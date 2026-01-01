Πρόωρη κυκλοφορία

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας με AI agents

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Οι AI agents μας

Τα εργαλεία AI σας δίνουν ένα κενό πλαίσιο συνομιλίας. Αναμένεται από εσάς να βρείτε τι να ρωτήσετε, πώς να το ρωτήσετε και τι να κάνετε στη συνέχεια.

Οι πράκτορές μας διαθέτουν ενσωματωμένες δεξιότητες. Ο καθένας είναι ένας ειδικός που ξέρει τι να κάνει και πώς να βοηθήσει. Μια ομάδα 8 AI agents που σας βοηθά να αναπτύξετε την επιχείρησή σας από την πρώτη μέρα.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Τρία βήματα. Τόσο απλά.

01

Επιλέξτε την πρόκληση

Χρειάζεστε καλύτερο SEO; Ένα πλάνο περιεχομένου; Νομικές σελίδες; Επιλέξτε τον agent που σας ταιριάζει.
02

Συνομιλήστε με τον agent σας

Πείτε τους για την επιχείρησή σας. Θα κάνουν τις σωστές ερωτήσεις και στη συνέχεια θα πιάσουν δουλειά.
03

Λάβετε πραγματικά αποτελέσματα

Στρατηγικές, αναρτήσεις blog, έλεγχοι, καμπάνιες email. Έτοιμα για αντιγραφή, επικόλληση και χρήση.
Ξεκινήστε

Φτιαγμένο για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, όχι μηχανικούς

Κατασκευασμένο για την Hostinger ιστοσελίδα σας

Οι agents σας έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιείτε: την ιστοσελίδα σας, το domain σας, την επιχείρησή σας.

Δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες

Αν μπορείτε να κάνετε μια συζήτηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Agents. Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσετε prompts, δεν απαιτείται τεχνική ρύθμιση.

Ειδικοί, όχι γενικευτές

Κάθε agent εκπαιδεύεται για μία δουλειά. Λαμβάνετε βοήθεια σε επίπεδο ειδικού, όχι έναν γενικό βοηθό που προσπαθεί να κάνει τα πάντα.

Τα δεδομένα σας παραμένουν δικά σας

Οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές. Δεν εκπαιδευόμαστε στα δεδομένα σας ούτε τα μοιραζόμαστε με τρίτους.

Γίνετε ένας από τους εκατομμύρια ικανοποιημένους πελάτες

Η Hostinger είναι το μέρος όπου θα βρείτε ό,τι θέλετε, καθώς παρέχει κάθε εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία της επιχείρησης.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Χρησιμοποιώ την Hostinger εδώ και αρκετό καιρό και η εμπειρία μου είναι εξαιρετική. Η διαδικασία εγκατάστασης ήταν εξαιρετικά εύκολη, ακόμα και για κάποιον που δεν είναι πολύ καλός τεχνικά.

Dm Rawat

Dm Rawat

Βολικό, αξιόπιστο και καλά συντηρημένο, με μια εξαιρετική ομάδα υποστήριξης έτοιμη να βοηθήσει ζωντανά ανά πάσα στιγμή. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Amir Benslama

Amir Benslama

Η ομάδα AI agents σας είναι έτοιμη. Είστε έτοιμοι;

Πάμε
Η ομάδα AI agents σας είναι έτοιμη. Είστε έτοιμοι;

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το Hostinger Agents;

Το Hostinger Agents είναι μια εφαρμογή με AI που σας παρέχει μια ομάδα εξειδικευμένων agents - ο καθένας από τους οποίους έχει δημιουργηθεί για έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα, όπως στρατηγική, συγγραφή, SEO, μάρκετινγκ, νομικά, επικοινωνία με τους πελάτες και πωλήσεις. Αντί για ένα γενικό chatbot, έχετε εστιασμένους ειδικούς με τους οποίους μπορείτε να μιλήσετε ανά πάσα στιγμή, σε απλή γλώσσα. Δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες.

Σε ποιους απευθύνεται το Hostinger Agents;

Είναι φτιαγμένο για solopreneurs, side-hustlers και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τα πάντα μόνοι τους. Αν έχετε ευχηθεί ποτέ να είχατε έναν στρατηγικό σύμβουλο, συγγραφέα, ειδικό μάρκετινγκ ή νομικό σύμβουλο σε ετοιμότητα - αυτό ακριβώς είναι αυτό που σας προσφέρει το Hostinger Agents.

Σε τι διαφέρει από το ChatGPT;

Σε αντίθεση με τα AI chatbots γενικής χρήσης, κάθε Hostinger Agent είναι προ-εκπαιδευμένος με βαθιά εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε το τέλειο prompt - απλά επιλέξτε έναν agent και μια δεξιότητα, και αυτός σας καθοδηγεί σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμα από εκεί.

Τι είναι οι δεξιότητες, και πώς λειτουργούν;

Οι δεξιότητες είναι προκατασκευασμένα πρότυπα εργασιών μέσα σε κάθε agent. Αντί να σκέφτεστε τι να ρωτήσετε, επιλέγετε μια δεξιότητα και ο agent σας καθοδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα - όπως η συγγραφή μιας ανάρτησης στο blog, η έρευνα λέξεων-κλειδιών ή η δημιουργία μιας πολιτικής απορρήτου. Οι δεξιότητες είναι ταχύτερες, πιο δομημένες και παράγουν καλύτερα αποτελέσματα από το να ξεκινήσετε από μια κενή συζήτηση.

Χρειάζεται να ξεκινάω από την αρχή κάθε φορά που ανοίγω την εφαρμογή;

Όχι, μπορείτε να συνεχίσετε μια υπάρχουσα συζήτηση ή να ξεκινήσετε μια νέα - εξαρτάται από εσάς. Όπως και να έχει, ο agent σας θυμάται το επιχειρηματικό σας πλαίσιο, τις προτιμήσεις και τις προηγούμενες αποφάσεις σας σε όλες τις συνομιλίες. Μια νέα συνομιλία δεν είναι ποτέ μια κενό χαρτί.

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