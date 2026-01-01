Το Scoold είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα ερωτοαπαντήσεων (Q&A) και ανταλλαγής γνώσεων, εμπνευσμένη από το Stack Overflow, ειδικά σχεδιασμένη για ομάδες, σχολεία και οργανισμούς που χρειάζονται ένα δομημένο μέρος για να καταγράφουν ερωτήσεις, απαντήσεις και συλλογική γνώση. Το frontend Spring Boot single-JAR συνδυάζεται με το backend Para, το οποίο χειρίζεται την πιστοποίηση, την αναζήτηση και τη διατήρηση δεδομένων και παρέχεται σε αυτή την ανάπτυξη με ένα ενσωματωμένο H2 store έτοιμο προς χρήση στην πρώτη εκκίνηση.

Η αυτο-φιλοξενία του Scoold διατηρεί κάθε ερώτηση, απάντηση, ψήφο και ταυτότητα χρήστη στο δικό σας VPS αντί για μια υπηρεσία Q&A SaaS τρίτου μέρους. Δεν υπάρχουν χρεώσεις ανά θέση, δεν υπάρχει δέσμευση σε προμηθευτή για τη βάση γνώσεών σας, και η άδεια Apache 2.0 σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τους κανόνες ψηφοφορίας, τα σήματα, τους χώρους και τους παρόχους πιστοποίησης ώστε να ταιριάζουν με τον τρόπο που λειτουργεί πραγματικά η ομάδα σας.