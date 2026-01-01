Αναπτύξτε το Scoold με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα Ερωτήσεων & Απαντήσεων τύπου Stack Overflow για ομάδες, αίθουσες διδασκαλίας και εσωτερική ανταλλαγή γνώσεων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Scoold
Το Scoold είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα ερωτοαπαντήσεων (Q&A) και ανταλλαγής γνώσεων, εμπνευσμένη από το Stack Overflow, ειδικά σχεδιασμένη για ομάδες, σχολεία και οργανισμούς που χρειάζονται ένα δομημένο μέρος για να καταγράφουν ερωτήσεις, απαντήσεις και συλλογική γνώση. Το frontend Spring Boot single-JAR συνδυάζεται με το backend Para, το οποίο χειρίζεται την πιστοποίηση, την αναζήτηση και τη διατήρηση δεδομένων και παρέχεται σε αυτή την ανάπτυξη με ένα ενσωματωμένο H2 store έτοιμο προς χρήση στην πρώτη εκκίνηση.
Η αυτο-φιλοξενία του Scoold διατηρεί κάθε ερώτηση, απάντηση, ψήφο και ταυτότητα χρήστη στο δικό σας VPS αντί για μια υπηρεσία Q&A SaaS τρίτου μέρους. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση, δεν υπάρχει δέσμευση σε προμηθευτή για τη βάση γνώσεών σας, και η άδεια Apache 2.0 σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τους κανόνες ψηφοφορίας, τα σήματα, τους χώρους και τους παρόχους πιστοποίησης ώστε να ταιριάζουν με τον τρόπο που λειτουργεί πραγματικά η ομάδα σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Scoold
Stack Overflow ροή εργασιών
Η ψηφοφορία, οι αποδεκτές απαντήσεις, η φήμη, οι κονκάρδες και οι ετικέτες παρέχουν στους συντελεστές την ίδια οικεία ροή ερωτήσεων-απαντήσεων όπως το δημόσιο Stack Overflow, χωρίς καμπύλη εκμάθησης για τα νέα μέλη της ομάδας.
Χώροι για ομάδες
Ομαδοποιήστε ερωτήσεις και χρήστες σε απομονωμένα Spaces, ώστε η μηχανική, η υποστήριξη και το HR να μπορούν να μοιράζονται μια ενιαία εγκατάσταση Scoold χωρίς το περιεχόμενό τους να αναμειγνύεται μεταξύ τους.
Συσκευασμένο Para backend
Ο Para application server αναπτύσσεται παράλληλα με το Scoold και αρχικοποιείται αυτόματα στην πρώτη εκκίνηση, έτσι η αυθεντικοποίηση, η αναζήτηση και η αποθήκευση λειτουργούν από την αρχή χωρίς ξεχωριστή ρύθμιση.
Κοινωνικές και LDAP συνδέσεις
Συνδεθείτε με Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, ή email και κωδικό πρόσβασης - επιλέξτε τους παρόχους ταυτότητας που ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί ήδη, χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένο auth code.
Markdown και μπλοκ κώδικα
Το GitHub-flavored markdown με μπλοκ κώδικα με επισήμανση σύνταξης, πίνακες, λίστες εργασιών και emoji καθιστά το Scoold ιδανικό για ομάδες μηχανικών που τεκμηριώνουν τεχνικά προβλήματα και λύσεις.
REST API και webhooks
Ένα OpenAPI 3.0 REST interface και υπογεγραμμένα webhooks σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε σενάρια αναφορών, να εισάγετε παλιό περιεχόμενο Ερωτοαπαντήσεων και να συνδέσετε το Scoold σε chat, Zapier ή τον δικό σας αυτοματισμό.
Γιατί να τρέξω Scoold στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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Πλατφόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γνώσεων ομάδας και δημιουργία κοινότητας