

Self-hosted media server για κόμικς, manga, περιοδικά και eBooks με OPDS και υποστήριξη συγχρονισμού

Ανάπτυξη
Kong

Kong

Cloud-native API gateway σχεδιασμένο για υβριδικά και multi-cloud περιβάλλοντα

Ανάπτυξη
Kotaemon

Kotaemon

Chatbot ερωτοαπαντήσεων εγγράφων ανοιχτού κώδικα με υποστήριξη πολλαπλών LLM και OCR

Ανάπτυξη
Kroki

Kroki

Ενοποιημένο diagram-as-code API που αποδίδει 30+ τύπους διαγραμμάτων μέσω HTTP

Ανάπτυξη
Kutt

Kutt

Σύγχρονο self-hosted URL shortener με προσαρμοσμένα domains, analytics, και REST API

Ανάπτυξη
Label Studio

Label Studio

Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα data labeling και annotation για έργα machine learning

Ανάπτυξη
Lago

Lago

Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για καταμέτρηση και τιμολόγηση βάσει χρήσης

Ανάπτυξη
Langflow

Langflow

Το Langflow είναι ένα οπτικό εργαλείο δημιουργίας ροών εργασιών AI για τη δημιουργία εφαρμογών LLM.

Ανάπτυξη
Langfuse

Langfuse

Open-source πλατφόρμα μηχανικής LLM για παρατηρησιμότητα και αξιολόγηση

Ανάπτυξη
LanguageTool

LanguageTool

Ελεγκτής γραμματικής, ύφους και ορθογραφίας ανοιχτού κώδικα για 25+ γλώσσες

Ανάπτυξη
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Self-hosted αυτοματοποίηση για λήψεις ebook και audiobook με παρακολούθηση συγγραφέων

Ανάπτυξη
Leantime

Leantime

Σύστημα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο για μη διαχειριστές έργων

Ανάπτυξη
Lemmy

Lemmy

Ομοσπονδιακός συσσωρευτής συνδέσμων και πλατφόρμα συζητήσεων για self-hosted φόρουμ

Ανάπτυξη
LibreChat

LibreChat

Το LibreChat είναι μια διεπαφή συνομιλίας AI με υποστήριξη RAG για χρήση LLM πολλαπλών παρόχων

Ανάπτυξη
LibreDesk

LibreDesk

Helpdesk ανοιχτού κώδικα με omnichannel ticketing, live chat και SLA management

Ανάπτυξη
LibrePhotos

LibrePhotos

Αυτο-φιλοξενούμενη διαχείριση φωτογραφιών με αναγνώριση προσώπου και αναζήτηση με AI

Ανάπτυξη
LibreSpeed

LibreSpeed

Αυτο-φιλοξενούμενος HTML5 server τεστ ταχύτητας internet με ενσωματωμένη βάση δεδομένων αποτελεσμάτων

Ανάπτυξη
LibreTranslate

LibreTranslate

Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα API μηχανικής μετάφρασης που είναι εξ ολοκλήρου self-hosted

Ανάπτυξη
Lidarr

Lidarr

Αυτοματοποιημένος διαχειριστής και οργανωτής συλλογής μουσικής για Usenet και torrents

Ανάπτυξη
Lightdash

Lightdash

Πλατφόρμα BI ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο dbt για εξερεύνηση δεδομένων και πίνακες ελέγχου.

Ανάπτυξη
LimeSurvey

LimeSurvey

Επαγγελματική online πλατφόρμα ερευνών για τη δημιουργία και διαχείριση ερωτηματολογίων

Ανάπτυξη
Linkding

Linkding

Το Linkding είναι ένας μινιμαλιστικός, γρήγορος, self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών

Ανάπτυξη
LinkStack

LinkStack

Αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση Linktree για επώνυμες σελίδες link-in-bio

Ανάπτυξη
Linkwarden

Linkwarden

Το Linkwarden είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής σελιδοδεικτών με αρχειοθέτηση πλήρους σελίδας

Ανάπτυξη
Listmonk

Listmonk

Υψηλής απόδοσης αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής ενημερωτικών δελτίων και λιστών αλληλογραφίας

Ανάπτυξη
LiteLLM

LiteLLM

Το LiteLLM είναι μια πύλη AI για να καλέσει 100+ LLMs χρησιμοποιώντας το format του OpenAI.

Ανάπτυξη
Livebook

Livebook

Σημειωματάρια Elixir ανοιχτού κώδικα για επιστήμη δεδομένων, ML και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Ανάπτυξη
LLDAP

LLDAP

Ελαφρύς authentication server που παρέχει ένα απλοποιημένο LDAP backend για self-hosted εφαρμογές

Ανάπτυξη
LMS

LMS

Ελαφρύς self-hosted music streaming server με Subsonic API

Ανάπτυξη
LobeChat

LobeChat

Σύγχρονο πλαίσιο συνομιλίας AI ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει πολλούς παρόχους LLM

Ανάπτυξη
Local Deep Research

Local Deep Research

Self-hosted βοηθός AI ενδελεχούς έρευνας με την υποστήριξη παρόχων cloud LLM

Ανάπτυξη
LocalAI

LocalAI

Self-hosted API server συμβατός με OpenAI για inference τοπικού μοντέλου AI

Ανάπτυξη
Locust

Locust

Βασισμένο σε Python κατανεμημένο εργαλείο δοκιμής φόρτου με web UI πραγματικού χρόνου

Ανάπτυξη
Logseq

Logseq

Self-hosted, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, knowledge base και block-based outliner

Ανάπτυξη
Logto

Logto

Το Logto είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ταυτότητας και ελέγχου ταυτότητας με υποστήριξη OAuth και OIDC

Ανάπτυξη
LubeLogger

LubeLogger

Ολοκληρωμένο σύστημα συντήρησης οχημάτων και διαχείρισης καυσίμων

Ανάπτυξη
Lychee

Lychee

Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης φωτογραφιών με οργάνωση άλμπουμ, περιήγηση EXIF και λεπτομερή στοιχεία ελέγχου κοινής χρήσης

Ανάπτυξη
Mage AI

Mage AI

Το Mage AI είναι ένα εργαλείο data pipeline για τη δημιουργία και τη διαχείριση ETL workflows

Ανάπτυξη
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Αυτο-φιλοξενούμενη αρχειοθέτηση email με συγχρονισμό IMAP, αναζήτηση πλήρους κειμένου και εξαγωγή.

Ανάπτυξη
Mailpit

Mailpit

Εργαλείο δοκιμής email SMTP ανοιχτού κώδικα με εισερχόμενα μέσω browser για προγραμματιστές

Ανάπτυξη
Maloja

Maloja

Self-hosted βάση δεδομένων scrobble μουσικής με προσωπικά διαγράμματα ακρόασης

Ανάπτυξη
Manticore Search

Manticore Search

Μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα με full-text και vector search μέσω MySQL protocol

Ανάπτυξη
MariaDB

MariaDB

Σχεσιακός database server ανοιχτού κώδικα και άμεση αντικατάσταση για MySQL

Ανάπτυξη
Marimo

Marimo

Open-source αντιδραστικό Python notebook με υποστήριξη SQL και αναπαραγώγιμη εκτέλεση

Ανάπτυξη
Marreta

Marreta

Self-hosted proxy άρθρων για καθαρή ανάγνωση χωρίς διαφημίσεις με έξυπνο caching

Ανάπτυξη
Mastodon

Mastodon

Αυτο-φιλοξενούμενος ομοσπονδιακός διακομιστής microblogging βασισμένος στο πρότυπο ActivityPub

Ανάπτυξη
Mathesar

Mathesar

Διαδικτυακή διεπαφή τύπου υπολογιστικού φύλλου για εξερεύνηση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων PostgreSQL

Ανάπτυξη
Matomo

Matomo

Κορυφαία open-source πλατφόρμα web analytics με πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων και ιδιωτικότητα

Ανάπτυξη
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Ανοιχτού κώδικα Matrix homeserver για αποκεντρωμένη, κρυπτογραφημένη επικοινωνία

Ανάπτυξη
Mattermost

Mattermost

Πλατφόρμα ομαδικής συνεργασίας ανοιχτού κώδικα με ανταλλαγή μηνυμάτων, κοινή χρήση αρχείων και ενσωματώσεις

Ανάπτυξη
Mautic

Mautic

Ανοιχτού κώδικα αυτοματοποίηση μάρκετινγκ για καμπάνιες email, lead scoring και journeys

Ανάπτυξη
MaxKB

MaxKB

Το MaxKB είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία πρακτόρων βάσης γνώσεων AI εταιρικού επιπέδου

Ανάπτυξη
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Open-source διαχείριση εγγράφων με OCR, αναζήτηση πλήρους κειμένου και workflows

Ανάπτυξη
Maybe

Maybe

Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα προσωπικών οικονομικών και διαχείρισης πλούτου

Ανάπτυξη
Mazanoke

Mazanoke

Βελτιστοποιητής εικόνων βασισμένος σε πρόγραμμα περιήγησης με μετατροπή μορφής και αφαίρεση EXIF

Ανάπτυξη
Mealie

Mealie

Το Mealie είναι ένας self-hosted διαχειριστής συνταγών με προγραμματισμό γευμάτων και λίστες αγορών

Ανάπτυξη
Medusa

Medusa

Αυτόματος Διαχειριστής Βιβλιοθήκης Βίντεο για τηλεοπτικές σειρές με υποστήριξη Plex και Jellyfin

Ανάπτυξη
Meilisearch

Meilisearch

Αστραπιαία μηχανή αναζήτησης για σύγχρονες εφαρμογές

Ανάπτυξη
Memgraph

Memgraph

Βάση δεδομένων γραφήματος ενδομνήμης για αναλύσεις πραγματικού χρόνου σε συνδεδεμένα δεδομένα

Ανάπτυξη
Memos

Memos

Το Memos είναι μια ελαφριά εφαρμογή λήψης σημειώσεων που δίνει προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα

Ανάπτυξη
MeshCentral

MeshCentral

Self-hosted πλατφόρμα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης για επιτραπέζιους υπολογιστές, servers και συσκευές IoT

Ανάπτυξη
Metabase

Metabase

Πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας ανοιχτού κώδικα για οπτικοποίηση δεδομένων και αναλύσεις

Ανάπτυξη
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Τερματικό συναλλαγών MetaTrader 5 προσβάσιμο από browser για 24/7 συναλλαγές forex και CFD

Ανάπτυξη
MeTube

MeTube

Το MeTube είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα λήψης βίντεο για το YouTube και άλλες πλατφόρμες

Ανάπτυξη
MicroBin

MicroBin

Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο pastebin, εργαλείο κοινής χρήσης αρχείων και συντομευτής URL σε Rust

Ανάπτυξη
Milvus

Milvus

Διανυσματική βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για εφαρμογές AI και αναζήτηση ομοιότητας

Ανάπτυξη
MindsDB

MindsDB

Το MindsDB είναι μια πλατφόρμα AI για τη δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης από επιχειρησιακά δεδομένα

Ανάπτυξη
Mini QR

Mini QR

Αυτο-φιλοξενούμενη γεννήτρια κωδικών QR με προσαρμοσμένα στυλ και μαζική εξαγωγή

Ανάπτυξη
Miniflux

Miniflux

Μινιμαλιστικός και με σαφή προσανατολισμό αναγνώστης RSS feed με ένα καθαρό web interface

Ανάπτυξη
MiroFish

MiroFish

Μηχανή πρόβλεψης AI με την ισχύ της προσομοίωσης πολυ-πρακτορικής νοημοσύνης σμήνους

Ανάπτυξη
MiroTalk

MiroTalk

Self-hosted P2P video conferencing με απεριόριστα δωμάτια και screen sharing

Ανάπτυξη
Mongo Express

Mongo Express

Διαδικτυακό διαχειριστικό περιβάλλον χρήστη MongoDB για περιήγηση, επεξεργασία και διαχείριση βάσεων δεδομένων

Ανάπτυξη
MongoDB 4

MongoDB 4

Βάση δεδομένων NoSQL προσανατολισμένη στα έγγραφα με αποθήκευση εγγράφων τύπου JSON

Ανάπτυξη
Monica

Monica

Σύστημα διαχείρισης προσωπικών σχέσεων για την καταγραφή της ζωής σας

Ανάπτυξη
Moodist

Moodist

Μίξερ ατμοσφαιρικού ηχοτοπίου με εργαλεία παραγωγικότητας για βαθιά συγκέντρωση και χαλάρωση

Ανάπτυξη
Moodle

Moodle

Open-source learning management system που εμπιστεύεται πάνω από 489 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως

Ανάπτυξη
Morphic

Morphic

Μηχανή αναζήτησης AI ανοιχτού κώδικα με παραγωγικές απαντήσεις και παραπομπές πηγών

Ανάπτυξη
mStream

mStream

Ελαφρύς self-hosted streaming server μουσικής με εγγενείς εφαρμογές iOS και Android

Ανάπτυξη
Mylar3

Mylar3

Αυτο-φιλοξενούμενο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα λήψης κόμικ και διαχείρισης βιβλιοθήκης

Ανάπτυξη
MySQL

MySQL

Γρήγορη, αξιόπιστη σχεσιακή βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα για φόρτους εργασίας web και εφαρμογών

Ανάπτυξη
n8n

n8n

Πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροής εργασιών με οπτική διεπαφή βασισμένη σε κόμβους

Ανάπτυξη
Nango

Nango

Open-source OAuth και API πλατφόρμα ενσωμάτωσης για 300+ υπηρεσίες

Ανάπτυξη
NATS

NATS

Cloud-native σύστημα μηνυμάτων με pub/sub, request-reply και JetStream

Ανάπτυξη
Navidrome

Navidrome

Το Navidrome είναι ένας self-hosted music server με web και mobile streaming

Ανάπτυξη
Neko

Neko

Self-hosted εικονικός browser για συνεργατικό web browsing και streaming

Ανάπτυξη
Neo4j

Neo4j

Η κορυφαία παγκοσμίως βάση δεδομένων γραφημάτων ανοιχτού κώδικα για συνδεδεμένα δεδομένα

Ανάπτυξη
NetBird Client

NetBird Client

Ασφαλής πελάτης VPN mesh βασισμένος σε WireGuard με SSO και λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασης

Ανάπτυξη
NetBox

NetBox

Open-source μοντελοποίηση υποδομής δικτύου για IPAM, DCIM και τεκμηρίωση

Ανάπτυξη
Netdata

Netdata

Πράκτορας παρακολούθησης υποδομής σε πραγματικό χρόνο με 800+ ενσωματώσεις

Ανάπτυξη
New API

New API

Το Νέο API είναι ένα LLM gateway και AI asset management system για πολλούς παρόχους

Ανάπτυξη
Nextcloud

Nextcloud

Το Nextcloud είναι μια ισχυρή self-hosted πλατφόρμα παραγωγικότητας

Ανάπτυξη
Nexterm

Nexterm

Διαχείριση server μέσω browser για συνδέσεις SSH, VNC και RDP

Ανάπτυξη
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Καθολικός διαχειριστής αποθετηρίου τεχνουργημάτων για Maven, npm, Docker, και PyPI

Ανάπτυξη
NocoBase

NocoBase

Το NocoBase είναι μια επεκτάσιμη no-code/low-code πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογών

Ανάπτυξη
NocoDB

NocoDB

Εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα του Airtable που μετατρέπει βάσεις δεδομένων σε έξυπνα υπολογιστικά φύλλα

Ανάπτυξη
Node-RED

Node-RED

Οπτικό εργαλείο low-code για τη διασύνδεση συσκευών IoT, APIs και online υπηρεσιών

Ανάπτυξη
NodeBB

NodeBB

Το NodeBB είναι μια σύγχρονη, real-time πλατφόρμα συζητήσεων για τη δημιουργία φόρουμ κοινότητας

Ανάπτυξη
Norish

Norish

Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής συνταγών με εισαγωγή από social media και συγχρονισμό νοικοκυριού

Ανάπτυξη
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Αυτο-φιλοξενούμενη βάση γνώσεων markdown με προβολή γραφήματος και ενσωμάτωση AI

Ανάπτυξη
Notifuse

Notifuse

Πλατφόρμα self-hosted email marketing και transactional email

Ανάπτυξη
Novu

Novu

Open-source υποδομή ειδοποιήσεων για αποστολή email, SMS και push

Ανάπτυξη
ntfy

ntfy

Self-hosted push notification server για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω απλών αιτημάτων HTTP

Ανάπτυξη
NZBGet

NZBGet

Αποτελεσματικό πρόγραμμα λήψης δυαδικών αρχείων Usenet σε C++ με επιδιόρθωση PAR2 και web UI

Ανάπτυξη
NZBHydra2

NZBHydra2

Συγκεντρωτής μετα-αναζήτησης Usenet που ενοποιεί τους indexers μέσω ενός Newznab API

Ανάπτυξη
October CMS

October CMS

PHP CMS βασισμένο σε Laravel για τη δημιουργία ευέλικτων ιστοσελίδων και εφαρμογών web

Ανάπτυξη
Odoo

Odoo

Πλατφόρμα ERP και CRM ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ανάπτυξη
Odysseus

Odysseus

Αυτο-φιλοξενούμενος χώρος εργασίας AI με συνομιλία, πράκτορες, βαθιά έρευνα και μόνιμη μνήμη

Ανάπτυξη
OliveTin

OliveTin

Self-hosted web UI για την ασφαλή εκτέλεση προκαθορισμένων εντολών shell

Ανάπτυξη
Ollama

Ollama

Εκτελέστε large language models τοπικά με ένα απλό API για εφαρμογές AI

Ανάπτυξη
Ombi

Ombi

Self-hosted σύστημα αιτημάτων για Plex, Emby και Jellyfin με αυτόματη εκπλήρωση

Ανάπτυξη
OmniTools

OmniTools

Το OmniTools είναι μια ολοκληρωμένη web εργαλειοθήκη με 80+ εργαλεία για καθημερινές εργασίες

Ανάπτυξη
OneDev

OneDev

Το OneDev είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος Git server με ενσωματωμένο CI/CD και διαχείριση έργων

Ανάπτυξη
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Μοιραστείτε αυτοκαταστρεφόμενα μυστικά μέσω συνδέσμων μιας προβολής

Ανάπτυξη
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Αυτο-φιλοξενούμενη online σουίτα γραφείου με συνεργατική επεξεργασία συμβατή με το MS Office

Ανάπτυξη
Onyx

Onyx

Πλατφόρμα AI chat και enterprise search ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί με κάθε LLM

Ανάπτυξη
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Πλατφόρμα διαχείρισης ακαδημαϊκών περιοδικών ανοιχτού κώδικα και έκδοσης ανοιχτής πρόσβασης

Ανάπτυξη
Open Notebook

Open Notebook

Εφαρμογή σημειωματάριου με εγγενή AI για τη συγγραφή, την έρευνα και την οργάνωση της γνώσης σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας

Ανάπτυξη
Open WebUI

Open WebUI

Αυτο-φιλοξενούμενη διεπαφή συνομιλίας AI που υποστηρίζει πολλαπλούς παρόχους LLM με δυνατότητες RAG

Ανάπτυξη
OpenBao

OpenBao

Διαχειριστής μυστικών ανοιχτού κώδικα για αποθήκευση και πρόσβαση σε ευαίσθητα διαπιστευτήρια

Ανάπτυξη
OpenClaw

OpenClaw

Προσωπικός βοηθός AI με πολυκαναλική υποστήριξη μηνυμάτων (πρώην Moltbot/Clawdbot)

Ανάπτυξη
OpenCloud

OpenCloud

Συγχρονισμός αρχείων ανοιχτού κώδικα και συνεργασία με ενσωματωμένη διαχείριση ταυτότητας

Ανάπτυξη
OpenEMR

OpenEMR

Open-source ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και διαχείριση ιατρείου για κλινικές

Ανάπτυξη
Opengist

Opengist

Self-hosted pastebin που υποστηρίζεται από Git, open-source εναλλακτική του GitHub Gist

Ανάπτυξη
OpenHands

OpenHands

Αυτόνομος πράκτορας AI ανοιχτού κώδικα για εργασίες μηχανικής λογισμικού

Ανάπτυξη
OpenHuman

OpenHuman

Αυτο-φιλοξενούμενος προσωπικός πυρήνας AI με μνήμη, πράκτορες και 118+ ενσωματώσεις εφαρμογών

Ανάπτυξη
OpenObserve

OpenObserve

Πλατφόρμα Cloud-native observability για logs, metrics, traces και dashboards

Ανάπτυξη
OpenPanel

OpenPanel

Αναλυτικά στοιχεία προϊόντος με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, με πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και επανάληψη συνεδρίας

Ανάπτυξη
OpenProject

OpenProject

Διαχείριση έργων ανοιχτού κώδικα με Διαγράμματα Gantt, πίνακες Agile, παρακολούθηση χρόνου

Ανάπτυξη
OpenSearch

OpenSearch

Μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης ανοιχτού κώδικα, κοινοτική διακλάδωση του Elasticsearch

Ανάπτυξη
OpenSign

OpenSign

Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εναλλακτική λύση DocuSign για νομικά δεσμευτική υπογραφή εγγράφων

Ανάπτυξη
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Self-hosted HTML5 τεστ ταχύτητας δικτύου χωρίς Flash ή Java

Ανάπτυξη
OpenViking

OpenViking

Το OpenViking είναι μια βάση δεδομένων περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για πράκτορες AI

Ανάπτυξη
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

Πλήρως εξοπλισμένος VPN server με διαχείριση μέσω web και διαχείριση πελατών

Ανάπτυξη
OpnForm

OpnForm

Open-source δημιουργός φορμών με υπό όρους λογική, ενσωματώσεις και διαχείριση απαντήσεων

Ανάπτυξη
OrangeHRM

OrangeHRM

Πλατφόρμα HR ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση εργαζομένων, αδειών και προσλήψεων

Ανάπτυξη
Outline

Outline

Το Outline είναι ένα σύγχρονο wiki ομάδας και βάση γνώσεων με συνεργασία σε πραγματικό χρόνο

Ανάπτυξη
Overleaf

Overleaf

Συνεργατικός επεξεργαστής LaTeX ανοιχτού κώδικα για επιστημονική