Τα εργαλεία AI σας δίνουν ένα κενό πλαίσιο συνομιλίας. Αναμένεται από εσάς να βρείτε τι να ρωτήσετε, πώς να το ρωτήσετε και τι να κάνετε στη συνέχεια.
Οι πράκτορές μας διαθέτουν ενσωματωμένες δεξιότητες. Ο καθένας είναι ένας ειδικός που ξέρει τι να κάνει και πώς να βοηθήσει. Μια ομάδα 8 AI agents που σας βοηθά να αναπτύξετε την επιχείρησή σας από την πρώτη μέρα.
Meet your team
Business Advisor
Creative writer
SEO Consultant
Marketing Planner
Legal advisor
Customer Comms
Sales & Outreach
Start for free
Explore our AI agents capabilities.
Gmail
Outlook
HubSpot
Google Tasks
Notion
Perplexity AI
Jira
Discord
Github
Firecrawl
Figma
Google Calendar
Google Drive
YouTube
Τρία βήματα. Τόσο απλά.
Επιλέξτε την πρόκληση
Συνομιλήστε με τον agent σας
Λάβετε πραγματικά αποτελέσματα
Φτιαγμένο για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, όχι μηχανικούς
Κατασκευασμένο για την Hostinger ιστοσελίδα σας
Δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες
Ειδικοί, όχι γενικευτές
Τα δεδομένα σας παραμένουν δικά σας
Γίνετε ένας από τους εκατομμύρια ικανοποιημένους πελάτες
Η Hostinger είναι το μέρος όπου θα βρείτε ό,τι θέλετε, καθώς παρέχει κάθε εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία της επιχείρησης.
Χρησιμοποιώ την Hostinger εδώ και αρκετό καιρό και η εμπειρία μου είναι εξαιρετική. Η διαδικασία εγκατάστασης ήταν εξαιρετικά εύκολη, ακόμα και για κάποιον που δεν είναι πολύ καλός τεχνικά.
Βολικό, αξιόπιστο και καλά συντηρημένο, με μια εξαιρετική ομάδα υποστήριξης έτοιμη να βοηθήσει ζωντανά ανά πάσα στιγμή. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.