Οι AI agents μας

Τα εργαλεία AI σας δίνουν ένα κενό πλαίσιο συνομιλίας. Αναμένεται από εσάς να βρείτε τι να ρωτήσετε, πώς να το ρωτήσετε και τι να κάνετε στη συνέχεια.

Οι πράκτορές μας διαθέτουν ενσωματωμένες δεξιότητες. Ο καθένας είναι ένας ειδικός που ξέρει τι να κάνει και πώς να βοηθήσει. Μια ομάδα 8 AI agents που σας βοηθά να αναπτύξετε την επιχείρησή σας από την πρώτη μέρα.