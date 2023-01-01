Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής κωδικών ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για web και mobileΑνάπτυξη
AI API routing proxy με βελτιστοποίηση token για 40+ παρόχους LLMΑνάπτυξη
Το Ackee είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο ανάλυσης Node.js για παρακολούθηση ιστοσελίδων με επίκεντρο την ιδιωτικότητα.Ανάπτυξη
Αυτοματοποίηση ροής εργασιών ανοιχτού κώδικα no-code με 200+ ενσωματώσεις εφαρμογώνΑνάπτυξη
Εφαρμογή προσωπικών οικονομικών με έμφαση στην ιδιωτικότητα και προϋπολογισμό με φακέλουςΑνάπτυξη
Διεπαφή διαχείρισης βάσεων δεδομένων πλήρων δυνατοτήτων που υποστηρίζει 11+ συστήματα βάσεων δεδομένωνΑνάπτυξη
Self-hosted ιχνηλάτης και προγραμματιστής ταξιδιών με διαδραστικούς χάρτεςΑνάπτυξη
Όλα-σε-ένα εργασιακός χώρος που συνδυάζει έγγραφα, πίνακες και βάσεις δεδομένων με AIΑνάπτυξη
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryΑνάπτυξη
Πλατφόρμα LLMOps ανοιχτού κώδικα για prompts, αξιολόγηση και παρατηρησιμότητα LLMΑνάπτυξη
Μόνιμη μνήμη για πράκτορες προγραμματισμού AI με υβριδική διανυσματική αναζήτηση BM25 και γραφήματοςΑνάπτυξη
Μετάδοση προσωπικών μουσικών βιβλιοθηκών μέσω ενός διακομιστή API συμβατού με SubsonicΑνάπτυξη
Προσωπικό ημερολόγιο πτήσεων με διαδραστικό χάρτη, στατιστικά και υποστήριξη πολλαπλών χρηστώνΑνάπτυξη
Πράκτορας μάρκετινγκ περιεχομένου AI ανοιχτού κώδικα για δημοσίευση και δημιουργία εσόδων σε πολλαπλές πλατφόρμεςΑνάπτυξη
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα διαχείρισης ειδοποιήσεων για την ενοποίηση ειδοποιήσεων monitoringΑνάπτυξη
Self-hosted βάση γνώσεων με εκτεταμένο Markdown και δικαιώματα ανά έγγραφοΑνάπτυξη
Λίστα αρχείων και WebDAV server με δυνατότητα αυτο-φιλοξενίας, με υποστήριξη για 30+ backends αποθήκευσηςΑνάπτυξη
Διαδικτυακή διεπαφή για τη λήψη βίντεο από το YouTube και άλλους ιστότοπουςΑνάπτυξη
Το Ampache είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή ροής ήχου/βίντεο και διαχειριστής πολυμέσωνΑνάπτυξη
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο wiki με σελίδες υποστηριζόμενες από Git και επεξεργασία MarkdownΑνάπτυξη
Το AnonUpload είναι μια ασφαλής ανώνυμη εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων χωρίς απαιτήσεις βάσης δεδομένωνΑνάπτυξη
Ολοκληρωμένη εφαρμογή AI για RAG, agents και chatbots με οποιονδήποτε πάροχο LLMΑνάπτυξη
Πλατφόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γνώσεων ομάδας και δημιουργία κοινότηταςΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα DORA metrics και πλατφόρμα αναλύσεων ομάδων engineeringΑνάπτυξη
Πύλη απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας χωρίς client, βασισμένη στο web, για RDP, VNC, SSH και TelnetΑνάπτυξη
Επιχειρησιακή open-source πλατφόρμα αναζήτησης βασισμένη σε Apache LuceneΑνάπτυξη
Το Apache Superset είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα εξερεύνησης και οπτικοποίησης δεδομένων για BIΑνάπτυξη
Το AppFlowy είναι ένας χώρος εργασίας open-source με AI και εναλλακτική του Notion.Ανάπτυξη
Ελαφρύ REST API για την αποστολή ειδοποιήσεων push σε 120+ υπηρεσίεςΑνάπτυξη
Πλατφόρμα low-code ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εσωτερικών εργαλείων και εφαρμογώνΑνάπτυξη
Αναλυτικά στοιχεία SDK με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα για εφαρμογές κινητών, επιτραπέζιων υπολογιστών και webΑνάπτυξη
Εγγενής βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων για γράφους, έγγραφα και δεδομένα κλειδιού-τιμήςΑνάπτυξη
Βάση δεδομένων πολλαπλών μοντέλων για δεδομένα γραφήματος, εγγράφων, κλειδιού-τιμής και χρονοσειρώνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη λύση αρχειοθέτησης διαδικτύου για τη διατήρηση ιστοσελίδων και μέσωνΑνάπτυξη
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsΑνάπτυξη
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα σχολίων με backend Go και ενσωματώσιμο widget JSΑνάπτυξη
Το AstrBot είναι ένα ανοιχτού κώδικα πολυ-πλατφορμικό AI chatbot frameworkΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος server ηχητικών βιβλίων και podcast με υποστήριξη πολλών χρηστώνΑνάπτυξη
Open-source identity provider με έμφαση στην ευελιξία και την πολυμορφίαΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα αυτο-φιλοξενούμενος authentication server με social login, MFA και RBACΑνάπτυξη
Open-source self-hosted πλατφόρμα Database-as-a-Service για αυτοματοποίηση PostgreSQLΑνάπτυξη
Σύγχρονο εργαλείο αυτοματοποίησης λήψεων για torrents και usenet με παρακολούθηση IRC σε πραγματικό χρόνοΑνάπτυξη
Εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα του Zapier για τη σύνδεση εφαρμογών και την αυτοματοποίηση ροών εργασίαςΑνάπτυξη
Εφαρμογή παρακολούθησης μωρού που βοηθά τους γονείς να παρακολουθούν τις καθημερινές δραστηριότητες και την υγεία.Ανάπτυξη
Web UI για αντίγραφα ασφαλείας restic με προγραμματισμό, κρυπτογράφηση και αποκατάσταση σε επίπεδο αρχείου.Ανάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος CalDAV και CardDAV server για ημερολόγια και επαφέςΑνάπτυξη
Self-hosted διαχειριστής συνταγών κοκτέιλ και ιχνηλάτης αποθέματος οικιακού μπαρΑνάπτυξη
Open-source no-code βάση δεδομένων και εναλλακτική του Airtable για ομάδεςΑνάπτυξη
Αυτόματη διαχείριση υποτίτλων και συνοδευτικό λήψης για Sonarr και RadarrΑνάπτυξη
Μινιμαλιστικός αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης συνηθειών, εστιασμένος στις καθημερινές καταγραφές και τα σερί.Ανάπτυξη
Εργαλειοθήκη PDF για browser, με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, για συγχώνευση, διαχωρισμό, μετατροπή και επεξεργασία αρχείων PDF.Ανάπτυξη
Ελαφριά πλατφόρμα παρακολούθησης server με στατιστικά Docker και ειδοποιήσειςΑνάπτυξη
Ελαφρύς πράκτορας παρακολούθησης για το σύστημα παρακολούθησης server BeszelΑνάπτυξη
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο cloud storage με συγχρονισμό αρχείων και υποστήριξη CalDAV/CardDAV.Ανάπτυξη
Self-hosted πλατφόρμα οικονομικής λογιστικής με έξυπνες αναφορές και υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτωνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος server ροής μουσικής με web player και mobile appsΑνάπτυξη
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteΑνάπτυξη
Πλατφόρμα λήψης σημειώσεων και microblogging με την υποστήριξη AI, με υποστήριξη Markdown και διαχείριση εργασιώνΑνάπτυξη
Server Προσωπικών Δεδομένων για το αποκεντρωμένο κοινωνικό δίκτυο BlueskyΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος βοηθός κωδικοποίησης AI για δημιουργία εφαρμογών full-stack στον browserΑνάπτυξη
Διαχειριστής συλλογής ebook και audiobook, μια κοινοτική αναβίωση του ReadarrΑνάπτυξη
Δομημένο self-hosted wiki για ομάδες με βιβλία, κεφάλαια, σελίδες και αναζήτησηΑνάπτυξη
Μετατρέψτε οποιοδήποτε δημόσιο κανάλι Telegram σε ένα SEO-friendly microblog με RSSΑνάπτυξη
Headless Chrome browser as a service για web scraping και αυτοματοποίησηΑνάπτυξη
Εφαρμογή προϋπολογισμού προσωπικών οικονομικών για παρακολούθηση εξόδων και οικονομικό προγραμματισμόΑνάπτυξη
Πλατφόρμα Low-code για τη δημιουργία επιχειρηματικών apps και workflows σε λίγα λεπτάΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων για την παρακολούθηση εφαρμογώνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενο πλαίσιο CI/CD για αυτοματοποιημένα builds και deploymentsΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για διαχείριση αλλαγών σχήματος βάσης δεδομένων και DevOpsΑνάπτυξη
Πλατφόρμα open-source low-code για ενσωμάτωση API και αυτοματοποίηση ροής εργασιώνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής αποσπασμάτων κώδικα με επισήμανση σύνταξης και αναζήτησηΑνάπτυξη
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsΑνάπτυξη
Το Calibre-Web είναι μια εφαρμογή web για περιήγηση, ανάγνωση και διαχείριση της βιβλιοθήκης ebook.Ανάπτυξη
Εναλλακτική CAPTCHA proof-of-work με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα και χωρίς παρακολούθησηΑνάπτυξη
Πλατφόρμα IAM ανοιχτού κώδικα με υποστήριξη SSO, OAuth 2.0, OIDC και SAMLΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα podcast hosting με analytics και λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσηςΑνάπτυξη
Το Centrifugo είναι ένας επεκτάσιμος real-time messaging server για τη δημιουργία ζωντανών εφαρμογών.Ανάπτυξη
Εργαλείο ανίχνευσης αλλαγών και παρακολούθησης Website με οπτική επιλογή και ειδοποιήσειςΑνάπτυξη
Επεξεργαστής διαγραμμάτων βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα με εξαγωγή DDL με AI και οπτικοποίηση σχήματοςΑνάπτυξη
Διαδικτυακή διεπαφή ChatGPT με έμφαση στην ιδιωτικότητα, με τοπική αποθήκευση δεδομένων και διαχείριση συνομιλιώνΑνάπτυξη
Full-stack uptime και παρακολούθηση υποδομής με δημόσιες σελίδες κατάστασηςΑνάπτυξη
Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα για παρακολούθηση server και uptimeΑνάπτυξη
Παρακολούθηση υποδομής και εφαρμογών με auto-discovery και ειδοποιήσειςΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος χώρος αποθήκευσης αρχείων για μεταφόρτωση και διαμοιρασμό αρχείων με κοινόχρηστους συνδέσμουςΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ενσωμάτωσης εργαζομένων ανοιχτού κώδικα με Slack bot και αυτοματοποίηση ροής εργασιώνΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα βάση δεδομένων embedding για εφαρμογές AI και σημασιολογική αναζήτησηΑνάπτυξη
WordPress fork χωρίς Gutenberg block editor, με έμφαση στη σταθερότηταΑνάπτυξη
Στηλοειδής OLAP database για αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο με millisecond query latencyΑνάπτυξη
Διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων για ολοκληρωμένη διαχείριση δεδομένωνΑνάπτυξη
Cloudflare Tunnel daemon για ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση χωρίς άνοιγμα θυρώνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα αποθήκευσης στο cloud με δυνατότητες διαχείρισης αρχείων και κοινής χρήσηςΑνάπτυξη
Ελαφριά headless πλατφόρμα CMS για διαχείριση περιεχομένου και APIsΑνάπτυξη
Το VS Code λειτουργεί στον browser για remote development από οποιαδήποτε συσκευήΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την παροχή αυτο-φιλοξενούμενων περιβαλλόντων ανάπτυξης cloudΑνάπτυξη
Συνεργατικός επεξεργαστής markdown σε πραγματικό χρόνο για τεκμηρίωση και λήψη σημειώσεωνΑνάπτυξη
Σουίτα γραφείου αυτο-φιλοξενούμενη και βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για συνεργατική επεξεργασία εγγράφων.Ανάπτυξη
Self-hosted αναγνώστης RSS εμπνευσμένος από το Google Reader με συντομεύσεις πληκτρολογίου και εφαρμογές για κινητά.Ανάπτυξη
Self-hosted online μετατροπέας αρχείων που υποστηρίζει 1000+ μορφέςΑνάπτυξη
Πλατφόρμα αντιδραστικής βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα για σύγχρονη ανάπτυξη εφαρμογώνΑνάπτυξη
Ελαφρύς PHP OPDS και HTML server που εκθέτει μια βιβλιοθήκη ebook Calibre σε αναγνώστες κινητών και browsersΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου για τη διαχείριση servers, uptime και υποδομής δικτύουΑνάπτυξη
Αναλύσεις προϊόντων με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα για mobile, web και desktop εφαρμογέςΑνάπτυξη
Ανιχνευτής ιστού ανοιχτού κώδικα για εφαρμογές AI με έξοδο έτοιμη για LLMΑνάπτυξη
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceΑνάπτυξη
Πλατφόρμα OSINT που συγκεντρώνει 27 παγκόσμιες πηγές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε ένα ενοποιημένο ταμπλόΑνάπτυξη
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteΑνάπτυξη
Συνεργατική σουίτα γραφείου κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο με αποθήκευση μηδενικής γνώσηςΑνάπτυξη
Διαδικτυακό εργαλείο για λειτουργίες κρυπτογράφησης, κωδικοποίησης, συμπίεσης και ανάλυσης δεδομένωνΑνάπτυξη
DAG-based χρονοπρογραμματιστής ροής εργασιών με web UI για τη διαχείριση cron jobs και διοχετεύσεων εργασιώνΑνάπτυξη
Self-hosted διαχειριστής φωτογραφιών με αναγνώριση προσώπου και ανίχνευση αντικειμένωνΑνάπτυξη
Μινιμαλιστικό server ταμπλό με στατιστικά σε πραγματικό χρόνο για CPU, RAM, storage και network statsΑνάπτυξη
Ένα αυτο-φιλοξενούμενο προσωπικό dashboard με widgets, θέματα και έλεγχο κατάστασης.Ανάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη ομοσπονδιακή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και νήματα βασισμένα σε θέματα.Ανάπτυξη
Το Databasus είναι ένα εργαλείο backup βάσεων δεδομένων για PostgreSQL, MySQL και MongoDBΑνάπτυξη
SQL chat interface με AI για εξερεύνηση και οπτικοποίηση οποιασδήποτε databaseΑνάπτυξη
Self-hosted ιχνηλάτης ιστορικού τοποθεσίας με heatmaps και στατιστικά ταξιδιούΑνάπτυξη
Το DB Browser for SQLite είναι ένα οπτικό εργαλείο για τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την επεξεργασία αρχείων βάσης δεδομένων SQLiteΑνάπτυξη
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportΑνάπτυξη
Η Denoland key-value database για το Deno DeployΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογών LLM με RAG, agents και workflowsΑνάπτυξη
Headless CMS που περιβάλλει databases με δυναμικό API και admin appΑνάπτυξη
Πλατφόρμα εμπλοκής πελατών ανοιχτού κώδικα για αυτοματοποιημένη πολυκαναλική αποστολή μηνυμάτωνΑνάπτυξη
Ειδοποιητής ενημερώσεων Docker Image για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν ενημερώνονται οι εικόνεςΑνάπτυξη
Σύστημα εμπειρογνωμόνων ανοιχτού κώδικα για καθοδηγούμενες συνεντεύξεις και αυτοματοποιημένη σύνταξη εγγράφωνΑνάπτυξη
Ιδιωτικό Docker registry για αποθήκευση και διανομή container imagesΑνάπτυξη
Το Dockge είναι ένας εντυπωσιακός, εύχρηστος και άμεσης απόκρισης διαχειριστής στοίβας Docker Compose για αυτο-φιλοξενία.Ανάπτυξη
Συνεργατική πλατφόρμα wiki και τεκμηρίωσης με επεξεργασία σε πραγματικό χρόνοΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος οργανωτής εγγράφων με OCR, εξαγωγή NLP και αναζήτηση πλήρους κειμένουΑνάπτυξη
Πλατφόρμα υπογραφής εγγράφων ανοιχτού κώδικα για ψηφιακές υπογραφέςΑνάπτυξη
Πλατφόρμα υπογραφής εγγράφων ανοιχτού κώδικα με δυνατότητες ηλεκτρονικής υπογραφήςΑνάπτυξη
Open-source no-code πλατφόρμα για τη δημιουργία AI voice agents σε λίγα λεπτάΑνάπτυξη
Ελαφριά πλατφόρμα wiki βασισμένη σε αρχεία για τεκμηρίωση και βάσεις γνώσεωνΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα ERP/CRM για τη διαχείριση επιχειρησιακών λειτουργιώνΑνάπτυξη
Ενιαία πλατφόρμα για τη διαχείριση και την παρακολούθηση χαρτοφυλακίων domain nameΑνάπτυξη
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesΑνάπτυξη
Κατεβάστε μουσική Spotify από το YouTube με εξώφυλλα άλμπουμ, στίχους και metadataΑνάπτυξη
Ελαφρύ web UI για προβολή αρχείων καταγραφής κοντέινερ Docker σε πραγματικό χρόνοΑνάπτυξη
Υψηλής απόδοσης αποθήκη δεδομένων ενδομνήμης, συμβατή με Redis, για σύγχρονο hardwareΑνάπτυξη
Δωρεάν εργαλείο διαγραμμάτων ανοιχτού κώδικα για διαγράμματα ροής, UML και δικτύουΑνάπτυξη
Επεξεργαστής διαγραμμάτων βάσης δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης με εξαγωγή και εισαγωγή SQLΑνάπτυξη
Δωρεάν self-hosted Drizzle Studio με υπερδυνάμεις για διαχείριση βάσεων δεδομένωνΑνάπτυξη
CMS ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία και τη διαχείριση δυναμικών ιστοσελίδωνΑνάπτυξη
Δωρεάν δυναμική υπηρεσία DNS για αντιστοίχιση διευθύνσεων IP σε domainsΑνάπτυξη
Το DumbDo είναι μια απίστευτα απλή, self-hosted λίστα εκκρεμοτήτων που απλά λειτουργείΑνάπτυξη
Κρυπτογραφημένη λύση αντιγράφων ασφαλείας που υποστηρίζει αποθήκευση στο cloud και απομακρυσμένους servers.Ανάπτυξη
Δωρεάν σύστημα προγραμματισμού ραντεβού για επιχειρήσεις και επαγγελματίεςΑνάπτυξη
Ελαφρύς MQTT broker για IoT και εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτωνΑνάπτυξη
Γραφο-σχεσιακή βάση δεδομένων επόμενης γενιάς, βασισμένη σε PostgreSQLΑνάπτυξη
Κατανεμημένη μηχανή αναζήτησης και analytics βασισμένη σε Apache LuceneΑνάπτυξη
Ασφαλής εφαρμογή-πελάτης Matrix με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και διαπλατφορμική ανταλλαγή μηνυμάτωνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενο email API proxy που συνδέει IMAP και SMTP με REST endpointsΑνάπτυξη
Personal media server with automatic streaming and device conversionΑνάπτυξη
Εργαλείο στατιστικών και αναλύσεων για Emby και Jellyfin media serversΑνάπτυξη
Μινιμαλιστική web application για την αποστολή ιδιωτικών και ασφαλών κρυπτογραφημένων σημειώσεωνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος IPTV server που δημιουργεί ζωντανά κανάλια από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων.Ανάπτυξη
Self-hosted πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων με προστασία κωδικού πρόσβασης και ελέγχους λήξηςΑνάπτυξη
Σύστημα για τον έλεγχο μικροελεγκτών ESP8266/ESP32 με YAMLΑνάπτυξη
Δωρεάν open-source CRM για τη διαχείριση επαφών, συμφωνιών και σχέσεων με πελάτεςΑνάπτυξη
Επεξεργαστής συνεργατικών εγγράφων σε πραγματικό χρόνο με ζωντανή επεξεργασία και ιστορικό εκδόσεωνΑνάπτυξη
Σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα σε Node.js, React, GraphQL και PostgreSQLΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα WhatsApp API για chatbots, αυτοματοποίηση και ενσωματώσεις μηνυμάτωνΑνάπτυξη
Υψηλής απόδοσης WhatsApp API gateway γραμμένο σε Go για αυτοματοποίηση μηνυμάτωνΑνάπτυξη
Εικονικός πίνακας για τη σχεδίαση χειρόγραφνων διαγραμμάτων και συνεργατικού καταιγισμού ιδεώνΑνάπτυξη
Εφαρμογή παρακολούθησης προσωπικών και οικογενειακών εξόδωνΑνάπτυξη
Ελαφρύς self-hosted ιχνηλάτης προσωπικών εξόδων με dashboard και CSV importΑνάπτυξη
Μετατρέπει τις προτάσεις του ListenBrainz σε λίστες αναπαραγωγής στη μουσική βιβλιοθήκη.Ανάπτυξη
Ελαφριά εφαρμογή παρακολούθησης προσωπικών οικονομικών με PWA για κινητά και σάρωση αποδείξεωνΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθειών για ομάδες ασφαλείαςΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής προσωπικών και οικογενειακών ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείωνΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα ανατροφοδότησης για τη συλλογή και τη διαχείριση ανατροφοδότησης χρηστώνΑνάπτυξη
Διαδικτυακός file manager για περιήγηση, μεταφόρτωση και διαχείριση αρχείων στον server σαςΑνάπτυξη
Αποκεντρωμένη κοινή χρήση αρχείων peer-to-peer χρησιμοποιώντας τεχνολογία IPFSΑνάπτυξη
Αυτοματοποιημένος επεξεργαστής αρχείων πολυμέσων που μειώνει τα μεγέθη των αρχείων έως και 90%Ανάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος πολυχρηστικός διαχειριστής αρχείων με δικαιώματα βάσει ρόλων και χωρίς βάση δεδομένωνΑνάπτυξη
Self-hosted file manager για FTP, SFTP, S3, WebDAV, και 20+ storage backendsΑνάπτυξη
Απλός WireGuard VPN server με web management interfaceΑνάπτυξη
Επαγγελματικός αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής προσωπικών οικονομικών και προϋπολογισμούΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενο πρόγραμμα περιήγησης Firefox προσβάσιμο μέσω διασύνδεσης webΑνάπτυξη
Υπηρεσία feature flag και remote config ανοιχτού κώδικα με A/B testingΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη αρχική σελίδα και πίνακας ελέγχου εφαρμογών για το homelab σαςΑνάπτυξη
Proxy server για παράκαμψη προστασίας Cloudflare για web scrapingΑνάπτυξη
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesΑνάπτυξη
Εφαρμογή σημειώσεων Database-less Markdown με wikilinks και full-text searchΑνάπτυξη
Πλατφόρμα διαχείρισης συσκευών και ασφάλειας τελικών σημείων ανοιχτού κώδικα, που υποστηρίζεται από το osqueryΑνάπτυξη
Εργαλείο αυτοματισμού που βασίζεται σε YAML για τη λήψη πολυμέσων από RSS, torrents και Usenet.Ανάπτυξη
Self-hosted πλατφόρμα διαχείρισης feature flag με ενσωμάτωση GitΑνάπτυξη
Open-source low-code εργαλείο για τη δημιουργία ροών ενορχήστρωσης LLM και πρακτόρων AIΑνάπτυξη
Εργαλείο διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα με πίνακες Kanban, πίνακες και προβολές ημερολογίουΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη ελαφριά Git service με web interface και λειτουργίες συνεργασίαςΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα form builder και data management platform με REST APIΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ερευνών ανοιχτού κώδικα για in-app, link, website και email feedback.Ανάπτυξη
Εργαλείο ισομετρικής διαγραμμογράφησης μέσω browser για οπτικοποίηση υποδομώνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενο virtual tabletop για online καμπάνιες RPG με χάρτες και ζάριαΑνάπτυξη
Προσβάσιμο από περιηγητή παραμετρικό εργαλείο 3D CAD μοντελοποίησης για μηχανική και σχεδιασμόΑνάπτυξη
Ελαφρύ open-source help desk και σύστημα κοινόχρηστων εισερχομένωνΑνάπτυξη
Self-hosted RSS feed συγκεντρωτής για τη διαχείριση και την ανάγνωση των ροών σαςΑνάπτυξη
Σελίδα κατάστασης προσανατολισμένη σε developers με πολυπρωτοκολική παρακολούθηση διαθεσιμότητας και ειδοποιήσειςΑνάπτυξη
Σύστημα αναθεώρησης κώδικα εταιρικού επιπέδου, βασισμένο στο web και χτισμένο πάνω από το GitΑνάπτυξη
Το Ghost είναι μια ισχυρή πλατφόρμα για επαγγελματικές εκδόσειςΑνάπτυξη
Λογισμικό διαχείρισης πλούτου ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση επενδυτικών χαρτοφυλακίωνΑνάπτυξη
Επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων και εργαλείο γραφιστικής, προσβάσιμο από browserΑνάπτυξη
Το Gitea είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα Git hostingΑνάπτυξη
Μετατροπέας κειμένου από Git σε μορφή φιλική προς LLM για ανάλυση κώδικα με AIΑνάπτυξη
Το GitLab είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα DevOps για διαχείριση αποθετηρίων Git και CI/CDΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου που συγκεντρώνει όλες τις ροές σας σε ένα μέροςΑνάπτυξη
Το Glances είναι ένα διαπλατφορμικό εργαλείο παρακολούθησης συστήματος με web διεπαφήΑνάπτυξη
Sentry-συμβατή πλατφόρμα παρακολούθησης σφαλμάτων και απόδοσηςΑνάπτυξη
Λογισμικό ανοιχτού κώδικα IT asset management και help desk για IT operationsΑνάπτυξη
Web analytics με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, χωρίς cookies ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένωνΑνάπτυξη
Server συνεχούς παράδοσης με χαρτογράφηση ροής αξίας και μοντελοποίηση pipelineΑνάπτυξη
Το Gogs είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία Git για εύκολη διαχείριση έργωνΑνάπτυξη
Self-hosted server διαμοιρασμού αρχείων με συνδέσμους που λήγουν και υποστήριξη S3Ανάπτυξη
Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος Subsonic server ροής μουσικής γραμμένος σε GoΑνάπτυξη
API χωρίς κατάσταση με την υποστήριξη του Docker για απρόσκοπτη μετατροπή και δημιουργία PDFΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος server push notification με ένα απλό REST APIΑνάπτυξη
WhatsApp REST API και διεπαφή web για αυτοματοποίηση μηνυμάτων πολλαπλών συσκευώνΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα observability για οπτικοποίηση και παρακολούθηση μετρήσεωνΑνάπτυξη
Self-hosted πλατφόρμα γενεαλογίας για τη δημιουργία και την κοινή χρήση οικογενειακών δέντρωνΑνάπτυξη
Σύγχρονο flat-file CMS που δεν απαιτεί βάση δεδομένων, μόνο αρχεία και φακέλουςΑνάπτυξη
Self-hosted διαχειριστής συλλογής βιβλίων με ενσωματωμένο αναγνώστη και συγχρονισμό συσκευώνΑνάπτυξη
Self-hosted bookmark manager με αυτόματη εξαγωγή metadata και αναζήτηση full-textΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα υβρίδιο υπολογιστικού φύλλου-βάσης δεδομένων για τη δημιουργία εφαρμογών δεδομένωνΑνάπτυξη
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για feature flagging και A/B testingΑνάπτυξη
Παιχνιδοποιημένος διαχειριστής εργασιών που μετατρέπει την παραγωγικότητα σε μια περιπέτεια RPGΑνάπτυξη
Σύγχρονο CMS ανοιχτού κώδικα με αγορά plugin και πρόγραμμα επεξεργασίας βασισμένο σε μπλοκΑνάπτυξη
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsΑνάπτυξη
Open-source GraphQL engine με άμεσα APIs πάνω από οποιαδήποτε βάση δεδομένωνΑνάπτυξη
Self-hosted διακομιστής ελέγχου συμβατός με Tailscale για δικτύωση πλέγματος WireGuard.Ανάπτυξη
Παρακολούθηση cron job και εργασιών παρασκηνίου ανοιχτού κώδικα με άμεσες ειδοποιήσειςΑνάπτυξη
Συνεργατικός markdown editor πραγματικού χρόνου για την τεκμηρίωση ομάδαςΑνάπτυξη
Πίνακας ελέγχου εφαρμογών για την οργάνωση και την πρόσβαση στα web services σαςΑνάπτυξη
Αυτοβελτιούμενος πράκτορας AI με ενσωματωμένο βρόχο μάθησης και πολυκαναλική ανταλλαγή μηνυμάτωνΑνάπτυξη
Self-hosted πράκτορας AI Hermes και UI web chat συγκεντρωμένα σε μία ανάπτυξη Docker.Ανάπτυξη
Open-source web UI κέντρο εντολών για τον πράκτορα AI HermesΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα συνομιλιακός form builder με λογική υπό όρους και αναλύσεις.Ανάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων και έκδοσης εισιτηρίωνΑνάπτυξη
Σύγχρονο self-hosted dashboard για οργάνωση και παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών σαςΑνάπτυξη
Πλατφόρμα οικιακού αυτοματισμού ανοιχτού κώδικα για τον έλεγχο έξυπνων συσκευώνΑνάπτυξη
Σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων και οργάνωσης σχεδιασμένο για οικιακούς χρήστεςΑνάπτυξη
Γέφυρα HomeKit για μη-Apple συσκευές έξυπνου σπιτιού χρησιμοποιώντας pluginsΑνάπτυξη
Σύγχρονο, προσαρμόσιμο ταμπλό εφαρμογών με ενσωμάτωση DockerΑνάπτυξη
Απλό self-hosted στατικό dashboard για την οργάνωση όλων των υπηρεσιών του server σαςΑνάπτυξη
Infrastructure access gateway with automatic data masking and audit trailsΑνάπτυξη
Open-source API development and testing platform for developers and teamsΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα διαχείρισης φυτών για την παρακολούθηση ρουτινών φροντίδας και την οργάνωση του κήπουΑνάπτυξη
Self-hosted πλατφόρμα αυτοματισμού για τη δημιουργία monitoring agentsΑνάπτυξη
Αστραπιαία γρήγορο static site generator κατασκευασμένο με GoΑνάπτυξη
Εταιρικό κοινωνικό δίκτυο και πλατφόρμα intranet ανοιχτού κώδικα για ομάδεςΑνάπτυξη
Γρήγορος server άμεσης επεξεργασίας εικόνων για αλλαγή μεγέθους, περικοπή και μετατροπή μορφήςΑνάπτυξη
Το Immich είναι μια υψηλής απόδοσης self-hosted λύση διαχείρισης φωτογραφιών και βίντεοΑνάπτυξη
Open-source secrets manager για συγχρονισμό env variables και API keys σε ομάδες και υποδομέςΑνάπτυξη
Ενοποιημένη πλατφόρμα χρονοσειρών με Flux ερωτήματα και ενσωματωμένο web UIΑνάπτυξη
Επεξεργαστής διανυσματικών γραφικών προσβάσιμος από browser για εικονογραφήσεις και σχεδιασμό SVGΑνάπτυξη
Πλατφόρμα backend ανοιχτού κώδικα με auth, database και storage για πράκτορες AIΑνάπτυξη
Απογραφή ανταλλακτικών ανοιχτού κώδικα και διαχείριση BOM για ομάδες μηχανικώνΑνάπτυξη
Εναλλακτικό front-end που σέβεται την ιδιωτικότητα για το YouTube, χωρίς διαφημίσεις ή παρακολούθησηΑνάπτυξη
Μινιμαλιστικό αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα τιμολόγησης για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές ομάδεςΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα τιμολόγησης και χρέωσης για freelancers και μικρές επιχειρήσειςΑνάπτυξη
Πλατφόρμα τιμολόγησης ανοιχτού κώδικα με προσφορές, έξοδα και πύλη πληρωμώνΑνάπτυξη
Ελαφριά, self-hosted εναλλακτική λύση Disqus για ιστολόγια και στατικές ιστοσελίδεςΑνάπτυξη
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsΑνάπτυξη
Πλατφόρμα PSA ανοιχτού κώδικα για MSPs, με τεκμηρίωση IT, ticketing και τιμολόγησηΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ITSM ανοιχτού κώδικα και CMDB για τη διαχείριση υπηρεσιών και υποδομών ITΑνάπτυξη
Torrent tracker proxy μεταφράζοντας ερωτήματα για τα Sonarr, Radarr και άλλα εργαλεία αυτοματισμούΑνάπτυξη
Το Jaeger είναι ένα ανοιχτού κώδικα σύστημα κατανεμημένης ανίχνευσης για την παρακολούθηση microservicesΑνάπτυξη
Δωρεάν και open-source media server για την οργάνωση και το streaming της βιβλιοθήκης πολυμέσων σαςΑνάπτυξη
Εργαλείο διαχείρισης αιτημάτων πολυμέσων για Jellyfin, Emby και Plex με ροή εργασιών έγκρισηςΑνάπτυξη
Το Jenkins είναι ένας open-source automation server για CI/CD pipelinesΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα video conferencing με κοινή χρήση οθόνης και καταγραφήΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα δεδομένων πελατών και event streaming pipeline για μηχανικούςΑνάπτυξη
Self-hosted pipeline αναζήτησης εργασίας που αναζητά σε πλατφόρμες και προσαρμόζει βιογραφικάΑνάπτυξη
CMS ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων και εφαρμογών webΑνάπτυξη
Αυτοφιλοξενούμενος server συγχρονισμού για την εφαρμογή λήψης σημειώσεων JoplinΑνάπτυξη
Ελαφριά εφαρμογή λήψης σημειώσεων και λίστας ελέγχου με Markdown και πίνακες KanbanΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος server αναφορών για PDF, Excel και DOCX από πρότυπα HTMLΑνάπτυξη
Κεντρική πύλη προνομιακής πρόσβασης για συνεδρίες SSH, RDP και βάσης δεδομένωνΑνάπτυξη
Διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον για ζωντανό κώδικα, ανάλυση δεδομένων και οπτικοποιήσειςΑνάπτυξη
Το JupyterLab είναι ένα διαδικτυακό διαδραστικό περιβάλλον ανάπτυξης για notebooks και κώδικαΑνάπτυξη
Self-hosted notification router connecting webhooks to messaging platformsΑνάπτυξη
Open-source Kanban board και εργαλείο διαχείρισης έργων, μια εναλλακτική του TrelloΑνάπτυξη
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareΑνάπτυξη
Διαχείριση έργων ανοιχτού κώδικα με kanban boards και ενσωμάτωση GitHubΑνάπτυξη
Self-hosted διαχειριστής κόμικς για αυτοματοποιημένη λήψη και οργάνωσηΑνάπτυξη
Το Karakeep είναι ένας self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτών με ετικετογράφηση και αναζήτηση με τεχνολογία AI.Ανάπτυξη
Self-hosted ψηφιακή βιβλιοθήκη για κόμικς, manga και ebooksΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα newsletter με drag-and-drop editor και παράδοση SMTPΑνάπτυξη
Open-source πλατφόρμα σελίδας κατάστασης και παρακολούθησης uptime με διαχείριση περιστατικώνΑνάπτυξη
Πλατφόρμα workflow orchestration ανοιχτού κώδικα για data pipelines και αυτοματισμόΑνάπτυξη
Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης ανοιχτού κώδικα με SSO, OAuth2 και SAMLΑνάπτυξη
AI βοηθός ανοιχτού κώδικα για συνομιλία με τα έγγραφά σας και το διαδίκτυοΑνάπτυξη
UI οπτικοποίησης ανοιχτού κώδικα για Elasticsearch με dashboards και searchΑνάπτυξη
Πλατφόρμα χρέωσης συνδρομών και πληρωμών ανοιχτού κώδικα για SaaS και marketplacesΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη καταγραφή χρόνου για ελεύθερους επαγγελματίες, πρακτορεία και ομάδεςΑνάπτυξη
Self-hosted κοινόχρηστη λίστα αγορών, διαχειριστής συνταγών και προγραμματιστής γευμάτωνΑνάπτυξη
Self-hosted διαχειριστής συλλογής για την καταλογογράφηση βιβλίων, παιχνιδιών, βινυλίων και άλλων.Ανάπτυξη
Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου παρακολούθησης server με μετρήσεις πραγματικού χρόνουΑνάπτυξη
Self-hosted media server για κόμικς, manga, περιοδικά και eBooks με OPDS και υποστήριξη συγχρονισμούΑνάπτυξη
Cloud-native API gateway σχεδιασμένο για υβριδικά και multi-cloud περιβάλλονταΑνάπτυξη
Chatbot ερωτοαπαντήσεων εγγράφων ανοιχτού κώδικα με υποστήριξη πολλαπλών LLM και OCRΑνάπτυξη
Ενοποιημένο diagram-as-code API που αποδίδει 30+ τύπους διαγραμμάτων μέσω HTTPΑνάπτυξη
Σύγχρονο self-hosted URL shortener με προσαρμοσμένα domains, analytics, και REST APIΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα data labeling και annotation για έργα machine learningΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για καταμέτρηση και τιμολόγηση βάσει χρήσηςΑνάπτυξη
Το Langflow είναι ένα οπτικό εργαλείο δημιουργίας ροών εργασιών AI για τη δημιουργία εφαρμογών LLM.Ανάπτυξη
Open-source πλατφόρμα μηχανικής LLM για παρατηρησιμότητα και αξιολόγησηΑνάπτυξη
Ελεγκτής γραμματικής, ύφους και ορθογραφίας ανοιχτού κώδικα για 25+ γλώσσεςΑνάπτυξη
Self-hosted αυτοματοποίηση για λήψεις ebook και audiobook με παρακολούθηση συγγραφέωνΑνάπτυξη
Σύστημα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα σχεδιασμένο για μη διαχειριστές έργωνΑνάπτυξη
Ομοσπονδιακός συσσωρευτής συνδέσμων και πλατφόρμα συζητήσεων για self-hosted φόρουμΑνάπτυξη
Το LibreChat είναι μια διεπαφή συνομιλίας AI με υποστήριξη RAG για χρήση LLM πολλαπλών παρόχωνΑνάπτυξη
Helpdesk ανοιχτού κώδικα με omnichannel ticketing, live chat και SLA managementΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη διαχείριση φωτογραφιών με αναγνώριση προσώπου και αναζήτηση με AIΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος HTML5 server τεστ ταχύτητας internet με ενσωματωμένη βάση δεδομένων αποτελεσμάτωνΑνάπτυξη
Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα API μηχανικής μετάφρασης που είναι εξ ολοκλήρου self-hostedΑνάπτυξη
Αυτοματοποιημένος διαχειριστής και οργανωτής συλλογής μουσικής για Usenet και torrentsΑνάπτυξη
Πλατφόρμα BI ανοιχτού κώδικα, βασισμένη στο dbt για εξερεύνηση δεδομένων και πίνακες ελέγχου.Ανάπτυξη
Επαγγελματική online πλατφόρμα ερευνών για τη δημιουργία και διαχείριση ερωτηματολογίωνΑνάπτυξη
Το Linkding είναι ένας μινιμαλιστικός, γρήγορος, self-hosted διαχειριστής σελιδοδεικτώνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση Linktree για επώνυμες σελίδες link-in-bioΑνάπτυξη
Το Linkwarden είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής σελιδοδεικτών με αρχειοθέτηση πλήρους σελίδαςΑνάπτυξη
Υψηλής απόδοσης αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής ενημερωτικών δελτίων και λιστών αλληλογραφίαςΑνάπτυξη
Το LiteLLM είναι μια πύλη AI για να καλέσει 100+ LLMs χρησιμοποιώντας το format του OpenAI.Ανάπτυξη
Σημειωματάρια Elixir ανοιχτού κώδικα για επιστήμη δεδομένων, ML και συνεργασία σε πραγματικό χρόνοΑνάπτυξη
Ελαφρύς authentication server που παρέχει ένα απλοποιημένο LDAP backend για self-hosted εφαρμογέςΑνάπτυξη
Ελαφρύς self-hosted music streaming server με Subsonic APIΑνάπτυξη
Σύγχρονο πλαίσιο συνομιλίας AI ανοιχτού κώδικα που υποστηρίζει πολλούς παρόχους LLMΑνάπτυξη
Self-hosted βοηθός AI ενδελεχούς έρευνας με την υποστήριξη παρόχων cloud LLMΑνάπτυξη
Self-hosted API server συμβατός με OpenAI για inference τοπικού μοντέλου AIΑνάπτυξη
Βασισμένο σε Python κατανεμημένο εργαλείο δοκιμής φόρτου με web UI πραγματικού χρόνουΑνάπτυξη
Self-hosted, με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα, knowledge base και block-based outlinerΑνάπτυξη
Το Logto είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ταυτότητας και ελέγχου ταυτότητας με υποστήριξη OAuth και OIDCΑνάπτυξη
Ολοκληρωμένο σύστημα συντήρησης οχημάτων και διαχείρισης καυσίμωνΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης φωτογραφιών με οργάνωση άλμπουμ, περιήγηση EXIF και λεπτομερή στοιχεία ελέγχου κοινής χρήσηςΑνάπτυξη
Το Mage AI είναι ένα εργαλείο data pipeline για τη δημιουργία και τη διαχείριση ETL workflowsΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη αρχειοθέτηση email με συγχρονισμό IMAP, αναζήτηση πλήρους κειμένου και εξαγωγή.Ανάπτυξη
Εργαλείο δοκιμής email SMTP ανοιχτού κώδικα με εισερχόμενα μέσω browser για προγραμματιστέςΑνάπτυξη
Self-hosted βάση δεδομένων scrobble μουσικής με προσωπικά διαγράμματα ακρόασηςΑνάπτυξη
Μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα με full-text και vector search μέσω MySQL protocolΑνάπτυξη
Σχεσιακός database server ανοιχτού κώδικα και άμεση αντικατάσταση για MySQLΑνάπτυξη
Open-source αντιδραστικό Python notebook με υποστήριξη SQL και αναπαραγώγιμη εκτέλεσηΑνάπτυξη
Self-hosted proxy άρθρων για καθαρή ανάγνωση χωρίς διαφημίσεις με έξυπνο cachingΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος ομοσπονδιακός διακομιστής microblogging βασισμένος στο πρότυπο ActivityPubΑνάπτυξη
Διαδικτυακή διεπαφή τύπου υπολογιστικού φύλλου για εξερεύνηση και επεξεργασία βάσεων δεδομένων PostgreSQLΑνάπτυξη
Κορυφαία open-source πλατφόρμα web analytics με πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων και ιδιωτικότηταΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα Matrix homeserver για αποκεντρωμένη, κρυπτογραφημένη επικοινωνίαΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ομαδικής συνεργασίας ανοιχτού κώδικα με ανταλλαγή μηνυμάτων, κοινή χρήση αρχείων και ενσωματώσειςΑνάπτυξη
Ανοιχτού κώδικα αυτοματοποίηση μάρκετινγκ για καμπάνιες email, lead scoring και journeysΑνάπτυξη
Το MaxKB είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία πρακτόρων βάσης γνώσεων AI εταιρικού επιπέδουΑνάπτυξη
Open-source διαχείριση εγγράφων με OCR, αναζήτηση πλήρους κειμένου και workflowsΑνάπτυξη
Εφαρμογή ανοιχτού κώδικα προσωπικών οικονομικών και διαχείρισης πλούτουΑνάπτυξη
Βελτιστοποιητής εικόνων βασισμένος σε πρόγραμμα περιήγησης με μετατροπή μορφής και αφαίρεση EXIFΑνάπτυξη
Το Mealie είναι ένας self-hosted διαχειριστής συνταγών με προγραμματισμό γευμάτων και λίστες αγορώνΑνάπτυξη
Αυτόματος Διαχειριστής Βιβλιοθήκης Βίντεο για τηλεοπτικές σειρές με υποστήριξη Plex και JellyfinΑνάπτυξη
Αστραπιαία μηχανή αναζήτησης για σύγχρονες εφαρμογέςΑνάπτυξη
Βάση δεδομένων γραφήματος ενδομνήμης για αναλύσεις πραγματικού χρόνου σε συνδεδεμένα δεδομέναΑνάπτυξη
Το Memos είναι μια ελαφριά εφαρμογή λήψης σημειώσεων που δίνει προτεραιότητα στην ιδιωτικότηταΑνάπτυξη
Self-hosted πλατφόρμα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης για επιτραπέζιους υπολογιστές, servers και συσκευές IoTΑνάπτυξη
Πλατφόρμα επιχειρηματικής ευφυΐας ανοιχτού κώδικα για οπτικοποίηση δεδομένων και αναλύσειςΑνάπτυξη
Τερματικό συναλλαγών MetaTrader 5 προσβάσιμο από browser για 24/7 συναλλαγές forex και CFDΑνάπτυξη
Το MeTube είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα λήψης βίντεο για το YouTube και άλλες πλατφόρμεςΑνάπτυξη
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο pastebin, εργαλείο κοινής χρήσης αρχείων και συντομευτής URL σε RustΑνάπτυξη
Διανυσματική βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για εφαρμογές AI και αναζήτηση ομοιότηταςΑνάπτυξη
Το MindsDB είναι μια πλατφόρμα AI για τη δημιουργία μοντέλων μηχανικής μάθησης από επιχειρησιακά δεδομέναΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη γεννήτρια κωδικών QR με προσαρμοσμένα στυλ και μαζική εξαγωγήΑνάπτυξη
Μινιμαλιστικός και με σαφή προσανατολισμό αναγνώστης RSS feed με ένα καθαρό web interfaceΑνάπτυξη
Μηχανή πρόβλεψης AI με την ισχύ της προσομοίωσης πολυ-πρακτορικής νοημοσύνης σμήνουςΑνάπτυξη
Self-hosted P2P video conferencing με απεριόριστα δωμάτια και screen sharingΑνάπτυξη
Διαδικτυακό διαχειριστικό περιβάλλον χρήστη MongoDB για περιήγηση, επεξεργασία και διαχείριση βάσεων δεδομένωνΑνάπτυξη
Βάση δεδομένων NoSQL προσανατολισμένη στα έγγραφα με αποθήκευση εγγράφων τύπου JSONΑνάπτυξη
Σύστημα διαχείρισης προσωπικών σχέσεων για την καταγραφή της ζωής σαςΑνάπτυξη
Μίξερ ατμοσφαιρικού ηχοτοπίου με εργαλεία παραγωγικότητας για βαθιά συγκέντρωση και χαλάρωσηΑνάπτυξη
Open-source learning management system που εμπιστεύεται πάνω από 489 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίωςΑνάπτυξη
Μηχανή αναζήτησης AI ανοιχτού κώδικα με παραγωγικές απαντήσεις και παραπομπές πηγώνΑνάπτυξη
Ελαφρύς self-hosted streaming server μουσικής με εγγενείς εφαρμογές iOS και AndroidΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενο αυτοματοποιημένο πρόγραμμα λήψης κόμικ και διαχείρισης βιβλιοθήκηςΑνάπτυξη
Γρήγορη, αξιόπιστη σχεσιακή βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα για φόρτους εργασίας web και εφαρμογώνΑνάπτυξη
Πλατφόρμα αυτοματοποίησης ροής εργασιών με οπτική διεπαφή βασισμένη σε κόμβουςΑνάπτυξη
Open-source OAuth και API πλατφόρμα ενσωμάτωσης για 300+ υπηρεσίεςΑνάπτυξη
Cloud-native σύστημα μηνυμάτων με pub/sub, request-reply και JetStreamΑνάπτυξη
Το Navidrome είναι ένας self-hosted music server με web και mobile streamingΑνάπτυξη
Self-hosted εικονικός browser για συνεργατικό web browsing και streamingΑνάπτυξη
Η κορυφαία παγκοσμίως βάση δεδομένων γραφημάτων ανοιχτού κώδικα για συνδεδεμένα δεδομέναΑνάπτυξη
Ασφαλής πελάτης VPN mesh βασισμένος σε WireGuard με SSO και λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασηςΑνάπτυξη
Open-source μοντελοποίηση υποδομής δικτύου για IPAM, DCIM και τεκμηρίωσηΑνάπτυξη
Πράκτορας παρακολούθησης υποδομής σε πραγματικό χρόνο με 800+ ενσωματώσειςΑνάπτυξη
Το Νέο API είναι ένα LLM gateway και AI asset management system για πολλούς παρόχουςΑνάπτυξη
Το Nextcloud είναι μια ισχυρή self-hosted πλατφόρμα παραγωγικότηταςΑνάπτυξη
Διαχείριση server μέσω browser για συνδέσεις SSH, VNC και RDPΑνάπτυξη
Καθολικός διαχειριστής αποθετηρίου τεχνουργημάτων για Maven, npm, Docker, και PyPIΑνάπτυξη
Το NocoBase είναι μια επεκτάσιμη no-code/low-code πλατφόρμα για τη δημιουργία εφαρμογώνΑνάπτυξη
Εναλλακτική λύση ανοιχτού κώδικα του Airtable που μετατρέπει βάσεις δεδομένων σε έξυπνα υπολογιστικά φύλλαΑνάπτυξη
Οπτικό εργαλείο low-code για τη διασύνδεση συσκευών IoT, APIs και online υπηρεσιώνΑνάπτυξη
Το NodeBB είναι μια σύγχρονη, real-time πλατφόρμα συζητήσεων για τη δημιουργία φόρουμ κοινότηταςΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος διαχειριστής συνταγών με εισαγωγή από social media και συγχρονισμό νοικοκυριούΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη βάση γνώσεων markdown με προβολή γραφήματος και ενσωμάτωση AIΑνάπτυξη
Πλατφόρμα self-hosted email marketing και transactional emailΑνάπτυξη
Open-source υποδομή ειδοποιήσεων για αποστολή email, SMS και pushΑνάπτυξη
Self-hosted push notification server για την αποστολή ειδοποιήσεων μέσω απλών αιτημάτων HTTPΑνάπτυξη
Αποτελεσματικό πρόγραμμα λήψης δυαδικών αρχείων Usenet σε C++ με επιδιόρθωση PAR2 και web UIΑνάπτυξη
Συγκεντρωτής μετα-αναζήτησης Usenet που ενοποιεί τους indexers μέσω ενός Newznab APIΑνάπτυξη
PHP CMS βασισμένο σε Laravel για τη δημιουργία ευέλικτων ιστοσελίδων και εφαρμογών webΑνάπτυξη
Πλατφόρμα ERP και CRM ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό εμπόριοΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος χώρος εργασίας AI με συνομιλία, πράκτορες, βαθιά έρευνα και μόνιμη μνήμηΑνάπτυξη
Self-hosted web UI για την ασφαλή εκτέλεση προκαθορισμένων εντολών shellΑνάπτυξη
Εκτελέστε large language models τοπικά με ένα απλό API για εφαρμογές AIΑνάπτυξη
Self-hosted σύστημα αιτημάτων για Plex, Emby και Jellyfin με αυτόματη εκπλήρωσηΑνάπτυξη
Το OmniTools είναι μια ολοκληρωμένη web εργαλειοθήκη με 80+ εργαλεία για καθημερινές εργασίεςΑνάπτυξη
Το OneDev είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος Git server με ενσωματωμένο CI/CD και διαχείριση έργωνΑνάπτυξη
Μοιραστείτε αυτοκαταστρεφόμενα μυστικά μέσω συνδέσμων μιας προβολήςΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη online σουίτα γραφείου με συνεργατική επεξεργασία συμβατή με το MS OfficeΑνάπτυξη
Πλατφόρμα AI chat και enterprise search ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί με κάθε LLMΑνάπτυξη
Πλατφόρμα διαχείρισης ακαδημαϊκών περιοδικών ανοιχτού κώδικα και έκδοσης ανοιχτής πρόσβασηςΑνάπτυξη
Εφαρμογή σημειωματάριου με εγγενή AI για τη συγγραφή, την έρευνα και την οργάνωση της γνώσης σε έναν ενιαίο χώρο εργασίαςΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενη διεπαφή συνομιλίας AI που υποστηρίζει πολλαπλούς παρόχους LLM με δυνατότητες RAGΑνάπτυξη
Διαχειριστής μυστικών ανοιχτού κώδικα για αποθήκευση και πρόσβαση σε ευαίσθητα διαπιστευτήριαΑνάπτυξη
Προσωπικός βοηθός AI με πολυκαναλική υποστήριξη μηνυμάτων (πρώην Moltbot/Clawdbot)Ανάπτυξη
Συγχρονισμός αρχείων ανοιχτού κώδικα και συνεργασία με ενσωματωμένη διαχείριση ταυτότηταςΑνάπτυξη
Open-source ηλεκτρονικά αρχεία υγείας και διαχείριση ιατρείου για κλινικέςΑνάπτυξη
Self-hosted pastebin που υποστηρίζεται από Git, open-source εναλλακτική του GitHub GistΑνάπτυξη
Αυτόνομος πράκτορας AI ανοιχτού κώδικα για εργασίες μηχανικής λογισμικούΑνάπτυξη
Αυτο-φιλοξενούμενος προσωπικός πυρήνας AI με μνήμη, πράκτορες και 118+ ενσωματώσεις εφαρμογώνΑνάπτυξη
Πλατφόρμα Cloud-native observability για logs, metrics, traces και dashboardsΑνάπτυξη
Αναλυτικά στοιχεία προϊόντος με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, με πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και επανάληψη συνεδρίαςΑνάπτυξη
Διαχείριση έργων ανοιχτού κώδικα με Διαγράμματα Gantt, πίνακες Agile, παρακολούθηση χρόνουΑνάπτυξη
Μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης ανοιχτού κώδικα, κοινοτική διακλάδωση του ElasticsearchΑνάπτυξη
Δωρεάν και ανοιχτού κώδικα εναλλακτική λύση DocuSign για νομικά δεσμευτική υπογραφή εγγράφωνΑνάπτυξη
Self-hosted HTML5 τεστ ταχύτητας δικτύου χωρίς Flash ή JavaΑνάπτυξη
Το OpenViking είναι μια βάση δεδομένων περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για πράκτορες AIΑνάπτυξη
Πλήρως εξοπλισμένος VPN server με διαχείριση μέσω web και διαχείριση πελατώνΑνάπτυξη
Open-source δημιουργός φορμών με υπό όρους λογική, ενσωματώσεις και διαχείριση απαντήσεωνΑνάπτυξη
Πλατφόρμα HR ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση εργαζομένων, αδειών και προσλήψεωνΑνάπτυξη
Το Outline είναι ένα σύγχρονο wiki ομάδας και βάση γνώσεων με συνεργασία σε πραγματικό χρόνοΑνάπτυξη
Συνεργατικός επεξεργαστής LaTeX ανοιχτού κώδικα για επιστημονική